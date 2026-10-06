Julia Navarro, en el Club de Lectura de Magas: "Por querer ser políticamente correcta, la sociedad hoy es menos libre"

La autora Julia Navarro, en conversación con Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL y presentadora del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Nieves Díaz

Ayer, lunes 5 de octubre, antes de que la noche tiñera por completo el cielo madrileño, Espacio Dobble volvió a colgar el cartel de aforo completo para acoger una de las convocatorias más emocionantes del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. El encuentro contó con la escritora Julia Navarro, que ha presentado Una familia moderna (Plaza & Janés, 2026).

También estuvo marcado por la primera alianza entre la cita y una firma de moda, la marca española Coosy, fundada por Virginia Pozo. Con Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, en su papel habitual de presentadora, la tarde se convirtió en un alegato en favor del debate libre, la convivencia entre generaciones y la unión entre cultura y diseño.

La propia Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de este periódico, señaló que "crear esta alianza ha sido fácil porque Coosy ya está en nuestros armarios, yo me he puesto uno de sus vestidos para venir". Para ella, la marca es un ejemplo de "intención responsable en la comunicación de las empresas de moda", de ahí que la colaboración resultara "natural".

Virginia Pozo respondía a los halagos asegurando que estaba "encantada de la idea que hemos tenido desde aquí, España, para unir fuerzas entre la moda y la cultura". Una sinergia que, si se cuentan todos los asientos que logró llenar la cita pese a ser un lunes por la tarde, confirma que el auge de los reading clubs no es ni de lejos un fenómeno silencioso sino global.

"Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, Carlota Casiraghi promocione estos eventos con Chanel, pero a nuestro país todavía no había llegado esto. Y ojalá siga siendo tendencia", dijo la de Coosy, con la que coincidió Cruz Sánchez de Lara: "Leer es moda y un libro va bien con cualquier vestido, porque siempre eleva un look".

Y más si el libro lo ha firmado una escritora tan prolífica como Julia Navarro. "Había mucha sed de ti", confesaba Ana Núñez-Milara al arrancar la charla. La periodista recordaba que en Una familia moderna, la autora "se pone el chubasquero y las botas de agua y salta en todos los charcos que se le ponen por delante".

Navarro no dudó en dar la razón a la moderadora: "Es que me encanta salirme del carril". La escritora alertó sobre el clima de autocensura e intimidación que detecta en la conversación pública actual. "Se ha instalado en la sociedad miedo a manifestarse libremente por si el otro se ofende", explicó la autora.

Julia Navarro, protagonista de la última edición del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Nieves Díaz

"Cuando uno tiene que pensarse tres veces qué va a decir, está renunciando a expresarse libremente. Yo he escrito esta novela con muchísimas ganas de molestar", aseveró categórica. También compartió lo que le dijo su propio hijo ante el texto: "'Mami, te van a cancelar'. Y yo le dije: 'Pero, ¿qué me van a hacer? ¿Qué es eso?'".

Navarro calificó de "horrible" que cunda el temor al señalamiento: "En nuestro país ya se sufrió la censura y, por tanto, no podemos dejar que nos instalen otra para ser políticamente correctos. Yo no tengo miedo al debate. De hecho, lo que temo es que este no exista".

En algún momento de la conversación, a Navarro se le preguntó si prefiere morderse la lengua para no dinamitar relaciones, consulta que tiene mucho que ver con su obra, pues Una familia moderna aborda, a partir de la historia de una pareja de ancianos, cuestiones como la familia, la identidad, la madurez y la forma en que cada generación intenta comprender su tiempo.

"Soy incapaz, o sea, siempre peco por exceso. A mí me gusta discutir sobre todos los asuntos que hoy forman parte del debate público, desde el respeto y desde la enorme curiosidad que tengo por intentar comprender a los demás: por qué hacen lo que hacen o sienten lo que sienten... Yo quiero escuchar para entender, no para callarme", respondió.

La interacción con las lectoras es una de las señas de identidad del Club de Lectura de Magas. Otra asistente, Loli, le preguntó por qué abandonar los escenarios históricos de otras novelas para situar la trama en la actualidad. "Yo siempre me defiendo cuando me dicen que escribo novela histórica... porque estas transcurren en los siglos XX o XXI", contestó Navarro.

"Yo hago novelas de personajes en las que intento indagar sobre la condición humana y los claroscuros que llevamos dentro", añadió. Entonces, ¿por qué esta obra hoy? La razón reside en su afán de abrir espacios de libertad. "Las discrepancias ayudan a avanzar", insistió, advirtiendo contra la tentación de sociedades homogéneas que recuerdan a las distopías de Orwell o Huxley.

Interpelada por la situación de los jóvenes, la autora reflexionó sobre los cambios generacionales: "En los últimos 30 o 40 años el mundo ha cambiado mucho más que en todos los siglos anteriores, sobre todo en el ámbito familiar. Antes las relaciones eran más verticales y ahora son horizontales".

Asimismo, advirtió sobre la falta de límites educativos: "Estamos dejando a los niños muy solos diciéndoles: 'Ahí está el mundo y ahí te las arreglas'... Hay una equivocación en la relación que fomentan los padres con ese 'yo soy su amigo'. Pues su hijo se está perdiendo el tener unos progenitores", resumió.

Cuando una asistente le dio las gracias por dar visibilidad a los cambios físicos de Martha, la anciana protagonista de la historia, Navarro señaló: "Vivimos en una sociedad en la que se persigue la eterna juventud... Esa lucha contra la vejez tiene que ver con que, cuando vas envejeciendo, te das cuenta de que la vida siempre limita con la muerte...".

Y añadió, sobre cierto momento de la trama en el que se describe la flacidez en los brazos del personaje: "Yo no le doy una explicación frívola de 'ay, es que no quiero que me cuelgue'. Creo que en esa queja hay mucho más allá, que se esconde un deseo de seguir viva y de retrasar un momento inevitable al que todos llegaremos".

Respecto a los desacuerdos internos en la familia que Navarro describe en su último retoño literario, una lectora se dio cuenta de que los personajes se confrontan, pero sin dejar de amarse. "Yo creo que es posible querer y no entender al otro, y a veces el diálogo intergeneracional es muy complicado", expresó.

Y prosiguió: "Como decía, con el auge de las nuevas tecnologías, los paradigmas de la sociedad han pasado a ser otros. Y ese cambio brusco ha pasado sobre algunas personas como un tsunami. Todas sus certezas han saltado por los aires y es difícil lidiar con un mundo que ha volado... Martha no entiende nada, como su hija y su nieta tampoco la entienden a ella".

Preguntada por Cruz Sánchez de Lara sobre el relevo generacional, Navarro recordó con humor cómo percibía a las nuevas camadas de reporteras cuando ella estaba a punto de abandonar el oficio: "Llegaba una nueva generación de periodistas a las que yo no entendía. Me parecían marcianas... Lo siento, Ana", dijo entre risas.

De arriba abajo y de izquierda a derecha, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Virginia Pozo, fundadora de Coosy; Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL; y la escritora y protagonista de esta cita, Julia Navarro. Nieves Díaz

La apasionada de las letras siguió, tal vez esperando que nadie se ofendiese entre los asistentes, explicando qué sintió entonces: "Adoptar la decisión de irse es difícil, ¿eh? Me dolió, pero prefería hacerlo yo a que me dieran el empujón. ¿Significa que todos los que van cumpliendo años tengan que optar por eso? No, porque algunos resisten mejor el paso del tiempo".

"Yo vengo de la Transición, donde vivimos todo en primera línea, de una forma en la que quizá no se debería hacer periodismo, porque hay que poner distancia. La nueva generación es distinta, ni mejor ni peor. Tiene derecho a hacer lo que quiera porque es su momento. Y me parece fantástica la cantidad de mujeres que se dedican hoy a los medios. Antes eran una anomalía", añadió.

Más tarde, Navarro mostró su gratitud por el Premio Maga de Magas que le ha sido concedido recientemente. Tras bromear con que suele rechazar galardones por el "síndrome de la impostora", confesó la ilusión que le hizo recibirlo de manos de Pedro J. Ramírez, a quien recordó de sus tiempos en el Congreso de los Diputados como "el chico del Watergate".

Al analizar el panorama político actual, lamentó la falta de altura en los debates parlamentarios: "En el Congreso se insultan más, pero dicen menos... Hay mucho grito y poco contenido". Al ser consultada sobre qué le llevaría a protestar en las calles, afirmó con rotundidad: "Yo hoy me manifestaría por el informe PISA".

El broche de la velada corrió a cargo de Cruz Sánchez de Lara, quien reivindicó el valor del libro: "Detrás de este objeto hay una industria completa. Tenemos que defender la lectura como forma de unirnos, y quiero aprovechar para reconocer el trabajo de patrocinadoras como Coosy, que en vez de optar por una influencer han elegido a una influyente".

Tras las palabras de agradecimiento, Núñez-Milara dio paso a la concurrida firma de ejemplares por parte de Julia Navarro. Las asistentes brindaron en el posterior cóctel Magas por Fundador, con catering cortesía de La Prudencia, celebrando una tarde más en la que la literatura, el pensamiento crítico y la moda volvieron a ir de la mano.