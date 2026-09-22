Carol Murtra, la CEO que conecta marcas e 'influencers': "Ser creador de contenido exige una dedicación bestial"

El marketing de influencers ha dejado de ser una disciplina emergente para convertirse en una pieza central de las estrategias de las grandes marcas.

En ese tránsito, agencias como Milky Way han contribuido a profesionalizar un sector que, cuando echó a andar, todavía estaba buscando sus propias reglas.

Carol Murtra, CEO de la compañía, ha vivido esa transformación desde dentro y ha tenido que tomar decisiones para acompañar el crecimiento de una industria cada vez más sofisticada.

Ese cambio ha obligado a replantearse qué significa una campaña de este tipo: ya no basta con contar impresiones, sino que hay que construir relatos que tengan sentido para una audiencia concreta.

En conversación con Magas, también habla de la otra cara del crecimiento: la gestión de equipos jóvenes, la conciliación, los límites con los clientes y una tecnología que promete liberar a su plantilla de buena parte del trabajo manual.

¿Cómo describiría su trabajo en una sola frase?

Asegurar que todo pase. La compañía todavía está en un tamaño en el que crecer genera muchísimo desorden y aparecen constantemente nuevos huecos y oportunidades.

El trabajo de una CEO o de una emprendedora consiste en conseguir que las cosas sucedan: a veces haciéndolas una misma, otras buscando a quien pueda llevarlas a cabo, incorporando talento o definiendo cómo deben hacerse. El plato nunca llega a vaciarse del todo.

¿Hubo alguna decisión concreta que cambiara por completo su trayectoria profesional?

Sí. Llegó un momento en el que decidimos trabajar únicamente con un determinado tipo de cliente: marcas más grandes, más establecidas y, honestamente, con presupuestos mayores.

Ayudar a proyectos que están arrancando, con poco presupuesto y muchísima ambición, genera una dedicación que muchas veces no queda cubierta por el proyecto. Tuvimos que empezar a trabajar como si estuviéramos en el mundo de las grandes firmas y eso definió claramente el camino que después nos ha llevado hasta donde estamos hoy.

La empresaria es madre de cuatro hijos. Cedida

Milky Way nació cuando el influencer marketing todavía estaba definiéndose. ¿Cómo ha cambiado el sector?

Cuando empezamos, estábamos en una industria que todavía se estaba construyendo. Y creo que lo bonito de estos últimos años es que agencias como la nuestra hemos contribuido a darle forma: a profesionalizarla y a establecer unas reglas, aunque muchas de ellas no estuvieran escritas.

Había que definir cómo debían relacionarse los distintos intermediarios, hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada uno, qué se mide, qué no se mide y cómo se justifican las campañas. En ese sentido, una de las cosas más especiales de estos años ha sido precisamente contribuir a profesionalizar la industria.

¿Es complicado trabajar con influencers?

Prefiero definirlos como "creadores de contenido". Los hay de todos los tamaños, sectores y temas. Los hay de mascotas, de bebés, de alergia primaveral...

Dedicarse a ello es terriblemente difícil. Requiere muchísima dedicación y una constancia bestial. En nuestra experiencia, salvo casos puntuales, suelen ser personas muy respetuosas y cada vez más profesionales en su relación con las marcas y en la creación de contenidos.

Por eso, siempre hago un llamamiento a respetar esta profesión. Parece que todo lo que reluce es oro, pero trabajan muchísimo y, en ocasiones, simplemente están desbordados.

¿Cómo concilia ser CEO de una compañía con ser madre de cuatro hijos?

El punto de inflexión fue entender que no voy a llegar a todo. Cuando dejas de tener la expectativa de ser la madre del año, de estar todos los días haciendo los deberes y de encargarte de absolutamente todo, llegas donde llegas y lo aceptas.

En casa tenemos una organización bastante importante. Mi marido también es empresario y bromeamos con que nuestra casa parece una pyme. Tenemos ayuda de la familia y en casa, y eso nos permite que cuando estamos con nuestros hijos sea tiempo de calidad. No estoy con ellos mientras pongo una lavadora o preparo la cena: cuando estoy, estoy.

He aceptado que no llego a todo. Y eso me ha quitado mucho remordimiento.

¿Qué consejo le habría gustado recibir hace diez años?

Seguir tu intuición. Creo que no le hacemos suficiente caso. Muchas veces tienes la sensación de que algo va a salir mal y aun así sigues adelante, cuando quizá deberías haberla escuchado.

También he aprendido que la experiencia puede jugar en contra. En la juventud, eres más kamikaze: te lanzas a los proyectos sin pensar demasiado. A medida que adquieres experiencia, empiezas a ver todos los riesgos: la competencia, los márgenes, los clientes... Y esa prudencia puede hacer que pierdas oportunidades.

Entre la intuición y la prudencia tienes que encontrar tu propio equilibrio. Si no, pierdes frescura. No sé si hoy me atrevería a montar la empresa que monté entonces.

Carol Murtra es pionera en el mercado del 'influencer marketing' en España. Cedida

Si pudiera cambiar una sola cosa de su industria mañana mismo, ¿qué sería?

La transparencia en cuanto a costes. Creo que ahora mismo existe un trasfondo de falta de transparencia. Hay muchos intermediarios y ha habido —y probablemente todavía haya— mucho oportunismo. Existen márgenes encubiertos que no dignifican la industria.

Si todo el mundo fuera mucho más honesto sobre lo que cobra, cómo cobra y en qué condiciones, podríamos empezar a saber si realmente tenemos un problema de márgenes o un problema de precios de venta.

¿Qué proyecto le hace más ilusión ahora mismo?

El proyecto tecnológico que hemos desarrollado. Nosotros ya nacimos con una tecnología propia, pero durante el último año hemos invertido muchísimo esfuerzo en desarrollar más y centralizar toda la inteligencia de la agencia en un único cerebro, que llamamos Milky Brain.

Además, estamos incorporando inteligencia artificial para agilizar y automatizar procesos que antes se hacían manualmente. Y eso me hace mucha ilusión, porque nos permitirá dedicar nuestro tiempo a aquello que las máquinas nunca van a poder suplir: la sensibilidad y la capacidad de tener una idea y pensar "qué bien encontrada está".

Todo lo relacionado con la cultura es muy difícil de automatizar. Quiero que pongamos más el foco ahí: en cómo crear valor y cómo ser diferenciales.

¿Por qué es tan importante automatizar el trabajo manual en influencer marketing?

Porque todavía hay muchísimo. Para hacer una campaña grande tienes que contactar individualmente con muchos creadores, uno por uno. En un medio digital, si quieres hacerla, simplemente modificas una cifra y puedes conseguir muchas más impresiones y formatos. En influencer marketing no funciona así.

Hay una parte manual enorme. Todo lo que podamos automatizar nos permitirá ahorrar tiempo y dedicarlo a lo que realmente aporta valor.

¿Hay alguna mujer que haya sido especialmente importante en su manera de entender el liderazgo?

Marta Coy, que en su momento fue directora general de Havas Media en Barcelona y ahora está en Dentsu. Para mí es un ejemplo extraordinario de liderazgo.

Es una persona que cuida a su equipo, empatiza, está siempre disponible y es muy humana además de ser una gran profesional. Sabe detectar dónde están los problemas, adelantarse y resolverlos.

Pero, sobre todo, demuestra que la parte personal del trato puede ser mucho más importante que tener un buen producto que vender.

Milky Way tiene un equipo muy joven. ¿Qué ha aprendido gestionando a las nuevas generaciones?

Muchísimo. Tenemos una plantilla con gente de 21, 22 o 25 años, además de profesionales de más edad. Gestionar a un grupo como ese que llega con muchísima ambición y quiere crecer, evolucionar y aportar valor supone un reto adicional.

Quizá sea más fácil gestionar a alguien de 35 que ya tiene experiencia y ha vivido determinadas batallas. Con personas tan jóvenes tienes que estar mucho más pendiente de cómo evolucionan, cómo mantenerles motivados y cómo conseguir que sigan creciendo.

La CEO de la agencia Milky Way. Cedida

¿Ha cambiado la relación de los jóvenes con el trabajo?

Nosotros aprendimos que había que esforzarse, trabajar y aguantar lo que hiciera falta. La generación Z tiene otra relación con el trabajo. Tiene respeto por su profesión, pero también por sus inquietudes personales y por su tiempo.

Nosotros, los mayores, muchas veces lo interpretamos como una falta de implicación. Pero ellos lo viven como una defensa de un espacio que es suyo y al que tienen todo el derecho.

En su opinión, la conciliación es importante y también lo es tener espacio para seguir creciendo y desarrollar otras inquietudes.

¿Cómo se traduce eso en Milky Way?

Tenemos dos semanas al año en las que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. No son tres días ahora y cuatro después: son dos semanas completas. Puedes irte a Bali y hacer surf mientras trabajas, o conectarte desde Nueva York o cualquier otro lugar.

Creo que es positivo, porque todas esas experiencias y vivencias terminan revirtiendo en el negocio.

Además, tenemos dos meses y medio de trabajo en remoto durante el verano: julio, agosto y parte de junio y septiembre. Y funciona. La campaña tiene que salir y la propuesta tiene que enviarse, así que la gente hace su trabajo.