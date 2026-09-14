Una cita con los 100 mejores arquitectos y diseñadores de España en 2026: ellos marcan el futuro del país y sus espacios

En esta vida siempre habrá personas que, donde haya una parcela vacía, verán un hogar; donde haya un local anónimo, el lugar en el que cientos de sujetos permanecerán durante ocho horas, a ser posible cómodamente; y, donde haya un edificio, el legado y tal vez nombre de su artífice ofrendados a la memoria de una ciudad. Son, en cierto modo, alquimistas del espacio.

El Club Babylon del Teatro Magno reunió el lunes 14 de septiembre a algunos de ellos con motivo de la presentación de 'Los 100 Mejores Arquitectos y Diseñadores en 2026', la iniciativa de Shameless Agency que reconoce a un centenar de profesionales y estudios llamados a marcar el presente y el futuro de los edificios creados con sello patrio.

Coincidiendo con el primer aniversario de la agencia y desarrollada junto a EL ESPAÑOL y esta revista, Magas, la cita convirtió sus reconocimientos en una emocionante conversación sobre talento, ciudad, vivienda, industria, relevos generacionales y la ambición de Madrid por consolidarse como una de las capitales creativas de Europa.

Una noche con los 100 mejores arquitectos y diseñadores de España

Daniel García Núñez, presidente de Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura (MWCC), abrió el acto ligando la profesión con el futuro de una capital que busca atraer inversión, empresas y talento. "Detrás de cada espacio hay una forma nueva de entender nuestro entorno", afirmó ante una sala de perfiles y generaciones diversas.

El presidente de MWCC eligió entonces desplazar el foco de las obras a quienes las hacen posibles. "Hemos venido a hablar de vosotros; personas que tienen una historia, que cuestionan lo que ya existe en las ciudades", dijo, adelantando el espíritu de una cita que no pretendía, en ningún caso, limitarse a clausurar el mapa del talento español sólo con 100 nombres.

En su lugar, el objetivo de esta convocatoria era celebrar el trabajo de profesionales que convierten la investigación y el oficio, con una lista que aspira a engrosarse con el paso de los años. "Gracias a vuestro trabajo conseguimos algo bastante difícil, que es que un proyecto se materialice en una realidad", prosiguió bajo los rojizos focos que iluminaban el Magno.

A esas alturas de la noche, las agendas de buena parte del sector parecían haber quedado en suspenso. Nadie quería perderse la presentación de 'Los 100 Mejores'; ni los estudios ya consolidados, ni los nombres emergentes, ni las marcas que gravitan alrededor de una industria que, por unas horas, se dio cita en un mismo enclave.

Detrás de esa capacidad de convocatoria estaba Katy Mikhailova, CEO de Shameless Agency y una de las principales artífices de la velada. Subió al escenario con un discurso que combinó el entusiasmo de quien estrena un proyecto con la voluntad de darle continuidad. "Es el momento de una cita que aspira cada año a repetirse", dijo.

La selección llevaba "varios meses gestándose" y nace con la intención de abrir un espacio para profesionales que, pese a su influencia, no siempre reciben la atención que merecen. De esa voluntad de abrir horizontes para que más gente reconozca sus rostros surgió la alianza con EL ESPAÑOL y Magas, que esta semana publican todos los detalles de la gran cita.

Ante el micro, Mikhailova habló también de un país que ha aprendido a exportar su creatividad. "Celebramos España, celebramos el espíritu nacional desde Madrid", expresó. "Nos estamos posicionando como la cuna del talento creativo y empresarial".

Katy Mikhailova, CEO de Shameless Agency, además de editora de la revista 'Fearless'. David Morales

Para ilustrarlo, mencionó entre otros muchos ejemplos posibles a L35 Architects, Carlos Lamela, a Héctor Ruiz-Velázquez y a Lázaro Rosa-Violán, perfiles con proyectos internacionales en países de Francia a México, pasando por Egipto, República Checa o China.

La lista, añadió, no mira únicamente a quienes ya tienen un extenso currículum tras de sí. "Hemos incluido desde arquitectos sénior como Emilio Tuñón o Julio Touza, pero también hay hueco para esos pequeños despachos o estudios que están empezando".

Porque, en palabras de la CEO de la agencia o "laboratorio de ideas" que surgió como continuación del negocio originado con la revista Fearless hace un año y medio, "tenemos un talento brutal, así que debemos creer en nosotros mismos".

Tras ella tomó la palabra Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. "Este año estoy muy vinculada a lo vuestro, he sido jurado en Casa Decor y la verdad es que, escuchando a Katy, a la que ya sabéis que es imposible decirle que no, quiero felicitarla por haber puesto esto en marcha".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, durante su discurso. David Morales

Al frente de un periódico al que denomina "probusiness", expresó su admiración por los invitados: "Conseguir que los espacios donde trabajamos y donde vivimos sean nuestro remanso de paz es muy difícil, y en estos momentos de inteligencia artificial en los que a mí me encantaría haber sido jefa de obra y ponerme el casco, os valoro más que nunca".

Para Sánchez de Lara, los 100 reconocimientos otorgados esta noche debían servir para "reforzar la marca personal de cada uno de nosotros, lo que significan nuestras empresas, hacer de apoyo para que vuestras marcas —que es algo sin lo que no podemos concebir el mundo— tengan una repercusión. Y queremos ser el altavoz de ese trabajo", enfatizó.

El momento dio cabida a comparaciones con una iniciativa que precisamente Magas impulsa, 'Las Top 100 Mujeres Líderes', una lista que cada año destaca a referentes destacadas en sectores tan diversos como la cultura, la empresa o las instituciones públicas.

Cuando esta revista decidió embarcarse en la aventura que Mercedes Wullich inició hace 15 años, ella "sabía que había que crear un espacio, un ágora en el que pudieran convivir personas a quienes se reconozca su trayectoria". Y en ese foro, aseguró, caben "quienes han abierto camino", pero, sobre todo, quienes saben "convivir con el talento joven", porque "en esa combinación está la sabiduría".

"Las nuevas generaciones tienen que aprender de los que tenemos más años, y nosotros tenemos la obligación de abrirles las puertas", prosiguió, "porque vosotros sois la representación de un colectivo importantísimo que mejora nuestras vidas, pero también que necesita a la sociedad".

Sánchez de Lara puso sobre la mesa una de las principales preocupaciones de los españoles en 2026: la vivienda. "Queremos haceros brillar para que, con ese brillo, podáis hacernos felices y contribuir para que los chicos que ahora mismo no tienen un proyecto de hogar puedan soñar con una casa preciosa firmada por vosotros".

Porque "la casa —que es la prolongación de nuestro corazón—", dijo, necesita el trabajo de "grandísimos profesionales" como los hoy destacados. "En EL ESPAÑOL queremos que la gente trabajadora tenga un espacio donde multiplicar sus contactos y sus talentos. Gracias, Katy, por confiar en nosotros, en Magas".

Tras su intervención, el público asistió entusiasmado a la proyección del vídeo de 'Los 100 Mejores Arquitectos y Diseñadores en 2026'. Este dio a conocer los nombres que pasan a integrarse en la lista, días antes desvelados por Magas en esta publicación.

El acto continuó con una charla a tres centrada en los nuevos talentos, en qué aportan las generaciones que llegan y en lo que todavía necesitan para consolidar sus carreras. En ella se habló del futuro de la industria, de nuevas herramientas, de oportunidades y de una ciudad que se reinventa a una velocidad difícil de ignorar.

La microcharla organizada en el Club Babylon, moderada por Daniel García Núñez. David Morales

Madrid fue uno de los temas recurrentes. La capital se reivindicó como una de las ciudades más interesantes por su dinamismo empresarial y su capacidad de atraer profesionales de todo tipo. Pero también quedó sobre la mesa el desafío de convertir ese atractivo en una urbe más atractiva, con oportunidades reales para quienes empiezan y quieren quedarse.

Al terminar el acto, la formalidad se disolvió en el cóctel del Club Babylon. La lista había servido como excusa; lo importante, al final, era encontrarse, celebrar y reivindicar. “La arquitectura, el diseño y el interiorismo son país y tenemos que defenderlo. Sois los constructores de lo que trascenderá de nosotros" resumió Sánchez de Lara antes de despedirse.