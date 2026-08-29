Beata Rydbacken, la creativa sueca que ha enamorado a Rosalía: “Verla llevando uno de mis gorros fue surrealista”

La diseñadora Beata Rydbacken y la cantante Rosalía luciendo sombreros de la creadora. Cedida

La moda y la música. La música y la moda. Esas dos artes que van siempre de la mano. Ese tándem inquebrantable, especialmente cuando las mujeres están al frente.

Cantantes tan exitosos como Ed Sheeran (y otros muchos) son capaces de salir al escenario con unos vaqueros rotos y una camiseta básica de manga corta de algodón blanco.

Beyoncé, por ejemplo, nunca lo haría. Ella pondría a trabajar en secreto, meses antes, a los grandes maestros de la alta costura parisina para lucir un uno de sus shows un dos piezas de Schiaparelli con el que homenajear a sus fans franceses.

Rosalía en el 'Lux Tour' con uno de los sombreros de Beata Rydbacken. Cedida

Hizo lo propio en Londres con Alexander McQueen y Vivienne Westwood. Un guiño al país donde actúa, un gesto de amor con las personas que tanto le han dado.

La moda habla, transciende y transmite emociones difíciles de explicar. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, ¿qué puede decir una diseñadora que ha logrado vestir a una de sus artistas predilectas?

La diseñadora, con uno de sus cinturones. Cedida

Este es el caso de Beata Rydbacken (Estocolomo, 2001), la creadora sueca que se ha convertido, prácticamente, en la ayuda de cámara de la reina española de la música, Rosalía.

Rydbacken pertenece a esa generación de creadoras que ha encontrado su propio camino hacia la moda sin seguir necesariamente las rutas convencionales. Adquirió una parte esencial de sus conocimientos de confección durante su etapa de aprendizaje en el taller de una modista.

“Larissa, que fue mi mentora en el atelier, me enseñó la importancia de tener paciencia y confiar en el proceso. Puedo ser muy impaciente y puedo querer hacerlo todo demasiado rápido cuando creo cosas. Creo que debería volver a trabajar como su aprendiz”, declara, entre bromas, en su conversación con Magas.

Aunque llegó a plantearse una formación específica en moda, pronto comprendió que el entorno académico no encajaba con su manera de trabajar y optó por desarrollar su lenguaje creativo de forma independiente. Es, como muchas otras mujeres de la moda, autodidacta.

En sus manos, los objetos más corrientes adquieren una nueva dimensión: una pinza, un cierre o un elemento asociado al cabello pueden convertirse en piezas de grandes proporciones. El resultado es un universo situado entre la moda, el diseño de objetos y la escultura, siempre con una dosis evidente de humor y sorpresa.

El reconocimiento internacional le llegó a partir de la Big Clip Hoodie, una sudadera gris cuya particularidad son las tres gigantescas pinzas de pelo en colores pastel que hacen las veces de cierre.

Big Clip Hoodie by Beata Rydbacken. Cedida

El origen de la pieza es tan espontáneo como su apariencia: Rydbacken encargó una pinza de dimensiones exageradas fabricada mediante impresión 3D y terminó incorporándola a una prenda que todavía estaba sin terminar.

Aquella solución improvisada se convirtió en su seña de identidad y encontró en las redes sociales el escaparate perfecto.

Su propuesta mantiene esa fascinación por alterar las proporciones y recuperar elementos reconocibles de la cultura popular y de la nostalgia reciente, desde cremalleras y botones sobredimensionados hasta piezas en las que el cabello deja de ser un simple detalle para convertirse en el material principal.

Su trabajo, como se apuntaba, terminó llamando también la atención de figuras de la música internacional como Rosalía.

“Todo empezó cuando su increíble estilista, José Carayol, se puso en contacto conmigo un día para pedirme prestado el gorro para el pelo que acababa de hacer. Lo envié a Barcelona sin esperar realmente nada, y unos días después vi que, de hecho, lo había llevado. Fue una sensación completamente surrealista. Para mí, Rosalía es una auténtica superestrella”, explica.

Rosalía luciendo uno de los complementos de la cradora sueca. Redes sociales

En 2026, el nombre de Rydbacken ya estaba relacionado también con otras artistas como Zara Larsson y con una escena de moda cada vez más interesada por su trabajo.

Su trayectoria sigue en pleno desarrollo, pero su fórmula resulta clara: combinar imaginación, artesanía, humor y una mirada casi infantil sobre los objetos cotidianos para convertirlos en algo completamente inesperado. De todo esto y mucho más conversa con esta revista.

Beata, tus diseños parecen existir en algún punto entre la moda, el arte y la pura invención. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser diseñadora y cómo fue tu educación y formación en moda?

Creo que siempre he querido crear cosas, y todavía quiero hacerlo. Casi no me veo como diseñadora… más bien como una persona que simplemente hace cosas cuando le apetece. Solo estudié un año en una escuela de moda, pero enseguida me di cuenta de que no era lo mío. La verdad es que no me gustan mucho los moodboards.

Estocolmo suele asociarse con el minimalismo y con una estética muy característica. Sin embargo, tu universo creativo es mucho más teatral, lúdico y maximalista. ¿Consideras que tu trabajo es una reacción contra esa tradición o crees que, en realidad, está influido por ella?

El minimalismo de Estocolmo me inspira, pero también me supone un reto. Me encanta la sencillez de la estética de Estocolmo, y me encantan los contrastes que se crean al combinar un look minimalista con un accesorio llamativo.

¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Necesitas la energía de la ciudad para crear o prefieres trabajar en aislamiento?

Voy a trabajar con Gustaf Westman [famoso diseñador de interiores y ceramista sueco] y después paso tiempo con mi amiga, mi familia y mi gato. Necesito que mi vida sea divertida para poder crear cosas divertidas. Necesito hablar con mis amigos y comentar ideas con ellos, y necesito la ayuda de mi madre para hacerlas realidad, y así sucesivamente. La verdad es que es un gran trabajo en equipo.

Tus prendas y accesorios tienen un carácter muy lúdico: maxifaldas blancas, pinzas para el pelo con forma de estrella de gran tamaño, cinturones gigantes con tachuelas y pelucas inspiradas en María Antonieta. ¿De dónde viene tu fascinación por exagerar la escala de los objetos cotidianos?

Simplemente me encanta sentirme súper pequeña o como un gigante. Quizá debería empezar a hacer también cosas en miniatura.

Algunos de los diseños de Beata Rydbacken. Cedida

¿Cuál fue tu reacción cuando viste por primera vez a Rosalía llevando uno de tus diseños? ¿Recuerdas dónde estabas y con quién compartiste ese momento?

Estaba en la cama. Me acababa de despertar cuando apareció en mi teléfono una foto de Rosalía llevando el gorro de pelo. Se lo enseñé a mi novio y nos quedamos mirando el teléfono, sin podérnoslo creer. El mejor despertar de todos.

Zara Larsson también ha llevado tus creaciones. ¿Se siente diferente cuando alguien de tu propio país apuesta por tu trabajo?

Es muy divertido que las dos seamos suecas, por supuesto, pero con Zara fue algo muy especial porque soy fan suya desde que tengo memoria. Es… increíblemente talentosa y divertida.

Tus accesorios tienen una personalidad tan fuerte que casi parecen personajes por sí mismos. ¿Diseñas pensando en una persona concreta o prefieres dejar que cada persona interprete tus piezas a su manera?

La verdad es que no diseño pensando en ninguna persona en concreto, y me parece muy divertido ver las diferentes maneras en las que la gente interactúa con mis piezas y las utiliza por todo el mundo. Me encanta.

Si pudieras elegir a cualquier celebridad que todavía no haya llevado tus diseños, ¿a quién te gustaría ver con ellos? ¿Y a quién elegirías inmediatamente para que llevara una de tus pelucas inspiradas en María Antonieta?

Me encanta Adéla. Es muy guay.

¿Hay alguna idea de diseño que lleves años teniendo en mente y que todavía no hayas conseguido hacer realidad?

Estoy trabajando en una nueva pieza divertida para los tachones metálicos grandes. Llevo muchísimo tiempo pensando en ella e intentando hacerla, y ahora por fin va a hacerse realidad muy pronto.

Hablemos del color. ¿Cuáles son tus colores favoritos a la hora de diseñar? ¿Y hay algún color que nunca utilizarías o que te resulte especialmente difícil incorporar a una colección?

Me encanta el rosa y el azul, y suelo decantarme mucho por esos colores, pero me gustaría hacer más piezas blancas, porque eso supone un reto para mí.

Beata, con su exitosa bufanda de pelo. Cedida

¿Cuál es la idea más loca o inesperada que has tenido y que, con el tiempo, acabó convirtiéndose en uno de tus diseños más exitosos?

¡La bufanda de pelo era muy rara para todo el mundo al principio!

Tu trabajo ha ganado una enorme visibilidad en redes sociales gracias a piezas que son inmediatamente reconocibles. ¿Crees que hoy en día todavía es posible triunfar en la moda sin crear un universo visual fuerte y distintivo?

Creo que es importante encontrar un equilibrio entre construir una marca sólida, con productos de verdad, y crear un universo divertido en internet. Hacerse viral puede ser una auténtica bendición, pero también una maldición, porque quizá tu marca todavía no esté preparada para tener una audiencia tan grande. Me he dado cuenta de que también es importante atreverse a dar un paso atrás de vez en cuando y trabajar en silencio en la propia marca y en los productos.

¿Qué podemos esperar de ti en los próximos meses? ¿Hay nuevas colecciones, colaboraciones, proyectos o direcciones creativas completamente diferentes que te haga ilusión explorar?

Ahora mismo estoy muy centrada en los tachones metálicos grandes y me hace mucha ilusión crear más piezas con ellos. También estoy trabajando en una solución mejor para los pins grandes para poder venderlos por fin. Eso es lo que estoy preparando ahora mismo.