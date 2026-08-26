El corsé resurge como símbolo de libertad desde Valencia: "Antes era algo opresor, ahora la idea es sentirte poderosa"

En un momento en el que la moda revisita sus símbolos con mirada crítica, el corsé —durante siglos asociado a la opresión— encuentra una nueva narrativa en manos de Luz Zorío y Paula Aguadé.

Amigas desde la infancia (ambas nacieron en Valencia en 1997) y ahora socias, han convertido su marca, Madame Gi, en una propuesta que no sólo viste, sino que interpela: ¿y si la prenda más polémica del armario pudiera ser también la más emancipadora?

Su proyecto nace desde lo íntimo, desde una necesidad compartida, y crece con una idea clara: resignificar el corsé para convertirlo en un símbolo de elección propia y empoderamiento.

En conversación con Magas, esta dupla de empresarias comparte su forma de ver la moda y la seguridad que puede llegar a proporcionar algo tan sencillo como una prenda de vestir.

Amistad antes que empresa

Trabajar con una amiga de toda la vida puede parecer idílico, pero también implica un delicado equilibrio. Luz lo tiene claro desde el inicio: "Diferenciar lo personal y la parte laboral. Nosotras desde el principio hemos tenido súper claro que primero iba la amistad".

La nueva colección de Madame Gi, con inspiración 'western'. Cedida

Esa prioridad no es casual. De hecho, fue el principal freno inicial para emprender juntas. "Una de las razones por las que a lo mejor no queríamos hacer este proyecto juntas al inicio fue para que la amistad… no queremos que nada del trabajo pueda influir. Nuestra marca sólo podía nacer y crecer si lo hacíamos juntas", continúa.

Entre la intuición y el cuidado, han construido una dinámica basada en la comunicación y el respeto mutuo.

"Teniendo claro el objetivo y también lo que queremos cuidar, ahí vamos separando la parte laboral con la de la amistad", resume Zorío.

Paula añade una capa más a esta relación: la evolución: "La parte de la amistad la tenemos súper reforzada, porque desde pequeñas nos conocemos… pero laboralmente no nos conocíamos".

Ese aprendizaje compartido es ahora uno de sus mayores activos. "Estamos aprendiendo ahora a sumar eso a nuestra relación y reforzarla mucho más", sigue.

Dos perfiles, una visión

Si algo define a Madame Gi es el equilibrio entre dos mundos. Paula aporta la base creativa: "He estudiado diseño, entonces lo que yo aporto es más la parte de confección, patrón, creatividad… el trato con las telas".

Su formación técnica se traduce en piezas cuidadas al detalle, pero siempre en diálogo constante: "Yo no tomo una decisión si Luz no me dice: 'Pau, me gusta'".

Por su parte, esta última se encarga de dar forma al relato y a la estrategia: "Hice periodismo, entonces es más la parte de comunicación… también he estado en el mundo del marketing".

Desde los briefings hasta las colaboraciones, su mirada define cómo se proyecta la marca hacia el exterior.

Paula ajustando un corsé durante la sesión de fotos de Madame Gi. Cedida

Aun así, rechazan una división rígida. Esa permeabilidad es clave: ambas quieren entender todas las áreas del negocio. "Muchas veces le digo: ‘Luz, explícame esto’… Al final es conocer un poco todas las funciones", añade Paula.

Más que yin y yang, lo suyo es un sistema en constante intercambio.

El corsé como elección

¿Por qué el corsé? La pregunta es inevitable. Durante siglos, esta prenda ha estado cargada de simbolismo, muchas veces negativo. Pero para ellas, el punto de partida fue mucho más simple: una necesidad personal.

"Nos encanta la moda y las prendas que nos hacen sentir especiales —explica Paula—. El corsé está muy asociado a una prenda interior, lencera… pero nosotras queremos que sea una prenda de fondo de armario".

Zorío completa la idea con una reflexión histórica: "Hace muchísimos años era una prenda muy opresora, pero ahora queremos darle la vuelta: póntelo porque tú lo eliges, no porque la sociedad te marca que has de hacerlo para tener una silueta perfecta".

Ese cambio de paradigma también se traduce en lo material. "Intentamos que sea cómodo, no un diseño superduro que te ahoga", subraya. La estética no está reñida con el bienestar; al contrario, lo potencia.

Florecer en el desierto

Su última colección introduce un nuevo imaginario: el western. Pero lejos de los clichés, lo reinterpretan desde la sensibilidad contemporánea. La idea central —"florecer en el desierto"— funciona como metáfora de resiliencia y autenticidad.

"Siempre hemos estado conectadas con la naturaleza. Nos gustó la parte de la vida más lenta, conectar con los animales… florecer donde no todo tiene que ser perfecto", cuenta Paula.

Las referencias son diversas: desde el rodeo hasta la estética de Bella Hadid, a quien describen como una mujer muy poderosa. El resultado es una colección coherente, casi intuitiva. "Salió todo rodado", recuerdan.

Luz añade un matiz esencial: "Desde nuestros inicios, el lema de la marca es ‘deja tu poder florecer'". La colección no hace más que amplificar ese mensaje.

Muchas mujeres en una

Otra de las banderas de esta empresa es su rechazo a un único arquetipo femenino. "No sólo es la mujer superelegante… es también la mujer del día a día", afirma.

En sus propuestas se percibe esa dualidad: una primera línea más sofisticada y una segunda más atrevida, con tejidos y detalles como tachuelas que rompen con lo anterior. Pero no son mujeres distintas, sino facetas de una misma identidad.

"Un día te quieres sentir elegante y otro más atrevida", continúa. El corsé, en este contexto, se convierte en un lenguaje versátil.

Cuando se les pregunta por referentes, mencionan nombres como Nathy Peluso o Úrsula Corberó. No es una cuestión estética, insisten, sino de energía. Mujeres que proyectan fuerza, autenticidad y libertad.

Ese mismo espíritu es el que buscan trasladar a sus clientas.

Uno de los modelos de la colección anterior. Cedida

Emprender por cuenta propia

En un ecosistema donde muchas marcas emergentes dependen de inversión externa, han optado por crecer de forma orgánica. "De momento, somos dueñas y señoras de nuestro proyecto", afirma Aguadé.

Esa independencia les permite experimentar y adaptarse al feedback sin presiones externas. Es una forma de construir a su ritmo, sin comprometer la esencia. Al final, todo converge en una idea: seguridad. No como imposición, sino como elección.

Una prenda, una declaración

Madame Gi no busca reinventar la moda desde cero, sino reinterpretarla con intención. Su corsé no aprieta, acompaña. No define, sugiere. No impone, propone.

"Surge para que todas las mujeres que se quieran sentir seguras tengan la prenda que les hace sentir así", dice Luz. Y en esa frase, sencilla pero contundente, se condensa toda una filosofía: vestir no como obligación, sino como acto de afirmación.