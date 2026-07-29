Elisa Carballo, la restauradora de las torres de la Sagrada Familia: "Es un sueño cumplido, ya formo parte de su historia"

Este 2026 es el año de Gaudí, se conmemora el centenario de la muerte del genio del modernismo que cambió la concepción del arte y la arquitectura para siempre. Su obra cumbre, la Sagrada Familia, que empezó a construir en 1883 y que hoy, casi siglo y medio después, sigue inacabada.

No sólo hay que seguir trabajando para seguir su legado y terminarla, también se debe 'curar' lo ya construido. Los estragos del tiempo hacen mella en la basílica. Esa tarea silenciosa pero fundamental tiene detrás grandes profesionales como Elisa Carballo Bayón, natural de León, que ha tenido el honor y el orgullo de participar en la restauración de varias torres de la basílica.

Nos citamos con ella en la obra culmen de Gaudí para conocer de primera mano el trabajo que realizó en ella, y también para adentrarnos en el fascinante universo de un oficio a veces poco conocido y muy feminizado. Se estima que más del 70% de las personas dedicadas a la restauración son mujeres.

La restauradora trabajó un año completo en la basilica. Pau Venteo

Actualmente, esa leonesa es parte del equipo que restaura la fachada de Santa María del Mar, también en la Ciudad Condal. Habla con orgullo de su profesión y no disimula su orgullo por haber podido formar parte de la historia de la Sagrada Familia.

Elisa, ¿de dónde surge esta vocación por la restauración?

Empecé porque mi madre pintaba cuadros en casa de manera esporádica, como un hobby. Yo siempre miraba libros de pintores, pero en ese entonces ni siquiera sabía que existía la especialidad de restauración. Mi intención siempre fue cuidar ese tipo de arte, esas pinturas y esos lienzos. Con los años me fui enterando de que había unos estudios que se dedicaban a restaurar lienzos, y allí fui a estudiarlo.

¿Cómo fueron tus inicios?

El primer trabajo importante que hice fue la restauración de las vidrieras de la Catedral de León. Fue espectacular porque no deja de ser una obra importantísima, casi de las mejores vidrieras del mundo. Fue increíble estar allí y poder trabajarlas in situ.

Llevas dos décadas dedicada a esto y en tu currículum está haber restaurado parte de la Sagrada Familia, ¿imaginaste algo así cuando empezaste?

¡No! Este es un sueño cumplido para cualquier restaurador. Para mí fue muy impactante entrar y pensar: "Ostras, yo voy a ayudar a que esto continúe". Fue muy emocionante. Al final, formas parte de esa historia.

Estuve un año completo allí. Empezamos restaurando las torres de los apóstoles Matías y Judas, y después hicimos las de Simón y Bernabé. Esta última es especialmente importante, porque es la única torre que Antoni Gaudí vio terminada en vida.

Era una obra complicada por el tema del acceso, ya que estábamos trabajando a 120 metros de altura y costaba un poco, pero lo afrontamos con el máximo respeto y aplicando siempre la ley de mínima intervención. Lo principal era conservar la salud de lo que ya había.

Para mí, como profesional, una iglesia de un pueblo de cinco habitantes merece exactamente el mismo cuidado y el mismo trabajo que la Sagrada Familia, pero es verdad que allí arriba tenías ese miedo de decir: "Estoy siendo mirada por mil ojos".

¿Qué sentiste aquel primer día cuando llegaste a la Sagrada Familia y te pusiste a trabajar?

Fue increíble, porque una cosa es verla desde fuera como cualquier turista y decir "¡Ala, qué impresionante!", y otra muy diferente es entrar a trabajar. Estaba muy emocionada y muy nerviosa.

El andamio forma parte de la vida de esta restauradora leonesa. Pau Venteo

Este 2026 se han cumplido 100 años de la muerte de Gaudí. ¿Cómo definirías tú al Maestro y qué te evoca la basílica con tus ojos de experta?

Es una obra brutal de ingeniería. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza diciendo que no termina nunca, pero cualquier catedral ha tardado muchísimo más en hacerse. Lo que pasa es que a la Sagrada Familia la estamos viendo construirse in situ, en directo.

Respecto a Gaudí, tenía un sentido innato de la geometría, del volumen y una capacidad creativa increíble. Te puede gustar más o menos su estilo, pero lo que no se puede negar es que es único en el mundo. Tú ves la Sagrada Familia y te impresiona; sólo hay una como ella en todo el planeta y eso le da una categoría enorme.

¿Descubriste algún detalle o complejidad oculta que te llamara especialmente la atención estando allí arriba?

Todas las formas que Gaudí creó, como el paraboloide y las figuras que recrean la naturaleza, te hacían sentir como en un universo paralelo. Yo estoy acostumbrada a formas más limpias o clásicas del gótico, del renacimiento o del plateresco —como cuando trabajé en la fachada del Parador de San Marcos en León—, pero ver toda esa recreación de la naturaleza y cómo entra la luz a través de las vidrieras es algo espectacular e indescriptible.

Te preguntas cómo pudo ese hombre tener una cabeza tan privilegiada para ver el mundo de esa forma y recrearlo en sus obras. Es impresionante.

Hace poco, con la inauguración de una de las torres y la visita del Papa, se hizo un espectáculo de luces precioso dentro de la basílica. ¿Lo seguiste?

Sí, fue muy emocionante. Mi madre me llamó y me dijo: "Hija, qué orgullosa estoy. Veo las imágenes y pienso que mi hija ha estado ahí trabajando....". No todo el mundo tiene el privilegio de poder hacer esto.

Las torres de la Sagrada Familia. Pau Venteo

¿Es fácil adentrarse en el mundo de la restauración?

La verdad es que no. Tú entras en la carrera pensando que te vas a poner la bata blanca y te vas a ir directamente al Museo del Prado a restaurar las mejores obras de Goya o de Velázquez. Pero para ello tienes que trabajar mucho, buscarte un poco la vida y andar de obra en obra.

Por ejemplo, un retablo te dura tres meses, así que tienes que viajar a la ciudad y luego irte a otra para un nuevo proyecto. Somos un poco nómadas del arte; debes ir en busca de la obra de arte para restaurarla, no te vienen ellas al taller.

El boca a boca funciona muy bien. Al principio, cuando eres una novata, tienes que encontrar una empresa que confíe en ti. Cuando ven que tu labor y tu trabajo son buenos, muchas veces son tus mismas compañeras las que te van recomendando a otras empresas.

Hablas casi todo el rato de "compañeras". Lo cierto es que el sector de la restauración está muy feminizado...

Sí, mucho. En mi promoción, que abarcaba las especialidades de escultura, pintura y documento gráfico, éramos como 25 personas en el curso y sólo había un chico en toda la escuela. Aunque es verdad que ahora se están viendo bastantes más hombres.

¿Por qué crees que sucede eso?

Las mujeres siempre nos hemos visto relegadas a los cuidados, y en este caso, en los cuidados del arte, también sucede.

La restauración es un trabajo silencioso, lo que lleva también a que permanezcáis ocultas...

Siempre ha sido el hombre el autor de las obras, aunque en realidad muchas veces estaban firmadas por artistas femeninas que no salían a la luz. Estamos un poco en la sombra, porque son los arquitectos o los jefes de obra los que se llevan el mérito y salen siempre en las portadas. A nosotras nunca se nos nombra. Parece que las cosas se hacen por arte de magia, cuando en realidad somos las ejecutoras de la restauración.

Nos encargamos de cuidar el arte, como te decía, y sobre todo de transmitir ese cuidado del patrimonio a futuras generaciones.

¿Cuánto estudio hay antes de llevar a cabo una restauración?

Muchísimo. Nosotros actuamos siempre bajo la ley de mínima intervención. Esto requiere una formación multidisciplinar muy completa que abarca historia del arte, química, biología y legislación patrimonial.

Muchas veces, la comparación más cercana es decir que somos los 'médicos del arte'. Antes de intervenir, tienes que estudiar los materiales de la obra y hacer un diagnóstico de sus alteraciones, porque cada una es diferente y particular. Después ya planificas un tratamiento a medida.

Elisa Carballo Bayón restaura ahora la basílica Sanra María del Mar en Barcelona. Pau Venteo

¿Estáis en continua formación? Porque, por ejemplo, en cuanto a materiales, lo que ayer servía quizá hoy no...

Siempre, ya llevo 20 años trabajando en esto y me considero de la vieja escuela. Ahora veo a compañeros que empiezan con nuevos avances metodológicos, como el uso de geles de limpieza, y me quedo pasmada pensando que en mi época eso no se estudiaba.

Por lo que tú ves, ¿hay relevo generacional? ¿Hay gente joven que opte por este oficio?

La verdad es que cuando dices que vas a estudiar restauración de bienes culturales la gente se suele quedar un poco pasmada porque no entienden bien a qué quieres dedicarte realmente. Pero yo tengo compañeros de 23 y 24 años, lo que demuestra que esto continúa, y a mí me gusta mucho que sea así.

¿Es fácil vivir de esto?

No, para nada, es muy complicado porque somos como nómadas. En mis dos décadas de trayectoria, he vivido a lo mejor en 25 o 26 sitios distintos. Yo cojo la maleta y si me dicen que hay que ir a restaurar un retablo a Soria, voy y estoy allí tres meses. Se acaba la obra y si sale otra cosa en Asturias, pues venga, para Asturias.

Si es un proyecto largo de un año, cuando termina ya estoy deseando volver a coger las maletas e irme a otro sitio, porque te acostumbras a este estilo de vida.

Ahora estás en la basílica de Santa María del Mar, restaurando la fachada...

Sí, con la empresa que se encarga del proyecto, Arcovaleno, llevamos desde marzo. Lo que estamos haciendo allí es reconstruir geométrica y volumétricamente las cornisas faltantes, y limpiando la piedra con un láser de última generación para no dañar en ningún momento su pátina original. También eliminamos los morteros deteriorados y les damos una nueva vida eligiendo muy bien el componente que le conviene específicamente.

Es un trabajo muy artesanal, pero entiendo que las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial podrían facilitar algunos procesos. ¿La estáis implementando de algún modo?

En el trabajo de campo lo cierto es que no la usamos. A lo mejor las personas que se encargan del trabajo de taller y de redactar el informe previo sí. Yo no estoy metida en esa parte; yo trabajo con mis manos.

¿Cuántas horas te puedes pasar subida a un andamio?

Las ocho horas de la jornada laboral, sin parar. Pero el andamio forma parte de mi vida y me encanta. Si no tengo el andamio conmigo parece que me falta algo.

Si me metes en un taller a restaurar un cuadro, un lienzo o una escultura puedo estar tres meses, pero luego mi propio cuerpo ya me pide andamio de nuevo.

¿Cuáles son tus sueños pendientes?

Pues a lo mejor trabajar en la Capilla Sixtina, o poder restaurar algún cuadro de Rembrandt, porque me apasiona su obra. ¡Me encantaría hacer tantas cosas!

¿Crees que las instituciones le dan la importancia económica y la financiación suficiente a la conservación del arte?

Creo que cada vez se valora más. Hay que darse cuenta de que contar con patrimonio en tu ciudad o en tu pueblo es una manera directa de llamar al turismo y engrandecer el lugar. Si el templo que tienes no lo conservas ni lo das a conocer, nadie sabrá que existe ni se le dará el valor que tiene.

Me da pena ver monumentos que se han perdido por completo porque nadie se preocupó en su momento de conservarlos.

Mencionabas antes a Rembrandt. ¿Qué otros pintores o escultores admiras especialmente?

De los españoles, Velázquez, por supuesto, porque me parece maravilloso. En escultura, admiro profundamente a Luisa Roldán, 'La Roldana', que hacía unos pasos de Semana Santa espectaculares. El problema es que ella siempre estuvo a la sombra de su padre y de su marido; muchas de las obras que ella ejecutaba las terminaban firmando ellos.

Lo mismo pasaba en el taller de la pintora Artemisia Gentileschi... Había mujeres con un talento increíble, pero los hombres les hacían sombra para evitar que los superaran, relegándolas a la oscuridad mientras ellos firmaban. Eso es algo que duele.

Escuchándote hablar se nota la inmensa pasión que tienes por tu profesión. ¿No has tenido nunca momentos de bajón en los que, debido a la inestabilidad, hayas pensado 'para qué me metí en esto'?

No, al contrario. He pasado por momentos muy duros de mucho frío, mucho calor y posturas corporales malísimas, pero todos los días que voy a trabajar soy completamente feliz. Si me quitaran esto, no sabría qué hacer con mi vida.

Por cuestiones de trabajo vivo en Barcelona, mientras que mi pareja vive en León, ya que allí hay muy poco trabajo de lo mío . Estoy dispuesta a dejar atrás muchas cosas porque amo mi profesión.

Si trabajo es restaurar con intervención mínima para respetar el original. Pau Venteo

¿Qué le dirías a los jóvenes para que se decanten por esta profesión?

Que esto es maravilloso. Te permite tener una vida en la que conoces a muchísima gente y vives experiencias fantásticas que jamás lograrías metido de forma rutinaria en una oficina bancaria, por ejemplo. Con este trabajo cada día es una auténtica aventura. Vas dejando amigos en cada sitio.

Además, descubres muchísimo arte mal llamado "menor". Y la satisfacción personal que te da solucionar una obra complicada es indescriptible. Da un orgullo enorme poder mirar la obra terminada y decirle espiritualmente: "Mira qué guapo estás, lo he conseguido; ahora te quedan otros 100 años de vida".

¿Sentís mucho el peso de la responsabilidad? Ha habido atropellos como el famoso Ecce Homo de Borja...

Por eso es tan importante estudiar la carrera. Hay gente que hace manualidades en su casa y se piensa que ya está capacitada para restaurar cualquier pieza, y eso no puede ser.

Lo que pasó con la pobre mujer del Ecce Homo es porque le dejaron meterse donde no debía, y eso pasa porque socialmente no valoramos el patrimonio. Estamos hablando de una obra de hace 150 años; si la fastidias de esa manera debería haber penas de cárcel, igual que si un fontanero se pusiera a operarle la nariz a una señora.

Se han cometido auténticas barbaridades que no siempre salen a la luz pública.