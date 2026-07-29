Cristina Díaz de Bustamante, consultora experta en lujo: "Las marcas que siguen modas pasajeras desvirtúan su alma"

El mundo de los negocios a menudo se ve como algo frío donde priman los números, el beneficio, los trajes, las reuniones, las prisas... Nos cuesta ponerle emociones, más allá del subidón del éxito y la decepción del fracaso. Parece que aportar una mirada con alma se presenta como necesario.

De eso sabe mucho Cristina Díaz de Bustamante, consultora estratégica de marca y fundadora de un estudio boutique de diseño y comunicación, reconocida por su filosofía del slow work o asesoramiento flow. Estos términos evidencian una filosofía que anima a ir despacio, creando desde el ingenio y con corazón y mirando a la sostenibilidad.

Esta filosofía está en el ADN de su iniciativa Soulful Businesses (Negocios con alma), que reúne a empresarias y mujeres líderes para fomentar sinergias, inspiración y conexiones de valor dentro del ecosistema. Lo que empezó en 2023 como una serie de cenas informales entre amigas referentes en su casa ha evolucionado hacia un foro de relevancia.

El pasado mes de mayo celebraron su último encuentro en el Four Seasons Hotel Madrid —como es habitual—, con la participación de Albert Rivera.

Entre las invitadas, profesionales destacadas del ámbito empresarial, creativo, gastronómico y de la comunicación como Charo Izquierdo, directora de Magas, o Monti Gutiérrez, empresaria y fundadora de la firma de moda Mint&Rose.

También estuvieron presentes Carol Blázquez, directora de sostenibilidad e innovación de Ecoalf; Clara Díez, fundadora de Formaje; Blanca Bleis, directora creativa y fundadora de la firma Bleis Madrid; Merche Zubiaga, fundadora de Tiempo de Arte; Sandra Pina, fundadora y CEO de la consultora Quiero; y María Castiella, directiva de Apple España, entre otras.

Foto de familia del último encuentro Soulful Businesses, con Albert Rivera. Cedida

Cristina Díaz de Bustamante tiene una manera diferente de hacer las cosas y una idea muy clara de hacia dónde debemos ir.

Llevas años ayudando a construir la identidad de marcas de lujo. ¿Ha cambiado el sentido de este término?

Considero que el consumidor contemporáneo está mucho más informado, es más exigente y busca establecer relaciones con firmas que reflejen sus propios valores, aspiraciones e ilusiones.

Bajo mi visión y en este contexto, el lujo en 2026 trasciende la noción tradicional de estatus para convertirse en una experiencia cultural, contemporánea y profundamente humana.

Tiene que ver con el tiempo dedicado a hacer bien las cosas, por supuesto, con el respeto por los procesos, la excelencia artesanal, la belleza y la capacidad de construir narrativas auténticas, relevantes y con significado.

Hoy, el verdadero lujo también consiste en vivir una experiencia sublime alrededor de una firma: una capaz de emocionar, inspirar y generar una conexión genuina.

Ya no se trata únicamente de poseer un objeto excepcional, sino de formar parte de un universo de valores compartidos.

Es más de lo que se ve...

Sí, lo importante se encuentra en esos valores, en aquello que una marca representa: el lujo está en las sutilezas. Está en la integridad, la coherencia, la sostenibilidad, la sensibilidad cultural y la capacidad de generar un impacto positivo.

¿Cuál es el error más común que cometen las firmas cuando intentan comunicar su exclusividad?

Pensar que la cercanía exige renunciar a la elegancia. De hecho, las marcas más admiradas son aquellas que logran generar conexión sin comprometer su identidad.

Muchas casas de lujo o premium, en su afán por conquistar nuevos públicos, terminan persiguiendo tendencias pasajeras o adaptando su discurso a códigos que no les pertenecen. En ese proceso, desvirtúan su esencia, diluyen su mensaje y, en algunos casos, llegan incluso a banalizarse.

La exclusividad no consiste en ser distante, sino en ser coherente.

No se trata de correr detrás de las modas, sino de construir un legado y una visión a largo plazo. Las marcas con verdadero valor entienden que su papel no es seguir la cultura, sino contribuir a crearla. Lo interesante es aportar significado y construir valor más allá del producto.

Otro fenómeno frecuente es esa tendencia de las marcas a 'copiarse' unas a otras. Cuando esto ocurre, pierden aquello que las hace únicas en un intento por responder rápidamente a las demandas del mercado. El resultado es una homogeneización, donde muchas terminan pareciéndose mucho entre sí.

¿La coherencia es clave?

Sí, porque no nace de un manual, sino de una filosofía compartida. Por eso es tan importante construir una cultura sólida dentro de la empresa. Cuando todos los equipos comprenden la hoja de ruta, el propósito de lo que hacen y la visión de la compañía, es mucho más fácil trabajar con el cliente.

Y es precisamente esa coherencia, sostenida en el tiempo, la que convierte una marca en un referente y no en una tendencia pasajera.

La experta creó su estudio de diseño y comunicación en 2023. Cedida

¿Cuál es ese ingrediente invisible que compartes con tus clientes, independientemente del sector en el que operen?

Les invito a pensar a largo plazo, a no ser cortoplacistas. Les propongo diseñar una comunicación 'hecha a mano', con mimo y delicadeza, y seguir una hoja de ruta capaz de dialogar con los tiempos actuales.

También a definir con claridad su propuesta de valor y a extenderla a través de sus canales de una manera única. Porque la creatividad no es un adorno sino el lenguaje que transforma una idea en una experiencia, una marca en un vínculo y una propuesta de valor en algo verdaderamente memorable. Es un motor imparable.

¿Cuál fue el detonante o la necesidad personal que te impulsó a fundar Soulful Businesses? ¿Qué carencias veías en los círculos de negocios tradicionales?

Nació de una convicción muy personal: creo profundamente que el crecimiento más valioso ocurre cuando compartimos experiencias, conocimientos y perspectivas.

Durante años sentí que muchos círculos de negocio tradicionales estaban demasiado orientados al networking transaccional y que faltaban espacios donde las conexiones fueran más auténticas, humanas y enriquecedoras.

Cuando puse en marcha mi estudio de diseño y comunicación en 2023, empecé a organizar cenas en mi casa con mujeres referentes de distintos ámbitos. Mi intención era sencilla: crear un espacio donde compartir inquietudes, aprendizajes e inspiración.

Y fue creciendo de manera orgánica hasta convertirse en una verdadera comunidad, casi una hermandad. Fue entonces cuando decidí dar un paso más y crear Soulful Businesses, con el deseo de aportar mi granito de arena al ecosistema emprendedor.

¿Cuáles son las bases de esta iniciativa?

Quise construir una red basada en la generosidad, el aprendizaje compartido y las relaciones con propósito. Presenté la idea a Four Seasons Hotel Madrid, y entendieron de inmediato el valor de reunir a mujeres líderes de distintos sectores en un entorno inspirador, con conversaciones relevantes, intercambio de experiencias y ponentes de primer nivel.

El término soulful (con alma, consciente) cotiza al alza en el entorno corporativo. ¿Cómo se equilibra la rentabilidad de una empresa con esa búsqueda de propósito e impacto positivo?

No son fuerzas opuestas. De hecho, cada vez resulta más evidente que se refuerzan mutuamente. Las empresas más sólidas y relevantes son las que entienden que generar valor para las personas, la sociedad y el entorno es también la mejor forma de construir valor económico sostenible en el tiempo.

Cuando el propósito es auténtico y está integrado en la estrategia, no actúa como un adorno reputacional, sino como una palanca real de competitividad: fortalece la cultura interna, atrae y fideliza talento, genera vínculos más sólidos con clientes y stakeholders, y favorece una toma de decisiones más coherente y resiliente.

El equilibrio, por tanto, no consiste en elegir entre impacto o rentabilidad, sino en gestionar ambos desde una visión de largo plazo, entendiendo que los resultados financieros siguen siendo imprescindibles, pero que hoy el crecimiento más sólido es aquel que también deja una huella positiva.

¿Cuáles son los superpoderes o las habilidades distintivas de las mujeres que dirigen un soulful business?

La generosidad, la altura de miras y la pasión por lo que hacen.

¿Qué sinergia o caso de éxito reciente dentro de la red te ha hecho pensar: "Por esto valió la pena crearla"?

A los ponentes que vienen a hablar a estos encuentros les propongo hacerlo de términos como la alegría, la suerte o la confianza en los negocios.

Ver a personas como Daniel Truran, experto en liderazgo ético, o a Albert Rivera, empresario y expolítico, desde la cercanía es muy inspirador, sobre todo abordando temas tan necesarios para el día a día de nuestras profesiones. Me encanta la idea de humanizar entornos y espacios.

Para terminar, pensando en las mujeres que están hoy en plena transición profesional o queriendo elevar su marca, ¿cuál es el primer paso estratégico que deben dar para que su negocio pase de ser uno más a convertirse en uno con futuro?

El primer paso es tener el coraje de ser auténtica. Las empresas que perduran no intentan parecerse a otras. Cuando eso se combina con una mirada a largo plazo, esfuerzo constante y creatividad, dejan de competir únicamente por atención y empiezan a generar valor real.

Un negocio con alma nace cuando existe una conexión genuina entre lo que eres, lo que haces y el impacto que quieres dejar en el mundo.