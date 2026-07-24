Hablar, liderar y destacar: por qué tantas mujeres acaban siendo etiquetadas como "demasiado" para los demás

A muchas mujeres les han acusado alguna vez —o muchísimas— de ser 'demasiado'. Sin quedar nunca del todo claro qué demonios es eso. Ellos pueden alzar la voz, expresarse sin tapujos y por supuesto, sentarse de manera que ocupen el espacio que les plazca.

Y por eso, aquellas que no se comportan con la mesura y contención que la sociedad espera de ellas son tildadas de ser excesivamente intensas. La psicóloga Alex Croxford comenta a Magas lo que una paciente le explicó en una ocasión.

"Me dijo, de forma acertada, que las mujeres tienen la narrativa de 'ser demasiado', por lo que se esconden, reprimen partes de sí mismas o interpretan el papel de la buena esposa, la buena madre o la buena hermana", dice.

Es importante señalar el uso del verbo 'reprimir' porque, indudablemente, el intento de ser 'menos' exige rebajar el comportamiento, el discurso e incluso la postura.

La cómica Katherine Ryan ha hablado abiertamente tanto en sus especiales como en sus pódcasts sobre la presión que recae en las mujeres para que guarden silencio, sean complacientes y no resulten intimidantes.

Ryan ha publicado The Audacity: Why Being Too Much Is Exactly Enough (La audacia: por qué ser 'demasiado' es exactamente lo justo) (Doubleday Canada, 2022), un libro en el que, por descontado, se muestra orgullosa de esta etiqueta.

La cómica reflexiona sobre cómo su ambición sin complejos, su franqueza al expresarse y su firmeza a la hora de establecer límites han provocado reacciones adversas, pero, en última instancia, han impulsado su carrera.

Un menosprecio oculto

'Demasiado'.

Esa palabra la ha escuchado Lena Dunham cantidad de veces a lo largo de toda su vida, y por eso creó la serie de Netflix Too Much. "Les sucede a las mujeres. Tiene que ver con tu apetito por la comida o por la vida, tus anhelos, tus necesidades, tus deseos; y se manifiesta de muchas formas", explica a The Independent.

"Te pueden decir que eres 'demasiado' desordenada, dependiente o intensa. Lo irónico es que calificar a alguien así es una manera muy fácil de menospreciarla", asegura.

Fotograma de la serie 'Too Much'. IMDb

Olga Barroso, psicóloga especializada en la atención a supervivientes de violencia de género en la pareja, explica que nuestra cultura se ha construido definiendo a los varones como los individuos con las capacidades para crear ciencia, política, arte…

Y, al hacerlo, las estructuras de nuestra sociedad han etiquetado a las féminas como individuos que carecen de las mismas o que las tienen en menor grado. "Desde esta definición arbitraria, nuestra cultura ha construido también los roles que considera adecuados y pertinentes para unos y otras", asegura.

"Delimitan que el modo correcto de ser varón es liderar las conversaciones sobre temas relevantes, establecer qué es lo mejor para resolver una situación, ser quien recibe la atención y reconocimiento ante sus logros y ante poseer en alto grado capacidades intelectuales destacadas, como poseedor privativo de las mismas", dice la autora de Rupturas. Relaciones entre hombres y mujeres en el patriarcado (Shackleton Books, 2026).

Señala que nosotras hemos aprendido a hacernos pequeñas y a autocensurarnos comportamientos que la sociedad sigue considerando (explícita o implícitamente) que no tenemos legitimidad para emitir.

"Nos hacen creer que no nos corresponden porque no nos son propios al carecer de los atributos que hay que tener para poder funcionar de ese modo", asegura.

Las mujeres 'demasiado'

Figuras como Viola Davis, Billie Eilish y Michelle Obama han hablado sobre la lacra de tener que ser 'menos'. Davis ha comentado que, durante mucho tiempo, ha sentido la presión de minimizarse para encajar en una industria con estereotipos muy marcados.

Por su parte, Obama ha comentado en diversas ocasiones lo importante que es dejar de pedir disculpas por ser inteligente y ambiciosa.

Eilish ha denunciado la tendencia a juzgar el cuerpo y la personalidad de las mujeres, algo que encierra una paradoja: tenemos que ser visibles, pero sin excedernos; exitosas, pero sin exagerar; seguras, pero sin pasarse.

Por supuesto, al decir esto es imposible no recordar partes del maravilloso monólogo de America Ferrera en Barbie. "Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. No puedes decir que quieres ser delgada; tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada", dice.

"Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad", matiza.

No son las únicas ocasiones en las que a lo largo del monólogo, emplea la palabra 'demasiado'.

La sociedad nos ha hecho creer que para ser una 'buena' mujer, lo esencial es ocupar menos espacio: hablar más bajo, disculparse con frecuencia, anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, no llamar la atención…

¿Las consecuencias de haber interiorizado estas creencias? Minimizamos nuestras ideas en las reuniones, restamos importancia a nuestras opiniones, reducimos nuestra presencia no sólo cruzando las piernas, sino encorvándonos…

Un papel secundario

Barroso advierte que si se establece que lo correcto es que ellos sean los que ocupen las conversaciones y las mujeres los escuchen, cuando una da su opinión constantemente, puede que sienta que tiene afán de protagonismo porque lo que está definido como adecuado para ella es menos de lo normal.

Dos profesionales hablando en el trabajo. iStock

"Una vez se establece que lo correcto es que ellas organicen su comportamiento para agradar a otros, hacer que los demás estén bien, cuidar… si organizan su comportamiento para expresarse, divertirse o protagonizar situaciones se les dirá que son ruidosas, porque lo son o porque entienden que lo correcto es que sean las actrices secundarias o figurantes de las películas de los hombres", asegura.

"Si ellas han interiorizado este papel secundario como su manera de estar en el mundo se sentirán 'demasiado' algo cuando se sitúen o la vida les sitúe como protagonistas. Curiosamente, uno de los pocos días en los que nadie tiene derecho a robarle protagonismo a una mujer es el de su boda", explica.

Desde una perspectiva feminista, el problema no radica en que las mujeres sean 'demasiado', sino en los estándares que determinan qué comportamientos son aceptables dependiendo del género. Quitarse de encima la molesta etiqueta implica dejar de reducirse para encajar y defender el derecho a ocupar espacio.

El miedo proviene también de la manera en la que se perciben de manera diferente determinadas actitudes cuando provienen de un hombre o de una mujer. Bien sabemos que rasgos como la seguridad, la ambición o la capacidad de expresar emociones suelen interpretarse de forma diferente cuando los muestra una fémina.

"Cuando se hace protagonista, se da permiso para participar con sensación de legitimidad en la creación de arte, política o ciencia. Nosotras tenemos que reconciliarnos con eso", asegura Barroso.

Y concluye: "Tenemos que conseguir sentirnos a gusto dentro de ese rol. Alcanzar sentir que ocuparlo a ratos no es acapararlo y ser ambiciosas, sino pasar por una posición y un lugar que también nos corresponde".

Porque en realidad, nunca se es 'demasiado'.