Karina Cortorreal, la mecenas que lleva la moda dominicana alrededor del mundo: "Somos más que unas playas bonitas"

Para ella la moda es mucho más que una simple prenda, cuenta una historia, refleja una parte de la rica cultura de su país, República Dominicana. Karina Cortorreal estudió Derecho, pero sus pasos se encaminaron hacia un sector diferente, impulsada por sus ganas de dar a conocer el talento local y dejar un legado.

En 2020 creó Indómita, una galería sin ánimo de lucro que tiene como misión enaltecer, promover y proyectar la moda y el arte a nivel global. Allí, los diseñadores dominicanos tienen la oportunidad de exponer y vender sus prendas tanto de forma directa o a través del canal online.

A través de este proyecto, su fundadora se ha convertido en una suerte de mecenas para ellos, brindándoles no sólo un espacio físico, también asesoramiento y soporte para que sus carreras avancen.

Pero el alcance va mucho más allá, porque en el proceso de producción se reactiva el trabajo de los artesanos que colaboran con los creativos y se recaudan fondos para la fundación, generando una bolsa de apoyo y financiando becas de estudio para jóvenes sin recursos.

Karina Cortorreal nos recibe en Madrid, tras el éxito de la pop-up de Indómita que trajeron a la capital hace unas semanas. Todo en su hogar tiene el sabor a su tierra natal: cuadros, piezas de decoración, libros... Es casi como viajar al país caribeño con los sentidos.

Karina Cortorreal, con un cuadro de Jane Waterous. Esteban Palazuelos

¿Cómo fue la experiencia de traer un pedazo del proyecto a España?

¡Extraordinaria! Nuestro objetivo principal, más que vender, era mostrar lo que hacemos y lo que se ha logrado a lo largo de estos años.

Queríamos dar a conocer que en República Dominicana, además de las playas extraordinarias y de ser una localización vacacional inigualable, también hay un destino cultural, turístico y artístico.

¿Por qué eligió Madrid?

Creo que hay muchas vinculaciones entre España y la República Dominicana. Ustedes son parte de nuestra historia e influyeron muchísimo y viceversa. Entendía que era la puerta que debíamos utilizar para poder entrar al mercado europeo; era lo natural, la manera menos forzada.

Para entender la filosofía de Indómita, ¿qué hay detrás de cada prenda y de su proceso creativo?

El objetivo es contar lo que verdaderamente es en su trasfondo, no sólo lo que ves. Previo al diseño final que se vende en la tienda, hay un proceso espectacular donde los creadores se inspiran en un artista plástico o un tema cultural nuestro.

Utilizamos la moda como lenguaje para contar nuestra historia y nuestra identidad. Queríamos que se supiera que no es simplemente comprar una pieza o una chaqueta. Cada prenda tiene algo importante detrás.

De los 56 diseñadores que han pasado por la plataforma hasta ahora, muchos hicieron su primera colección con nosotros y hoy ya están establecidos, tienen su atelier físico y una cartera de clientes amplia. Indómita ha sido su trampolín.

¿Cómo fueron sus inicios profesionales? Porque nada tenían que ver con la moda...

No. Estudié Derecho, pero empecé en el mundo laboral trabajando en la empresa de mi familia, especializada en iluminación y mobiliario de diseño. Esa etapa me enseñó muchísimo y a raíz de ahí hice Diseño de Interiores, por la pasión que desarrollé por la decoración.

Mi papá y mi hermano fueron mis profesores, de ellos aprendí el valor y el amor al trabajo. Yo les digo a mis hijos que, a veces, un empleo no te motiva al principio, pero cuando empiezas a aprender el negocio, a sentirte productiva y a ver que lo haces bien, se enciende ese amor.

Hubo un momento en que dejaste la tienda familiar, ¿qué ocurrió?

Cuando iba a tener mi segundo hijo, a mi hermana le diagnosticaron leucemia. Aquello me hizo cambiar la perspectiva y me dije: "Quiero dedicarme a mis niños y sentirme orgullosa de haberles dado todo si pasa algo".

Entonces tenía 33 años y llevaba trabajando desde los 15 para mi papá. Fue un shock para él que lo hiciera, porque estaba en proceso de retirarse, pero lo entendió y me apoyó.

Su vuelta al mundo laboral fue con Indómita, ¿cómo surge la idea?

Cuando mis hijos crecieron y ya no requerían tanto de mí, me sentí con el derecho de retomar mi vida profesional. Quería hacer algo que tuviera que ver con mi país, que lo representara de una forma elevada.

Empecé a pensar en poner un atelier de diseñadores de moda dominicana para que pudieran exponer allí sus colecciones sin que tuvieran que invertir en un local. Vino la pandemia y el encierro, y la idea fue evolucionando mientras conversaba con amigos del sector y estilistas.

Es una galería sin ánimo de lucro con fines benéficos, ¿por qué optó por esta fórmula?

Mi esposo y yo teníamos una fundación personal que apoyaba la educación y a niños con enfermedades terminales, y yo temía descuidar esa parte. Entonces pensé en transformar mi proyecto en una entidad y que todos los beneficios fueran a un fondo de apoyo para poder seguir dando becas.

Así unía lo que hacía, me realizaba profesionalmente y ayudaba con un propósito. Indómita es totalmente hija de la pandemia, resultado de un momento donde todos éramos vulnerables, sin importar el dinero o si vivías en un castillo o en una choza.

La fundadora de Indómita creó el proyecto en 2020. Esteban Palazuelos

¿Cuál es el perfil de cliente que se acerca a la iniciativa?

Es de clase media y media-alta. En República Dominicana no tenemos todavía la industrialización de la moda; no hay fábricas para hacer piezas en serie, todo se trabaja manualmente en talleres con modistas que cosen una a una las prendas.

Eso requiere más tiempo, energía, acarrea más errores y más gastos, lo cual afecta al precio. Yo quisiera tener acceso a todo el mundo, que cualquiera pudiera ponerse un suéter de un creativo dominicano, pero, por el momento, no es posible.

Aun así, tratamos de motivar a los diseñadores a tener piezas asequibles. Les damos una pirámide de precios de referencia; les decimos que tengan un par de modelos de 50 a 100 euros para cubrir el mercado completo. Nuestro equipo comercial de la tienda, que es muy práctico, les asesora para que puedan idear estas prendas y accesorios menos costosos.

Por ejemplo, se les anima a que hagan un broche, una bandana o unos pendientes con material sobrante, lo que además les ayuda a ser más sostenibles.

¿Cómo manejáis el éxito de una prenda frente a la exclusividad?

Somos muy rígidos con las cantidades. Hemos tenido piezas que han sido best seller, pero no hacemos más. República Dominicana es chiquita, es un patio, y yo no puedo permitir que una creación se convierta en un uniforme y que cuando llegues a un cóctel te encuentres a otra persona vestida igual.

Aunque la intervención del artesano hace que cada una sea confeccionada manualmente y por defecto resulte diferente, no me gusta relajar el concepto. A los profesionales les encanta esto, porque sienten que lo que hacen es más único.

¿Rescatar oficios tradicionales también forma parte del ADN de la tienda?

Sí, parte del acuerdo es que nos gusta que intervengan artesanos en su proceso: mujeres que trabajan el croché o la pajilla, personas que curten la piel de forma manual. Esto es vital, porque las ponemos a producir y siento que este gremio está desapareciendo poco a poco porque no hay una generación de relevo.

El viejo maestro ve cómo su hijo o su nieto se va a la capital o fuera a estudiar; las generaciones evolucionan para bien, pero esa parte se va perdiendo. Para mantenerlo y que sea sostenible, es superimportante que los diseñadores los involucren.

¿Qué opina sobre el consumismo desmedido y el impacto ambiental de la ropa desechable en el mundo?

A los creativos que forman parte de Indómita tratamos de explicarles la importancia de este tema, porque a veces no saben el impacto que causa en el planeta. Gracias a Dios, como muchos son jóvenes, siento que traen una conciencia de sostenibilidad más sólida que las generaciones de atrás.

Los modistos emergentes dominicanos ya vienen con esa ideología: si confeccionan una falda, con la tela que sobra le hacen el perfil a la blusa. Están concienciados en no sobreproducir y reciclar.

A nivel personal, yo soy consumidora de marcas masivas. Sé lo que suponen, pero tampoco me siento con la moral de decir que se deje de producir. Lo que sí critico es la cultura del consumismo, que nos ha convertido en una sociedad desechable, donde compras piezas que parecen fabricadas para tirar.

Además, muchas veces se copia el trabajo creativo de otros.

Hablando de copias y propiedad intelectual, un tema que afecta mucho a la moda, ¿cómo educan a los diseñadores en este aspecto?

Poca gente sabe que en Indómita hacemos en cada temporada tres o cuatro charlas educativas gratuitas dirigidas a diferentes grupos, desde temas de wellness y alimentación para clientas top, hasta conversaciones técnicas.

Tuvimos también una muy interesante respecto a lo que mencionas con dos de las abogadas más reconocidas en Derecho Intelectual en Dominicana. Ellos no sabían la importancia de registrar sus diseños y nosotros les asesoramos en eso también.

De hecho, les exigimos que tengan su marca registrada y que estén formalizados para pagar impuestos. Si quieres ser una empresa, aunque sea un taller de 15 dólares, hazlo, porque eso le da peso y responsabilidad a tu firma.

Karina, con un libro sobre Santa Domingo. Esteban Palazuelos

Para terminar, ¿qué futuro sueña para Indómita? ¿Planean abrir tiendas físicas permanentes fuera del país?

Me gustaría tener pop-ups en diferentes partes del mundo. No sé si lo segundo sería viable, porque es un proyecto muy particular que requiere una complejidad interna que casi no se ve hacia afuera.

Nosotros transformamos de arriba a abajo el establecimiento en cada temporada: cambiamos muebles, pintamos, ponemos textiles nuevos... ¡Reformamos hasta el baño! Replicar en otro país requeriría tener un equipo de proveedores locales en cada lugar.