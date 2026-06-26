De 'Wonder Woman' al estreno de 'Supergirl': así se reinventan las superheroínas más allá de estereotipos y fans tóxicos

Hace unos meses, cuando se cumplió el 50 aniversario de Wonder Woman, su protagonista Lynda Carter recordaba la habitación llena de hombres deliberando sobre el futuro de una serie que ni por asomo sospechaban que se convertiría en icónica.

Fresco el recuerdo de aquellos días de 1975, la actriz estadounidense citaba algunos de los comentarios de los jefazos, subrayando en particular el que vaticinaba el odio y el rechazo que la Mujer Maravilla/Diana Prince despertaría, sobre todo en ellas.

"¡Se equivocaron, pensaron que Wonder Woman sólo era tetas y culo!", exclamaba con desparpajo la ex Miss Mundo EEUU de 1972 en su alocución, apuntando además el entorno de inseguridad en el que siempre habían vivido las féminas, algo bastante ajeno a los hombres, claro está.

Y es que Wonder Woman, tal como sostenía su protagonista cinco décadas después, "se centraba en el funcionamiento interno de quiénes somos como mujeres, de su intelecto, del amor y de una fuerza indomable".

Creada por William Moulton Marston, la amazona de linaje divino, defensora de la justicia y armada con artilugios como el lazo de la verdad o los brazaletes a prueba de balas, apareció por primera vez en unas historietas de All-American Publications —hoy en día DC Comics— en 1941.

Fue en plena Segunda Guerra Mundial, cuando precisamente las féminas tuvieron un papel preponderante en la sociedad antes de ser devueltas a la cocina, la iglesia y los niños en los años de posguerra.

Las palabras de Lynda Carter reafirman el significado de Wonder Woman en el imaginario colectivo, en la evolución de los feminismos, así como en la construcción del concepto de la ‘superheroína’, un ideario que hemos visto mutar en muchos aspectos a través de variopintas mujeres con superpoderes que han saltado del cómic a las pantallas.

El estreno de Supergirl —que llega hoy, 26 de junio, a los cines— se perfila como una representación de una vengadora del siglo XXI y nos anima a plantearnos cómo han cambiado en los últimos años la percepción y planteamiento de estas mujeres poderosas en el cine y la televisión hasta llegar a la nueva Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock.

El director Craig Gillespie y las actrices Milly Alcock y Eve Ridley en el set de 'Supergirl' (2026). Warner Bros Entertainment

Más riesgo en la TV

La Wonder Woman (2017) dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, todo un éxito de taquilla a nivel mundial, dio pie a apasionantes debates.

La cineasta, que había logrado destacar en el panorama cinematográfico con Monster (2003) —la historia real de la asesina en serie Aileen Wuornos por la que Charlize Theron ganó el Oscar—, irrumpió en un terreno tradicionalmente dominado por hombres: el cine de superhéroes y producciones millonarias.

Es un verdadero triunfo que Jenkins se haya convertido en la primera mujer en ponerse al frente de una película de gran presupuesto de este género, demostrando además la existencia de una audiencia deseosa de ver en la gran pantalla a féminas con superpoderes como protagonistas de sus historias, y no como accesorios y en segundo plano.

Sin embargo, y a pesar de su mirada, el guion escrito por tres hombres (entre ellos Zack Snyder) se mantuvo atado a viejos moldes como la hipersexualización de los cuerpos femeninos o la dependencia (tanto emocional como de acción) hacia el coprotagonista masculino, que nos hicieron creer pasaría a un segundo plano.

Gal Gadot como Wonder Woman. Archivo EE

Aunque no sea justo generalizar, se puede afirmar que las películas con/de vengadoras han solido estar ceñidas a estructuras añejas que de plano obstaculizan el sentido del riesgo, de ese ‘ir más lejos’ para situarse en consonancia con nuestros tiempos, con la evolución social sobre todo en la cuestión del género.

Cierto es que hay mucho en juego en el negocio millonario del cine que se alimenta de franquicias e historias de superhéroes; se apuesta a lo que saben que va a funcionar, a lo que conocen las audiencias, de ahí que los cambios sustanciales en la construcción de las justicieras sean más palpables en otras pantallas.

"Sobre todo en la televisión se ha abierto el panorama a una mayor diversidad racial, de identidad sexual y de procedencia social y familiar", da fe de ello la periodista y crítica Marina Such.

Esta apreciación la comparte Mariajo Arias, otra experta en la materia, apuntando que precisamente gracias a las series se produjo "un cambio de paradigma en el audiovisual a la hora de reflejar a las superheroínas".

Sobre todo la cadena en abierto CW sostiene Arias que "supo leer el cambio de los tiempos, y apostó por una serie como Supergirl (2015) que se alejaba del dibujo sexualizado de su protagonista y dotaba de capas a sus tramas, abordando temas tanto sociales como políticos".

Es, pues, en las series de televisión donde también "han aparecido más protagonistas de sus propias historias, cuyos retratos ya no se hacen en relación con el hombre en su vida, o no sólo de esa manera", observa Such.

Ms. Marvel (2022), Batwoman (2019), Jessica Jones (2015), la ya citada Supergirl, y She-Hulk (Abogada Hulka, 2022), "que era claramente una comedia", son una muestra del sacudón a las estructuras.

Mucho ha visto y analizado Marina Such para declarar que "en televisión se prueban otras cosas", y esa afirmación la sustenta con la serie animada Harley Quinn (2019-2025): "Un gran ejemplo de disección de una relación posesiva, de cómo trastoca por completo la identidad de Harley y de lo que le cuesta escapar de ella", expone.

Si vemos con lupa los títulos citados por Marina Such y Mariajo Arias, bien sean del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) o del Universo DC (UDC), en una abrumadora mayoría figuran nombres de féminas como creadoras y/o guionistas.

Entre ellas se encuentran Melissa Rosenberg (Jessica Jones), Jessica Gao (She-Hulk), Jac Shaeffer (Bruja Escarlata y Visión), Allison Adler (cocreadora de Supergirl), así como Bisha K. Ali (Ms. Marvel, la primera superheroína musulmana).

Iman Vellani, la actriz que da vida a Ms. Marvel en el proyecto homónimo creado por Bisha K. Ali. Cedida Marvel Studios

Por su parte, en el cine, además de Patty Jenkins, quien en Wonder Woman 1984 (2020) fue también guionista, se encuentran Cathy Yan (la primera directora de origen asiático que dirigió una película de este género en 2020, de una bastante polémica: Aves de presa —y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn—), Cate Shortland (Viuda negra, 2021) o la oscarizada Chloe Zhao (Eternals, 2021).

No obstante, sigue siendo fundamental para los sacudones la presencia y acción de mujeres ocupando altos cargos y de toma de decisiones dentro de Marvel y DC.

La argentina Victoria Alonso, como presidenta ejecutiva de producción física, postproducción, efectos visuales y animación de Marvel Studios (cargo que dejó en 2023), fue clave para el desarrollo de personajes femeninos con más entidad, profundidad y agenda.

Como también lo ha sido la vietnamita-estadounidense Chantal Nong, vicepresidenta ejecutiva de producción en DC Studios, que durante varios años estuvo tratando de sacar adelante la nueva Supergirl.

A pesar de los muros de resistencia en estos grandes estudios, por las rendijas se cuela la unión de ejecutivas, creadoras, guionistas y directoras, dando el impulso definitivo para proporcionar a las películas y series la perspectiva femenina y feminista que tanto hemos echado en falta, así como para sumergirse en las profundidades de las complejidades humanas de las superheroínas.

Supergirl: punki y desastrosa

Tanto en el cine como en las series vemos que a las protectoras de nuestros tiempos no les mueve el romance sino las alianzas y amistades con otras féminas (Capitana Marvel, 2019, coescrita y codirigida por Anna Boden).

También exploran la sexualidad más allá del binarismo (Agata, ¿quién si no?, 2024, creada por Jac Schaeffer, quien también es guionista y directora de varios episodios), ahondan en la relación entre hermanas (Viuda negra, 2021, dirigida por Cate Shortland) o abordan la salud mental mientras lidian con un duelo (Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, 2026).

Las superheroínas, que ahora protagonizan sus propias historias, abrazan sus imperfecciones, cuestionan su existencia y sus asombrosas habilidades; algunas, como Jessica Jones, rechazan sus superpoderes, mientras otras, como Bruja Escarlata/Wanda Maximoff, los usan para sobrellevar el trauma y el dolor ocasionados por una pérdida.

Elizabeth Olsen da vida a Wanda Maximoff en 'WandaVision'. Cedida Marvel Studios

Ellas no temen adentrarse en las ambigüedades morales, ni a equivocarse o dudar, como tampoco son renuentes a dejar al descubierto las emociones y cómo se ven afectadas por ellas.

Las mujeres que están detrás de estos proyectos, tanto cinematográficos como televisivos, apuestan por entablar otro tipo de relación con sus espectadoras/es, retratando a estas protagonistas de una manera más cercana a las féminas reales. Ese es un acierto.

Justo a todo esto —y más— apunta la nueva Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, y cuyo guion corrió a cargo de Ana Nogueira, actriz (Crónicas vampíricas, Hightown) y dramaturga (Empathitrax).

Ana, recién llegada a DC, no leía cómics y era bastante ajena al mundo de los superhéroes; sin embargo, después de este proyecto, ya está inmersa en el desarrollo de la nueva Wonder Woman y de Teen Titans.

Nogueira partió de los cómics de Tom King, Supergirl: Woman of Tomorrow (2021-2022), para dar forma a la historia de Kara Zor-El, la prima de Superman.

Supergirl/Kara (interpretada por la australiana Milly Alcock) se presenta como una errante intergaláctica solitaria, dispuesta a poner en pausa sus superpoderes, entre gamberra y punki, que llega a la Tierra arrastrando una mochila bastante pesada: fue testigo de la destrucción de su planeta y las terribles muertes de sus habitantes y familiares.

En ella habita y le carcome el trauma, el duelo y una necesidad de salvarse a sí misma (y a su perro) antes que a la humanidad.

"Milly Alcock presenta una Kara Zor-El muy distinta a la de Melissa Benoist", compara la periodista Mariajo Arias, y aprecia que en la nueva Supergirl quede claro que "las superheroínas también pueden ser desastrosas, rudas, bordes, de moral variable y con derecho a desbarrar", sostiene.

"Si a Lobezno se lo hemos comprado, y precisamente ese es el gran encanto del personaje al que ha dado vida Hugh Jackman, ¿por qué ella no va a poder?", Arias saca la katana, "allí hay mucho de reivindicación".

En la nueva Kara Zor-El/Supergirl todo parece ir en contra de la concepción que se tiene de una superheroína al uso, y en dirección a nuevos rumbos. Eso es motivo de celebración, pero ¡cuidado! sabemos que todo esto puede pasarle factura.

'Supergirl' se estrena este 26 de junio en cines. Cedida Warner Bros Entertainment

El odio del fandom

Cabe pues preguntarse si realmente DC y Marvel, como los máximos productores de superhéroes, superheroínas y derivados, han sabido entender el poder femenino y el feminismo para así reflejarlos en sus historias.

María José Arias, coautora de Salvando el mundo en pijama: Superhéroes y héroes enmascarados en las series (2018), admite que no lo tiene muy claro.

"Creo que aún hay mucho terreno por andar en ese sentido, dado que el material original del que beben es el que es y viene de épocas pasadas y masculinas", razona Arias. Sin embargo, "lo que sí han sabido leer es el mercado; a la vista está que cada vez son más las series y películas con ellas. Y, aun así, siguen siendo minoría", zanja.

Muy a pesar de que la Mujer Maravilla y la Capitana Marvel hayan tenido sus propias películas, la sensación que tiene Marina Such es que esos grandes estudios no han sabido entender el poder femenino ni el feminismo, "al menos en sus propuestas más mainstream", apunta.

Y declara como "más excepciones que la norma" esos dos casos en concreto de películas protagonizadas por féminas.

La crítica argumenta su percepción. "Una de las razones por las que Marvel y DC no han sabido entender el poder femenino es porque siguen teniendo miedo de los supuestos fandoms de internet y de sus campañas de review bombing y odio", asegura y proporciona una certera observación:

"Que Marvel tardara tantos años en darle su propia película a Viuda negra y, sin embargo, intentara por todos los medios lanzar historias en solitario de Hulk que no funcionaban, ya habla por sí mismo".

Las actrices Scarlett Johansson y Florence Pugh en 'Black Widow' (Cate Shortland, 2021). Jay Maidment Marvel Studios

En esto del fandom, Milly Alcock ha explicado que el haber sido víctima de un feroz ataque virtual en sus tiempos de La Casa del Dragón (2022) le hizo tomar conciencia de que existir como mujer en ese ámbito dispara todo tipo de comentarios.

"Nos hemos acostumbrado demasiado a esa extraña sensación de propiedad sobre los cuerpos femeninos", comentó en una extensa entrevista para Vanity Fair EEUU.

Con la aproximación de una inevitable shitstorm a causa de su protagónico en Supergirl, en otra entrevista Alcock se refería a lo intimidante que le resulta entrar en el UDC y, por ende, exponerse a las crueldades del fandom.

"El personaje no te pertenece sólo a ti [como actriz]", apuntaba Milly Alcock. "En realidad casi le pertenece al público, y este tiene sus propias expectativas e ideas sobre quién es esa persona, cómo se presenta, qué aspectos tiene…", trataba de buscarle una lógica a esos ataques la intérprete australiana.

Marina Such no necesita consultar una bola de cristal para asegurar que la respuesta en redes sociales hacia Supergirl "probablemente va a ser la habitual en estos casos". Para tal afirmación se apoya en las reacciones generadas después de darse a conocer el tráiler.

"Mientras ella aparece de fondo en Superman, todo bien", asevera Such, "pero en cuanto pasa el centro, todo son críticas; además, es un personaje con un pasado complicado en cine".

Para Mariajo Arias los "fans tóxicos" pululan en todos los géneros, pero es consciente de que el ruido generado en las redes sociales es ensordecedor y muy difícil de ignorar.

"Hay una cultura del fandom que se cree dueño y señor de las franquicias y con derecho a opinar e incluso a vetar lo que se sale de lo que consideran ‘bueno’, ‘tolerable’ o ‘canon’; esa actitud es tremendamente tóxica", apunta Arias.

"Lo importante es que desde arriba, los estudios, quienes dan luz verde a películas y series, sigan apostando por historias de superheroínas porque los referentes son importante, vistan en pijama o lleven cualquier otro atuendo", añade.

Independientemente de las fuerzas oscuras del fandom tóxico y del daño que causan, para Marina Such, más que reivindicaciones del poder femenino y de las proclamas feministas que permean las historias de las nuevas vengadoras, a "Hollywood le interesa el dinero, y tendremos Supergirl para rato si la taquilla responde".

Desde el mismo momento en que se estrene la película, todo estará por verse.