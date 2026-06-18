Efecto Paula Blasi: más ciclistas, más licencias, menos miedo... Pero la igualdad se resiste en un deporte en auge

Hace poco más de un mes, el ciclismo femenino español protagonizó una de esas hazañas que pasarán a la historia del deporte cuando la catalana Paula Blasi, de 23 años, se coronó como la primera española en ganar La Vuelta Femenina.

Lo logró en la última etapa de la carrera, en el ascenso al mítico puerto asturiano L’Angliru, uno de los más duros con 12,5 kms de subida y una pendiente media del 10%.

La proeza de la deportista, que apenas lleva un par de años como corredora profesional —antes compitió en atletismo y duatlón— sirvió, además, para confirmar lo que ya se intuye desde hace un tiempo. Y es que el ciclismo femenino en España vive un auge imparable. A nivel competición y, también, en la práctica amateur.

Blasi, con su medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo en 2025. Europa Press

Según datos recientes de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), el federado en España ha duplicado en la última década el número de licencias pasando de las 3.100 de 2015 a casi 7.000 en la actualidad. Una cifra que supone aproximadamente un 10% del total.

Strava, la conocida red social de referencia para ciclistas (y otras disciplinas deportivas como el running) confirma este auge con un aumento en 2024 del 19% de mujeres sobre ruedas que usan la aplicación, superando el 11% de crecimiento global.

Además, el movimiento Women in Bike, impulsado por la RFEC y Movistar, reúne a la mayor comunidad de ocio en el país con más de 140.000 participaciones y 30.000 quedadas organizadas desde su creación en 2018 (se pueden consultar en www.rfec.com).

Es un hecho: no es una moda pasajera sino un fenómeno en rápido ascenso.

Y no es que antes no hubiera grandes corredoras, pero la profesionalización y la visibilidad televisiva favorecen el boom, mientras que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) impulsan políticas activas de igualdad.

Además, cada vez existen más referentes femeninos y mayor presencia mediática, especialmente en los entornos digitales, donde las aficionadas valoran la dimensión más social y de networking de este deporte.

Paula Blasi, 'ídola'

El caso de Paula Blasi, corredora del UAE, es de los que hacen historia. Por primera vez, una española ha ganado La VueltaFemenina, que forma parte del World Tour, la máxima categoría del circuito internacional.

También era la primera vez que un pelotón femenino subía el puerto de L’Angliru, una etapa considerada la más dura en la historia de la carrera. Y en la que las corredoras venían de superar otros tres antes del ascenso final, convirtiéndola en una auténtica etapa reina sin precedentes en el ciclismo femenino.

"Yo supe de ella por primera vez hace tres años, cuando empezó", comenta Gema Pascual, olímpica y actual seleccionadora nacional de ciclismo en carretera femenino de la RFEC.

"Es una killer, ambiciosa y superexigente con ella misma. Cuando no le salen las cosas bien, tiene mucho carácter y hay que decirle ‘Paula, tranquila, que hay cosas que se aprenden y es normal que no salgan a la primera'", confiesa.

Asegura Pascual que la catalana también "es una ganadora nata, una corredora inusual que esquía igual de bien que corre a pie… Y tiene un plus: es buena compañera, se preocupa por ellas. Y eso en este deporte importante".

Dori Ruano, también histórica exciclista –Campeona de España, Campeona del Mundo y tres veces olímpica además de comentarista en TV– destaca la proeza de Blasi como un potente impulso para el ciclismo femenino.

"Tengo muchas esperanzas de que después de esto los sponsors empiecen a interesarse por los equipos de las corredoras un poquito más", confiesa.

Esto es sólo la punta del iceberg. Ruano da fe de ello afirmando que en categorías inferiores también existe muchísimo talento como el de Usoa Ostolaza o Alejandra Neira.

"Como dato, en Salamanca existen tres equipos femeninos, cadetes y juveniles, pero no hay ninguno masculino", añade.

La seleccionadora nacional, Gema Pascual, coincide en esta idea mencionando a otras influyentes corredoras previas, pero que tuvieron mucha menos visibilidad. Cita a la vasca Joane Somarriba Arrola, ganadora del Tour de Francia en tres ocasiones y del Giro de Italia dos, además de ser medalla de oro en contrarreloj en el campeonato del Mundo del 2003.

O la balear Mavi García, primera española en ganar una etapa en el Tour de Francia Femmes (2025) –lo logró con 41 años–, medalla de bronce en el Giro de Italia (2022) y récord en títulos nacionales con nueve campeonatos de España entre ruta y contrarreloj.

Sin olvidar a Ane Santiesteban, retirada el pasado año. Todo un referente nacional, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, y obtuvo la medalla de plata en los Mediterráneos de 2018.

Por último, añade a la pamplonica Paula Ostiz, otras de las joyas del ciclismo español con 19 años. Es campeona del mundo júnior en ruta (2025), campeona de Europa contrarreloj (2024 y 2025) y medalla de plata en línea en los Mundiales de Zúrich (2024).

Brecha de género

El Consejo Superior de Deportes (CSD) publicó en 2025 que las desigualdades entre hombres y mujeres en la práctica deportiva en España se redujo hasta 6,7 puntos, el mínimo histórico.

Hablamos de un crecimiento exponencial, pero no hace tanto tiempo era diferente. Dori Ruano lo recuerda bien.

Pionera en nuestro país, fue profesional en las décadas de los 80, 90 y 2000 participando en los JJOO de Barcelona 92, Sídney 2000 y Atenas 2004. En 2005 se retiró tras el Campeonato Mundial celebrado en Madrid.

"En mi época, ver a una mujer entrenando y con actitud competitiva se consideraba muy masculino. Chirriaba en la sociedad de entonces. Yo era vista como un bicho raro, me han gritado cosas como '¡vete a fregar!'", asegura.

Hoy ya no es así, aunque sigue habiendo notables diferencias entre géneros. Y es que los únicos ingresos que percibía hace años una corredora como ella o una gimnasta como Almudena Cid procedían de las becas ADO, que son ayudas económicas para deportistas españoles de élite.

Y no de sponsors. Porque las marcas no tenían interés en vincularse a una mujer. La situación ha ido mejorando, aunque los sueldos aún no están totalmente regularizados en el ámbito femenino ni equiparados a los hombres.

Poco antes de la pandemia, la Unión Ciclista Internacional (UCI) empezó a fijar los femeninos en la primera y segunda divisiones: WorldTour y ProTeam. La tercera categoría, la Continental, está especificada para ellos pero no para ellas.

"Se deja al libre albedrío de cada país, y España sí la ha regularizado", confirma Dori Ruano. Pero no garantiza equipos en Continental. De hecho, han desaparecido los grupos femeninos de esta sección.

La RFEC obliga a que, para tener un equipo continental femenino, se tiene que pagar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con cotizaciones a la Seguridad Social, obvio.

"Y los que había en España no han conseguido esos recursos y no pueden optar a ese tercer nivel”, explica. Una situación injusta y preocupante, dado el enorme talento que existe aquí en las categorías inferiores.

Tras la proeza de Paula Blasi es más que posible —además de necesario— que esto empiece a cambiar. La seleccionadora Gema Pascual cree que para lograr las mismas oportunidades, "hay que ir rápido, pero paso a paso. Estamos capacitadas para tener los mejores profesionales y mujeres en el pelotón nacional".

Retransmisiones y oportunidades

Entre las principales desigualdades que lastran el ciclismo femenino en España está la escasez en los minutos retransmitidos, si se compara con las carreras masculinas.

Pero la visibilidad es fundamental. Si no se pueden ver en televisión, no existe. Y eso lleva a que no haya patrocinadores. La ausencia de estos ya sabemos lo que significa: que no hay dinero para los equipos ni para las ciclistas.

En el caso de La Vuelta que ganó Paula Blasi, se pudo seguir en Teledeporte y online en la plataforma digital RTVE Play, pero no en La 1, como ya denunció en su momento Dori Ruano.

"Y no es normal. ¿Cómo le dices tú al patrocinador que has estado ahí luchando por meterte en la escapada?", se pregunta.

Además, la rentabilidad sigue siendo el gran argumento que sustenta estas diferencias. Dori Ruano reflexiona: "¿A quién le gustaba la Fórmula 1 antes de Fernando Alonso y las carreras de los domingos a mediodía?. Las normas las hacen los hombres, los deportes también son patriarcales".

Biología que marca

El hecho de que las normas las establezcan mayoritariamente hombres hace que las discriminaciones que sufren ellas sean aún más profundas.

Y la biología, evidentemente muy diferente entre ambos géneros, debería tenerse en cuenta: "Hay que adaptarlo a nuestra fisiología".

La excorredora asegura que la comparación debería centrarse en otros parámetros: "Si tenemos en cuenta la biología femenina, nuestra exigencia pueden ser incluso mayor".

En efecto, la evidencia científica afirma que una mujer ciclista con la regla experimenta una mayor percepción de trabajo físico si se compara con un hombre, necesitando más energía para mantener un ritmo similar.

Con la menstruación se pierde hierro, y si se pedalea al máximo rendimiento, los glóbulos rojos se ven afectados.

"Si le metes 200 km, ¿qué hace tu cuerpo? Elimina la regla porque le resta fuerza. Hay corredoras que no menstrúan. Después vienen las amenorreas, los problemas con la densidad ósea…", se queja Ruano.

Aun así, cree que estamos en el buen camino: "Si echo la vista atrás, desde la década de los 80 hasta ahora, claro que hemos avanzado".

Influencers sobre rueda

A nivel amateur, el ciclismo femenino también ha experimentado un crecimiento tras la pandemia. Sobre todo en gravel, que combina carretera y pistas y resulta más accesible y segura que el mountain bike o la carretera.

Muchas mujeres se han unido a este deporte igual que ocurrió con el fenómeno del running, como un modo de socialización. Ellos generalmente buscan rendimiento, pero ellas prefieren compañía y entretenimiento. Y las quedadas han aumentado.

Y en este aspecto, la figura de la influencer es muy importante. Aparte de la competición, la dimensión social inspirada por las creadoras de contenido en el ámbito digital tiene un gran impacto.

Anita González (@anita_gonzale.z), con más de 185.000 seguidores en Instagram, es un gran ejemplo. Para ella, la bici es una forma de vida.

"Te lleva a descubrir lugares, desconectar, conocer personas y vivir experiencias. Quiero transmitir libertad, aventura, superación y autenticidad", explica.

Y anima a cualquier mujer a probar el ciclismo porque transforma a nivel mental: "Te hace sentir fuerte, independiente y capaz de llegar mucho más lejos de lo que imaginabas".

Fenómenos como el de Paula Blasi "inspiran muchísimo y hace que otras mujeres se sientan identificadas y piensen ‘yo también puedo'", asegura González, también fotógrafa y gravel lover. Ella también observa diferencias entre sus compañeros masculinos.

Y es que en el universo de las redes sociales queda mucho por hacer a nivel de visibilidad, apoyo e igualdad de oportunidades.

"Pero es muy bonito que cada vez haya más mujeres viajando, creando comunidad y perdiendo el miedo a empezar. El ciclismo conecta a gente muy diferente", destaca.

Y concluye que, cada vez más, "se da espacio a perfiles femeninos y a otras formas de comunicar este deporte, más cercanas y naturales. Poco a poco, se está abriendo y eso es muy positivo para todos".