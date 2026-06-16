Del triaje exprés a la polémica lista de "países seguros", India incluida: así trata a las mujeres el Pacto de Migración de la UE

Mujeres refugiadas sudanesas caminan por el campamento de refugiados de Tulum, en medio del conflicto que se libra en Sudán entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés, en la provincia de Wadi Fira, al este de Chad, el 30 de noviembre de 2025. Europa Press

Hace unos días, la Unión Europea dio una de sus zancadas más largas en la historia de la gestión de los flujos de migración que llegan a sus miembros. El 12 de junio entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo, un conjunto de normas orientadas a reforzar la cooperación entre los Estados al respecto y establecer un sistema común a escala de la UE.

El paquete, considerado por Bruselas como una "solución efectiva, justa y firme", ha sido objeto de múltiples disputas y ha copado titulares y portadas en los últimos años: fue presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 y tardó cuatro años en aprobarse. El viernes comenzó a aplicarse de manera obligatoria.

La razón de ser de lo que ya se ha bautizado como PEMA reside en la necesidad de acabar con las tensiones interestatales en el seno del espacio Schengen por el movimiento en su interior de las personas llegadas de manera irregular. De ahí que fueran necesarios varios años para preparar unas normas que lograran ganarse el beneplácito de los países afectados.

Un objetivo complejo, considerando las diferencias entre los Estados que concentran la mayor llegada de solicitantes, aquellos a los que van a parar el grueso de las peticiones de asilo y los más reticentes a acogerlos, como son los del este —Polonia y Hungría votaron en contra, con la abstención de Austria y Eslovaquia—.

La entrada en vigor del PEMA ha suscitado dudas sobre si limitará aún más los derechos de los migrantes y sobre el efecto que tendrá en colectivos especialmente vulnerables, como los niños y las mujeres, por ejemplo, en condiciones como embarazos de riesgo, con traumas por haber atravesado situaciones de violencia, víctimas de explotación, etcétera.

Una voluntaria lee el testimonio de Blessing, víctima de trata de personas, durante un acto dedicado al papa León XIV en Arguineguín en junio. Reuters

¿Qué implica el pacto?

Uno de los puntos del conjunto de textos legislativos (nueve reglamentos y una directiva) es el control previo a la entrada por el que deben ser sometidas las personas que no cumplan las condiciones para acceder a la UE. Este procedimiento podrá durar hasta siete días e incluirá la identificación, recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad.

A ello se suman dos cambios que resume Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): "Es un paquete que tiene una filosofía fundamentalmente de control de llegadas". El primero es la generalización de "país de origen seguro" y "tercer país seguro de tránsito", categorías obligatorias para todos los Estados.

"No se van a estudiar las circunstancias concretas de cada caso, sino que en función de la procedencia se va a considerar que la persona merece asilo o no", advierte. La lista común incluye Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.

El segundo, explica Valiente, es el refuerzo de los procedimientos en frontera acelerados: España mantendrá sus plazos —ocho días en Barajas, 72 horas en Canarias—, pero el nuevo marco permitiría ampliarlos hasta 12 semanas.

En el lado positivo, CEAR destaca que el pacto fija por primera vez periodos breves para el registro (cinco días) y la primera entrevista (21 días): "Hasta ahora había personas hasta un año esperando en una especie de limbo. Lo importante es que quienes lleguen puedan tener una respuesta lo más rápida posible", señala.

La externalización de la gestión migratoria a territorios extranjeros —en línea con el 'modelo Albania' defendido por Meloni en Italia— es otra posibilidad igualmente recogida a fin de reducir la tasa de no-retorno de los peticionarios a quienes se les deniega el asilo, en un contexto donde apenas el 20% de los rechazados abandona suelo comunitario.

Así son los centros de internamiento para migrantes en Albania a los que Italia quiere deportar a 36.000 personas al año. Archivo EE

Este es uno de los puntos que más preocupan a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que alerta del riesgo de un "excesivo uso de la privación de la libertad" y dicta que la tramitación más rápida en las fronteras de la UE "no debe primar frente a los derechos" de la infancia. Ahora bien, la pregunta es si esto también aplica a las mujeres.

El factor del género

En muchas ocasiones, ellas migran a través de la reagrupación familiar —es decir, ellos lo hacen primero y luego gestionan la llegada de sus esposas, madres e hijas—. Esta fórmula justifica alrededor de un tercio del total de permisos de residencia y explica por qué en momentos como la afluencia de cayucos a orillas canarias se ven sobre todo rostros masculinos.

Sin embargo, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 90% de los refugiados son mujeres y niños debido a la prohibición a los varones de salir del país. Cuando comenzó la conflagración, las oenegés hicieron énfasis en los riesgos de caer en redes de trata a los que se exponen ellas de forma especial en situaciones de conflicto.

Esa realidad, la de que el factor del género tiene un peso determinante en el aumento de la vulnerabilidad a la hora de migrar —sobre todo si se trata de un desplazamiento forzoso—, se produce constantemente fuera de Europa, a menudo en regiones donde la falta de recursos o de marcos legales obstaculizan aún más la protección de la infancia y la población femenina.

Para Estrella Galán, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en la Eurocámara, "el PEMA carece de una perspectiva de género y ha desatendido las necesidades de mujeres, niñas y personas LGTBIQ+". A su juicio, el texto ha reorientado el foco "a impedir que las personas lleguen y, si lo hacen, expulsarlas lo más rápido posible".

Su preocupación se concentra en la velocidad y en cómo se define la seguridad: "Es positivo que se incluya en el triaje un análisis preliminar de vulnerabilidades, pero hacerlo en un máximo de 72 horas y sin garantías de personal especializado puede no detectar condiciones no visibles".

Así, será sencillo identificar a una embarazada, pero mucho más difícil saber, en tres días, si una solicitante es superviviente de violencia sexual, doméstica o de trata.

A ello se suma el modo en que se define la seguridad. La aplicación del concepto de "país seguro", explica la eurodiputada, se basa en una presunción general de seguridad centrada en la persecución en el ámbito público —política, étnica, religiosa— y no en el privado o familiar, que es "donde ocurren muchas de estas violencias".

Una mujer migrante, rescatada por Salvamento Marítimo en el puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Europa Press

De ahí que la consideración de India como un Estado adecuado para sus propios nacionales, pese a la generalización de "crímenes contra el honor, ataques con ácido o matrimonios infantiles", dice, es un ejemplo de esa brecha: situaciones que pueden justificar protección internacional en España, pero que corren el riesgo de quedar invisibles tras la etiqueta.

En la misma línea, Rut Bermejo, investigadora sénior no residente para Migraciones del Real Instituto Elcano, advierte: "Aplicar un enfoque que atienda a sus necesidades en estas políticas es fundamental porque la experiencia no es neutra. Mujeres y hombres no dejan sus países por los mismos motivos ni afrontan los mismos riesgos".

Ellas, señala, están expuestas de forma desproporcionada a circunstancias de vulnerabilidad específicas: violencia sexual durante las rutas migratorias, trata con fines de explotación o modos más invisibles de exclusión en sistemas de acogida pensados "desde una lógica masculina o, en el mejor de los casos, neutra".

Incorporar la perspectiva de género, subraya la especialista, "no es sólo una cuestión de justicia y equidad, sino de eficacia: sin un enfoque de género, las políticas públicas corren el riesgo de no responder adecuadamente a una parte significativa de las personas a las que van dirigidas".

En el caso del pacto, su diagnóstico es matizado pero crítico: "La perspectiva está presente de manera limitada. Hay referencias a colectivos vulnerables y a garantías especiales, pero no puede afirmarse que sea un eje estructural del diseño". Predomina "una lógica general de control fronterizo y agilización de procedimientos".

Esto puede generar tensiones: los procedimientos acelerados o en frontera "no siempre son compatibles con la identificación adecuada de situaciones de violencia entre mujeres y niñas", en la medida de que las solicitantes pueden tardar mucho más de 72 horas en sentirse en condiciones de relatar su historia ante un funcionario o intérprete que no conoce.

Las causas de esa mayor vulnerabilidad son "múltiples y acumulativas", afirma. En origen, la desigualdad condiciona la posición de partida: menos recursos económicos, menor acceso a educación, más dependencia de maridos o familias. Durante el tránsito, el sometimiento de redes informales o traficantes incrementa el riesgo de explotación.

Una vez en el destino, a todo esto hay que añadir los obstáculos en el acceso al empleo, al idioma, a la regularización o a los servicios básicos, lo que favorece situaciones de pobreza y exclusión multidimensional. "Se trata de un proceso que atraviesa todas las fases de la migración", resume.

Su razonamiento es, también, la base en la que se apoya A Gendered Approach to the New Pact on Migration and Asylum, de Tanzila Azad Mow. El documento analiza la representación de las mujeres en el pacto y la califica como una continuación de lógicas patriarcales y jerárquicas.

La investigadora sostiene que este se construye sobre una supuesta neutralidad de género que, en la práctica, borra la protección específica de las migrantes en las fronteras. También critica que sitúe los 12 años como línea de corte para empezar a tratar a las niñas con criterios adultos, cuando muchas "empiezan a enfrentar los cambios físicos de la pubertad".

Una niña refugiada siria de Kobane llega en un bote a la isla de Lesbos, Grecia, en 2015, conocido como el gran año de la crisis migratoria en Europa. Alkis Konstantinidis Reuters

Según la investigadora, a partir de esa edad las adolescentes pueden ser derivadas a centros de detención a través de los procedimientos ordinarios de frontera y asilo, lo que podría exponerlas a entornos donde teme que "no se les garantice un tratamiento adecuado, ni física ni mentalmente, ni el acceso a medicación o materiales menstruales".

También asegura que sólo siete de los 32 sistemas de gobierno analizados (los 27 Estados miembros, cuatro regiones belgas y Noruega) han adoptado políticas que prioricen expresamente a las mujeres. Esta ausencia de especificidades se traduce, advierte, en discriminación lingüística, económica y política en los países de acogida.

Mientras tanto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha expresado que el nuevo marco ofrece "una solución efectiva, justa y firme" y que el órgano seguirá reforzando sus "relaciones con socios mundiales" para abordar conjuntamente las causas profundas de los flujos migratorios.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una imagen de archivo. Reuters

Frente a las críticas, los grandes grupos de la Eurocámara defienden el paquete como un paso necesario. El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, lo enmarcó en declaraciones a medios europeos como respuesta al auge de los ultraconservadores: "Tenemos que resolver un problema a largo plazo que es motor para la extrema derecha", afirmó.

"Los días de 27 políticas migratorias diferentes han acabado", resumió la portavoz del PPE en Interior, la alemana Lena Düpont. En España, el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Javier Zarzalejos, matizó que el paquete "no busca un endurecimiento, sino una ordenación del marco jurídico en el que se deben mover los Estados".

De cara a su aplicación en estos años, "la UE está preparada desde el punto de vista normativo, pero la incógnita es la voluntad y capacidad de implementación de sus miembros", zanja Bermejo. Para las oenegés, el riesgo es que se consolide un sistema eficaz para devolver personas, pero menos capaz de reconocer historias de persecución y violencia.