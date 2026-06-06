Siete exploradoras que desafían los límites en el siglo XXI: de la "sirena de hielo" a la corredora de ultradistancia

Durante siglos, la exploración fue narrada casi exclusivamente en masculino. Nombres como Ernest Shackleton o Roald Amundsen dominaron los relatos de conquista, resistencia y descubrimiento. Sin embargo, el siglo XXI está reescribiendo ese mapa.

En esta nueva era, la aventura no es únicamente geográfica: es también interior, política y medioambiental. Las protagonistas de este reportaje han cruzado desiertos, navegado ríos contaminados, escalado paredes imposibles o nadado en aguas gélidas.

Pero, sobre todo, han construido relatos propios en un terreno, donde históricamente no se les esperaba. Desde la sostenibilidad hasta la salud mental, pasando por la igualdad de género, cada una aporta una mirada distinta a un mundo que ya no puede entenderse sin ellas.

Este es el retrato de siete mujeres que, desde distintos rincones del planeta, están trazando una nueva cartografía de la aventura.

Ioana Barbu

Ella es una de esas figuras discretas pero profundamente influyentes dentro del mundo de la exploración contemporánea.

Ioana Barbu. Instagram

De origen rumano, la extreme ultrarunner y snowboarder ha participado en proyectos científicos y expediciones en entornos extremos, combinando la investigación con la aventura.

Su perfil destaca por una aproximación multidisciplinaria. Barbu no sólo explora, sino que también documenta, analiza y comunica.

En un contexto donde la exploración moderna está cada vez más ligada a la ciencia, su trabajo refleja cómo el conocimiento y la resistencia física pueden ir de la mano.

Aunque es menos mediática que compañeras, su contribución es clave en proyectos colaborativos internacionales.

Lizzie Carr

Británica y defensora de los océanos, esta aventurera es conocida por sus travesías en aguas contaminadas, donde documenta el impacto del plástico y otros residuos. Ha convertido el activismo medioambiental en una forma de exploración.

Lizzie Carr. Instagram

Su proyecto más reconocido, Planet Patrol, combina expediciones con ciencia ciudadana, involucrando a comunidades en la recogida de datos sobre contaminación.

La también autora del libro Paddling Britain: 50 Best Places to Explore by SUP, Kayak & Canoe no sólo navega ríos y mares, también recorre el complejo terreno de la concienciación pública.

En un momento en que la crisis climática exige nuevas narrativas, su trabajo demuestra que la aventura puede ser también una herramienta de cambio social.

Eva Zu Beck

Esta vlogger polaca ha sabido trasladar la exploración al lenguaje digital sin perder autenticidad.

Eva Zu Beck. Instagram

Su trayectoria comenzó en el periodismo, pero pronto dio el salto a una vida nómada dedicada a explorar algunos de los entornos más inhóspitos del planeta.

Desde desiertos hasta regiones árticas, ha construido una comunidad global a través de sus relatos audiovisuales.

Su enfoque combina introspección, espiritualidad y supervivencia, alejándose de la narrativa heroica clásica para adentrarse en la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza.

En sus expediciones, la soledad no es un obstáculo, sino un espacio de transformación.

Hazel Findlay

Es una de las escaladoras más influyentes de su generación. Especializada en la tradicional y en grandes paredes, ha llevado su disciplina a algunos de los escenarios más exigentes del mundo.

Hazel Findlay. Instagram

Pero su aportación va más allá de lo deportivo. La británica ha trabajado intensamente en la dimensión psicológica de esta disciplina, abordando el miedo como un elemento central de la experiencia.

A través de talleres y charlas, ayuda a otros a gestionar el riesgo y la incertidumbre.

En un entorno donde el control es limitado, su enfoque propone una relación más consciente con el peligro. Escalar, en su caso, es tanto un ejercicio físico como mental.

Bárbara Hernández Huerta

Conocida como la "sirena de hielo", se trata de una de las nadadoras en aguas gélidas más destacadas del mundo.

Bárbara Hernández Huerta. Instagram

La chilena ha logrado hitos en algunos de los entornos más extremos, incluyendo travesías en la Antártida.

Su disciplina exige una resistencia física y mental extraordinaria, pero también una conexión profunda con el entorno.

La también llamada extreme ice swimmer utiliza su visibilidad para promover la protección de los océanos y concienciar sobre el cambio climático.

En su caso, la exploración no implica desplazarse por tierra, sino sumergirse en un medio hostil donde cada segundo cuenta. Su cuerpo se convierte en instrumento y frontera.

Lucy Sheperd

La exploradora de Reino Unido representa una nueva forma de expedición: autónoma, ética y profundamente conectada con el entorno. Con formación en geografía, tiene un enfoque muy marcado hacia la sostenibilidad.

Lucy Sheperd. lucy-sheperd.com

La también escritora y cinematógrafa ha liderado expediciones en selvas remotas como la del Amazonas peruano, donde ha trabajado documentando territorios poco explorados.

Su estilo se aleja del espectáculo para centrarse en la investigación y la narración consciente. A través de sus proyectos, busca visibilizar ecosistemas en riesgo y comunidades olvidadas, utilizando la exploración como herramienta de sensibilización.

Su trabajo también pone en evidencia las dificultades añadidas que enfrentan las mujeres en expediciones de alto riesgo, desde la financiación hasta la credibilidad.

Alice Morrison

Esta escritora ha hecho del norte de África su territorio de actuación. La aventurera ha recorrido Marruecos a pie en varias ocasiones, siguiendo rutas históricas y conectando con comunidades locales.

Alice Morrison. Instagram

Su proyecto más ambicioso ha sido atravesar este territorio andando, una expedición que documentó en colaboración con equipos científicos para estudiar la biodiversidad y el cambio climático.

La también presentadora de televisión combina el relato clásico de viaje con una mirada contemporánea, donde la interacción humana es tan importante como el paisaje.

Su trabajo destaca por la profundidad cultural: no se limita a atravesar territorios, sino que los habita, escucha y narra desde dentro.

Un nuevo mapa

Sin duda, estas siete mujeres tienen en común una gran capacidad para enfrentarse a lo extremo, así como una manera muy personal de reinterpretarlo.

En sus historias, la exploración deja de ser una conquista para convertirse en diálogo. Con el entorno, con otras culturas y consigo mismas.

También comparten un contexto: el de un mundo hiperconectado donde la aventura ya no ocurre en silencio.

Redes sociales, documentales y proyectos colaborativos forman parte de su día a día. Lejos de restar autenticidad, estas herramientas amplifican su impacto.

En un momento en que el planeta enfrenta desafíos sin precedentes, su trabajo adquiere una dimensión urgente. Explorar ya no es descubrir lo desconocido, sino comprender lo que está en riesgo.

Quizá por eso, estas nuevas cartógrafas no dibujan fronteras, sino conexiones. Y en ese gesto, están redefiniendo no sólo la aventura, sino también el futuro.