Alicia García, directora general de Casa Decor: "Es una lanzadera de talentos y todo lo que hay se agota"

"La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad". Con esta frase del arquitecto Le Corbusier comienza el nuevo episodio de Arréglate que nos vamos, con una invitada a quien la cita va como anillo al dedo.

Y por eso la han elegido sus conductoras, Cruz Sánchez de Lara, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle y Charo Izquierdo, directora de Magas.

Alicia García Cabrera, directora general de Casa Decor, se sienta ante los micrófonos del pódcast en una conversación muy especial, grabada desde el propio auditorio de la exposición para poner la guinda a la edición 2026 de la gran feria del interiorismo que, una vez más, ha sido un éxito.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Magas, junto a la invitada. Esteban Palazuelos

Recogiendo el testigo que las anfitrionas le brindan al comenzar, la invitada comparte su propia definición: "Las casas son generadoras de emociones y de ellas nos tendríamos que quedar con la felicidad". Es tu refugio, el lugar al que siempre quieres volver.

Para Alicia, Casa Decor "es una plataforma de oportunidades, de sinergias, de estilo de vida, de innovación, de creatividad, de diseño, de sostenibilidad... Es una lanzadera de talentos. Nos gusta ver lo que nadie todavía ha podido ver y poner en la parrilla de salida a talentos que aún no ha conocido nadie".

Y añade: "Todo el mundo que sea alguien en el sector ha pasado por aquí". Reconoce que vivirla desde dentro es algo único, porque se conocen "muchísimas sensibilidades, estrategias, objetivos, y también hay muchas noches sin dormir para que las cosas salgan".

Desde 1992 que comenzó su andadura, muchas son las cosas que han cambiado, aunque la esencia se mantiene. García Cabrera asegura que la experiencia actual es algo "ultrasensorial porque se utilizan todos los sentidos" , destacando la relevancia de la iluminación, el tacto de los materiales y los recorridos que despiertan la necesidad de vivir mejor.

En 2026 han cumplido con muchos objetivos. Uno de ellos era integrarse en el corazón del madrileño Barrio de las Letras para formar parte de él y dinamizar sus negocios locales. Las cifras hablan por sí solas: 47 estudios tanto de España como del extranjero, con presencia de Tailandia e Italia, y la colaboración de más de 200 participantes del sector del diseño industrial, la obra artística y la innovación floral.

No sólo eso, también ha obtenido un éxito comercial increíble; algo habitual. "Todo lo que hay en Casa Decor se agota", revela Alicia García Cabrera. Lo confirma después de que Cruz Sánchez de Lara recuerde cómo un ambientador de tomate de Leroy Merlín se quedara sin existencias tras ser expuesto allí.

Charo Izquierdo, reconociendo su "obsesión" por la sostenibilidad, invita a Alicia a que hable de este tema. Destaca que es una de las claves de la plataforma desde hace unos años y pone algunos ejemplos de lo que se ha podido ver ya en Casa Decor.

Por ejemplo, una empresa que fabrica madera tecnificada para exteriores a partir de cáscaras de arroz o el material absorbente acústico en techos y paredes de la firma Idetec. Ambas provienen de la Comunidad Valenciana, región que la directora general destaca como "la que más participantes nos brinda cada edición en tejido industrial" por su carácter innovador, tecnológico y su capacidad para mantener el origen artesanal.

"Podemos estar orgullosos de lo que está pasando en España", confiesa. Destaca asimismo el enorme valor de la artesanía por el impacto que tiene en los pueblos y las personas. "Qué hay más sostenible que mantener esos oficios o rehacerlos", se pregunta.

Recuerda que muchos corrían el peligro de perderse y por eso hay que darles visibilidad. "Desde 2021 tenemos un espacio dedicado a la artesanía. España es un país rico en esto, pero aún nos cuesta verlo y visibilizarlo. Ahora yo creo que ya la gente está orgullosa de poner un botijo en su casa", dice.

Por supuesto, no hay que olvidar la tecnología, tan presente en los hogares actuales y que irá más en el futuro. Para ella, el secreto radica en que "invisible; la que te hace vivir mejor pero que no molesta".

Pese a que el desmontaje de la actual edición de Casa Decor lleva un mes de trabajo programado, el equipo ya se encuentra inmerso en el desarrollo de la entrega del próximo año.

Aunque Alicia García Cabrera mantuvo el misterio sobre la ubicación exacta de la próxima, dejó una pequeña pista entre risas: "Va a estar dentro de un barrio de Madrid muy, muy bonito" , emplazando a los seguidores y a las redacciones de los medios a esperar el anuncio oficial a finales de año.