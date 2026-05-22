Leticia Valera y su ONG Kassumay, Premio Casa Decor 2026: moda con propósito y una misión transformadora

La muestra de diseño e interiorismo más prestigiosa de España entra en su recta final. La edición se clausura el 24 de mayo y como guinda a otra edición de éxito se han entregado los Premios Casa Decor 2026. Entre ellos, un reconocimiento muy especial que no 'compite' con los estudios y diseñadores participantes sino que sirve para dar visibilidad a una causa social.

En esta edición, la entidad ha dado su apoyo a Kassumay, una ONG liderada por Leticia Valera —candidata al ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'—, que nace del encuentro entre las culturas de España y Senegal, impulsada por la pasión y el compromiso de generar un cambio positivo.

Su labor se centra especialmente en mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, partiendo de la convicción de que la pobreza afecta especialmente a la población femenina.

La premiada, en el escenario junto a Kersti Urvois, presidenta de Casa Decor. Cedida

La organización desarrolla acciones sociales, humanitarias y benéficas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, promoviendo la educación, la salud, el bienestar, la integración económica y el acceso al agua.

Su presidenta recogía el premio el jueves 21 de mayo, asegurando sentirse "muy honrada". Fundó Kassumay Ayuda a Senegal en 2002, tras un viaje al país africano. Actúa tanto en origen contribuyendo a erradicar la pobreza y la malnutrición, como en España, apoyando la inclusión real de los senegaleses y formando a los migrantes para que puedan tener un futuro mejor

Los múltiples proyectos de cooperación que han puesto en marcha van desde la construcción de un molino para moler mijo en M'Bour Maures, en la costa de Senegal, para mejorar la calidad de vida de las mujeres, o un programa de apadrinamiento para impulsar la escolarización de los pequeños.

Asimismo, en Valencia, tienen un centro de asistencia e integración donde se ofrecen cursos y talleres a hombres y mujeres mayores de 16 años, para apoyarles en el desarrollo de sus capacidades.

Con este Premio Casa Decor 2026, Leticia Valero ve cómo su proyecto no solamente es reconocido —que también—, sino que ha tenido la oportunidad de contar con una visibilidad extra durante la edición de la exposición que se prolonga durante varias semanas.

Al ser la entidad solidaria oficial, se les ha cedido un espacio físico para que los visitantes puedan conocer su labor y, además, parte de la recaudación de las entradas se destinan a las iniciativas de la ONG.

La misión de Valera se conecta directamente con su pasión por la moda, a través de su firma homónima, vinculada a su vez con Kassumay.

"La marca nace de una conexión profunda con África. A lo largo de los años, los viajes, aprendizajes y colaboraciones me llevaron a descubrir una forma de entender la moda que va más allá de lo estético: una moda con alma, con propósito", asegura

Crean piezas artesanales que fusionan tradición, elegancia y sostenibilidad, pensadas para quienes valoran lo hecho a mano, lo exclusivo y lo consciente. Trabajan con procesos éticos y materiales locales, "empoderando a mujeres en situación de vulnerabilidad y generando impacto social real".

Además, impulsan experiencias transformadoras como los viajes solidarios junto a la ONG, "construyendo un puente entre culturas".

Cada pieza que sale de Leticia Valera Studio habla de su origen y de las manos con las que fue creada. Trabajan en contacto directo con artesanas, favoreciendo procesos de producción responsables y colaborativos. "Apostamos por una forma de crear más justa, donde todas las personas involucradas se benefician y se reconocen", asegura.