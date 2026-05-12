Nieves Herrero: "Al conocer a Michael Jackson me di cuenta de que era un adulto con corazón de Peter Pan"

Hay encuentros que trascienden la simple entrevista para convertirse en una confesión entre amigas. Esta semana, la presentadora y autora de varios libros Nieves Herrero (Madrid, 1957) se despoja de su faceta de entrevistadora para sentarse frente a los micrófonos del pódcast de En marcha con Nuria March.

En una conversación que navega entre la nostalgia de la televisión que marcó a una generación y los secretos mejor guardados de la historia de España, presenta su duodécima novela, La prometida (B, 2026), donde rescata la figura de Fabiola de Mora y Aragón y su amor con Balduino de Bélgica.

Apasionada de la historia, Herrero ha dedicado años a documentarse sobre la que fue consorte de los belgas entre mediados y finales del siglo XX, llegando a contactar con sus sobrinos y personas de su entorno más íntimo. Durante la charla, desmonta la imagen de mujer seria tras su figura: "Era absolutamente alegre y al rey triste le inundó de alegría".

Confiesa que el personaje de Fabiola llevaba mucho tiempo en su cabeza. Para construir esta historia, diseñó una estructura narrativa que mezcla la realidad histórica con una trama de intriga. En la novela, el peso de la ficción recae sobre un personaje llamado Margot Sanz Peters, una periodista que sirve de hilo conductor para descubrir la vida de la reina.

Como resultado, La prometida es una obra en la que su autora disfruta describiendo un mundo de lujo, joyas, vestidos y palacios que sirve de escenario a una época que le apasiona: la del siglo XX, marcada en España por la sombra de la Guerra Civil y las dificultades de la posguerra.

Entre coronas y secretos

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista con Nuria March surge al hablar de la boda real y la famosa tiara que Carmen Polo compró para Fabiola en nombre del pueblo español. Según relató Herrero, citando una confidencia que le hizo la propia Carmen Franco, la joya resultó ser un fraude histórico.

"Cuando los joyeros la tasaron, vieron que esas piedras preciosas eran cristales de culo de vaso", cuenta en el programa. La razón detrás de este engaño, dice, podría estar en que las monjas que custodiaban la pieza tuvieron que vender las piedras auténticas una a una para poder sobrevivir durante la guerra.

Sobre Carmen Franco, Nieves destaca la discreción con la que vivió la hija del dictador, llevándose muchos secretos a la tumba, aunque supo abrirse para el libro que escribieron juntas. "Ella me contó cosas con las que yo me quedaba asombrada", asegura.

Nuria March junto a su invitada en esta nueva entrega del pódcast.

Con más de 35 años de trayectoria y premios como el Ondas o dos Micrófonos de Oro, Nieves Herrero ha entrevistado a las figuras más grandes del planeta, pero admite que todavía tiene una asignatura pendiente: "He hablado con la reina Sofía, pero no la he entrevistado. Esa es mi espinita".

Para la periodista, la Emérita es un referente de resiliencia: "Es una mujer que tiene mucha experiencia, tanto por sus padres como por el reinado con el rey Juan Carlos y por el de su hijo. Ella sabe lo que es un exilio, lo que es estar en una trinchera y contagiarse de piojos en la guerra... Creo que tiene muchas perspectivas interesantes".

Su fascinación por el ser humano que hay tras el personaje público la llevó también a conocer a Michael Jackson. Nieves recuerda cómo le "temblaban las piernas" por su "inglés macarrónico" de entonces y las estrictas prohibiciones de protocolo: no podía besarle, ni tocarle, ni siquiera acercarse más de la cuenta. Sin embargo, un regalo rompió el hielo.

Era una guitarra con la firma de Paco de Lucía, un guiño español que la periodista quiso tener con el rey del pop. "Dijo: '¡Oh, Paco!'. Y ahí me di cuenta de que el personaje se había venido conmigo... era como un niño, un adulto con corazón de Peter Pan. Le hizo una ilusión tremenda y la verdad es que su voz y su forma de ser expresaban todo el cariño", cuenta.

Más allá de los nombres propios, también reflexiona sobre la fuerza de la mujer y su propia historia personal. Recuerda con Nuria March el duro momento de su primer divorcio, bajo una nevada que simbolizaba el peso que sentía sobre sus hombros: "Al llegar a casa dije: 'Se acabó'. Sólo cabe crecer y ya está".

Esa determinación la heredó de su madre, a quien define como un ejemplo brutal de fortaleza ante enfermedades y momentos duros. Incluso bromeó sobre cómo esta, priorizando sus estudios, nunca la dejó entrar en la cocina, lo que provocó que su hija se casara sin saber freír un huevo y terminara cocinando una paella "dura como los quicos" para su padre valenciano.

Esta y otras muchas anécdotas endulzan una conversación en la que Herrero también deja lecciones aplicadas por ella misma tanto en las aulas como en sus novelas. Una de ellas es la aceptación del fallo. "El tesoro del ser humano es el de sus errores, porque de ellos se crece", habla la voz de la experiencia.

También insiste en la empatía como motor de toda carrera periodística. "Yo digo [a los estudiantes] que cuando estén ante un personaje sean personas, no robots. Que aunque les digan 'tienes que hacer esta pregunta', respiren hondo, porque a lo mejor hacen un daño terrible. Y que busquen al ser humano que hay detrás de la coraza, siempre".