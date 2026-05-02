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Iconos Magas Margaret Qualley, de musa de Tarantino a icono de la belleza oscura: “Mi nuevo personaje es fan de los placeres culpables” Tras encadenar éxitos como La sustancia o La criada, la hija de Andie MacDowell se perfila como la próxima superestrella de Hollywood y el 15 de mayo estrena el thriller de comedia y suspense Jugada maestra.

Créditos Texto Rubén Fernández-Costa Fotografía y video Diamond Films

Margaret Qualley (Kalispell, Montana, Estados Unidos, 1994) contesta a las preguntas de la promoción de la película Jugada maestra vestida de Chanel y cubierta de perlas, elegante y sonriente, como si su personaje la hubiera envuelto de sí misma. Pero no hay que dejarse engañar. Comienza a ser habitual en su carrera que sus elecciones interpretativas tengan mordida: conectan por primera vez con su belleza a toda la pantalla para transformarse luego en una metáfora visual cambiante de algún tipo de oscuridad.

Margaret Qualley, en una de las escenas de ‘Jugada maestra’

De hecho, la primera vez que Margaret Qualley aparece en pantalla al principio del filme, también lo hace de rosa, en el personaje de Julia Steinway, caminando por una boutique de paredes verdes y de su brazo cuelga, reluciente, un 2.55 [el emblema de la Maison]. De 'Cerdita' a 'La sustancia': las películas que confirman que la nueva ola del cine de terror está liderada por mujeres Entonces comienza a dar rienda suelta a ese gusto snob por el namedropping [dar nombres o citas clave]: deja caer sus vínculos con ciudades como Londres, Nueva York o Dubái y habla “del campo”. Ahí tenemos el anzuelo. Pero hay que tener cuidado. Porque a la hija de la archiconocida Andie MacDowell y del empresario y exmodelo Paul Qualley, no le gustan los papeles sin envés después de una serie de personajes hermosos pero oscuros que han confirmado su versatilidad. Belleza, pero peligro. Seducción, pero veneno, como diría Góngora: que no os engañen las rosas.

Una jugada maestra Sobre su nueva película, Qualley responde con una sonrisa en esta entrevista que ha sido "muy afortunada de que Chanel haya cedido piezas especiales para que las vistiera como Julia”. “Mi personaje lleva este tipo de ropa de calidad”, añade. “Es muy glamurosa. Ha sido divertido hacerla, y fue genial que Chanel cediera todas estas prendas porque definitivamente le dan ese aspecto de gran riqueza”, apunta. La alta costura no es algo que le quede lejos, pues tanto Margaret Qualley como su hermana han vivido el glamour desde pequeñas: estuvieron en el baile de debutantes del Hotel Crillon de París y han colaborado con marcas como Valentino, Ralph Lauren o Alberta Ferretti.

Qualley protagonizó un ‘fashion film’ de Spike Jonze para la firma Kenzo

Sin embargo, en 2016, Qualley rompió con su imagen de nepobaby al protagonizar un video de Kenzo donde aparecía haciendo muecas a cámara, bailes frente al espejo y riéndose de las supuestas reglas de la “chica educada”. Spike Jonze, que la dirigió en ese proyecto, la describió como “un bicho raro”. Jonze declaró en VOGUE que “parece una chica guapa, pero es divertido descubrir lo rara que es en realidad. [...] Hay algo complejo, entrañable y hermoso en ella, pero también poderoso. Su rango interpretativo es muy diverso”.

Margaret Qualley interpretó a Pussycat en ‘Érase una vez en... Hollywood’ (2019) y a Felicity en ‘Pobres criaturas’ (2023)

Maggie Betts, que la filmó un año después como monja en Novitiate (2017), explicó que le recordaba a Audrey Hepburn por la mirada pero que se había obsesionado con el blanco de sus ojos. Crítica: 'La asistenta', Netflix sorprende y cautiva con este conmovedor retrato de la vida en los márgenes Qualley simbolizó la malvada belleza juvenil en la película Érase una vez en... Hollywood (2019) de Tarantino dando réplica a Brad Pitt, fue una mujer adulta que actuaba como un bebé en Pobres criaturas (2023) de Lánthimos, pero sobre todo encarnó esa dualidad de la perfección —y la monstruosidad— en la película La sustancia junto a Demi Moore. Si en La asistenta (2021) nos convenció de que podía ser una madre en apuros que haría cualquier cosa para sacar adelante a su hija (actuación resaltada por la Asociación de críticos), ahora Margaret Qualley nos muestra en la película Jugada maestra la falta de escrúpulos de la alta sociedad.

Dos escenas de la película ‘Jugada maestra’

Placeres culpables La segunda vez que aparece en pantalla el personaje de Margaret Qualley, está esperando debajo de una mesa. La expresión “guilty pleasure" [placer pecaminoso] resume bien en español esa idea de ‘placer culpable’ o ‘gusto secreto’: se trata de aquella actividad que disfrutamos especialmente, pero que no nos atrevemos a confesar en público, que preferimos no compartir. No podemos hacer spoiler, pero Qualley explica que su personaje de Julia es ese tipo de persona “a quien le gusta el bad guy [tipo malo], desde siempre”. Y añade que “no sé si Julia es tan fácil de identificar o describir, más bien se puede decir de ella que es una fanática de los placeres culpables”.

“Para Julia, el estatus y el dinero significan muchísimo”, subraya, alejándose a sí misma de esa idea. De hecho, todo el guión de este nuevo film gira alrededor de la muerte de varias personas para conseguir una fortuna. En su propia biografía, como un espejo inverso, Qualley se formó en danza, y estuvo a punto de seguirla como carrera. Nunca tuvo intención de convertirse en actriz por influencia de sus padres, aunque la interpretación siempre estuvo a la vuelta de la esquina. Pero a su alrededor ella sí que se esforzó en crear un ambiente cultural. Participó en videos musicales como los de su hermana Rainey Qualley junto a Shia Belouf (con el que se la vinculó sentimentalmente), aunque actualmente su pareja es el músico y productor estadounidense Jack Antonoff (también guitarrista del grupo Bleachers).

Junto a su pareja, el productor Jack Antonoff, en la alfombra roja de los Óscar 2025

Lana del Rey se inspiró en ambos para la canción Margaret (del disco Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd en 2023), donde escribió sobre su encuentro (“se conocieron en una azotea”), afirmando que se trata de amor verdadero (“cuando lo sabes, lo sabes”). Y Sabrina Carpenter la eligió como inspiración en su House Tour. Qualley es una reconocida activista, apoya a organizaciones que protegen la naturaleza, especialmente en relación a la deforestación, causas de igualdad de género y ha ayudado a conseguir fondos para la investigación contra el sida.

“Educado, talentoso, inteligente y encantador” son algunos de los adjetivos con los que la actriz define a Glen Powell, su compañero de rodaje

Una historia revisitada La tercera vez que Qualley aparece en pantalla en la película Jugada maestra lo hace de una manera muy teatral. Deducimos entonces que su personaje no va a decaer. Este film no es exactamente un remake aunque se inspira en una propuesta cinematográfica de 1949 dirigida por Robert Hammer, titulada Kind Hearts and Coronets. La réplica interpretativa se la da en este caso como coprotagonista el conocido Glen Powell (que firma taquillas como Top Gun junto a Tom Cruise o Cualquiera menos tú con Sydney Sweeney), e interpreta al personaje de Becket con quien, de repente, se reencuentra cuando ambos son adultos.

“Ese encuentro con Becket causará una gran impresión en Julia, y ahí comienza el drama. Ambos valoran mucho el dinero”, declara en esta entrevista. Él viniendo de una familia con pocos recursos “y teniendo una relación particular con su apellido, los Redfellow y una herencia”. Ella “le pide una cita a él, y comienza con ese flirteo, aunque él le explica que está en una relación”. Sobre trabajar con el actor Glen Powell, comparte con una sonrisa que “él es genial. Clásico, como una estrella de cine. Educado, talentoso. Inteligente y encantador. Considerado. Se le ve perfecto. Algo así como tener superpoderes”.

Todo el vestuario que luce su personaje, Julia, va firmado por Chanel

Entonces explica medio en broma: “Constantemente yo le preguntaba ‘¿qué estás bebiendo?’, ‘¿qué haces?’. ¡Cualquier cosa que estés haciendo yo debería hacerla! ¡Será mejor! ¡Tú eres feliz!”. Lanza una carcajada. “Yo también soy feliz”, puntualiza, “pero quién sabe... Es lo mejor que se puede hacer, ¡meterse con un actor masculino, se lo merecen!”.