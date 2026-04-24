Arantza Portabales dejó Hacienda para escribir novela negra: "Me costó decir en voz alta ‘soy una señora lista'"

Arantza Portabales, autora gallega y referente del noir nacional, ha construido una trayectoria singular dentro de la novela negra española contemporánea.

Su escritura se reconoce por la precisión narrativa, pero también por una constante preocupación por lo que no se dice: la memoria fragmentada, los silencios familiares y las identidades que nunca terminan de cerrarse.

Con la serie de Los Crímenes de Loeiro, iniciada con Asesinato en la Casa Rosa y continuada con Asesinato en el Molino del Cura, ha creado un universo donde el hecho no es sólo un hecho policial, sino una forma de mirar cómo una comunidad convive con lo que ha decidido olvidar.

En esta nueva entrega todo arranca con una mujer que no recuerda su pasado y vuelve a un lugar que parece tener más memoria que ella. ¿Qué te interesaba más al empezar esta historia: el asesinato o la idea de vivir sin poder fiarte de tu propia memoria?

El crimen es lo que menos me importa; me interesa lo que ocurre a su alrededor. ¿Qué pasa cuando el status quo se rompe y nos obliga a ver quiénes son realmente los demás? En esta novela eso es clave.

Además, está el hándicap de una protagonista sin memoria, que hace muy atractivo acompañarla en el descubrimiento de quién era. Y me interesaba también ese contraste entre quienes luchan por recordar y quienes intentan olvidar.

Arantza Portabales, con su nuevo libro, 'Asesinato en el Molino del Cura'. Cristina Padin

¿Hasta qué punto la memoria nos garantiza la felicidad?

A veces, es mejor olvidar. Eso de que la naturaleza es sabia no es sólo un dicho; cuando tu cerebro borra algo, quizás es porque no puedes asumir quién eras o qué te sucedió. Posiblemente sea un acto de inteligencia del propio cerebro. Quiénes somos y de dónde venimos es importante, pero a veces poder olvidar es necesario para seguir adelante.

¿Es el olvido, entonces, una herramienta de supervivencia?

Sí, al final saber quiénes somos y de dónde venimos es importante, pero saber olvidar también. Por eso, los ejercicios de nostalgia tienen mucho de falso. Este jueves fui a mi colegio, donde estuve hasta los 18 años, para un homenaje. Estaba con los chavales y mis recuerdos eran todos felices.

Estoy segura de que tuve momentos terribles, pero no los recuerdo; solamente conservo lo maravilloso. El olvido es mejor opción que el recuerdo.

Ya que mencionas esa infancia y ese homenaje, ¿sientes que esa niña que quería descubrir la vida a través de los libros sigue contigo al escribir?

Sí, he disfrutado mucho en esta novela con Berta Freijo, que soy totalmente yo. No recuerdo un momento de mi vida en que no haya tenido un libro al lado, en que leer no haya significado felicidad o consuelo. Cada lugar para mí es un título.

Puedo recordarte lo bien que lo pasé en Roma con mi marido, pero también te diré qué estaba leyendo allí. Lo hacía incluso mientras le daba el pecho a mi hija. Reivindico el hecho de pertenecer a una generación en la que ser "lista" no estaba bien visto; tenía ese matiz despectivo de "listilla". Si te veían siempre con un libro, eras un ser extraño.

¿Qué queda de esa mirada de lectora en la escritora que eres ahora?

Como nunca pensé que lo sería, todo lo que disfruto ahora lo hago como una groupie. Soy como el cantante que de repente se encuentra en el backstage con Pearl Jam. Sigo disfrutando como lectora y lo que más me ha regalado la escritura es hacer tangibles a personas que admiro.

Todo lo que leí está en lo que escribo; mis referentes se encuentran ahí. Nunca sería la escritora que soy sin todo lo que he leído y sigo leyendo. Si me das a elegir entre leer y escribir, me quedo con lo primero.

¿Qué ocurre cuando un lugar que recuerdas como feliz se convierte en material para una historia tan inquietante como esta?

Soy capaz de abstraerme, porque tengo muy claro que escribo ficción. No se puede salpicar tanta sangre al lector sin hacerlo desde la realidad del folio en blanco. Me emociono y lloro con personajes de mis novelas más íntimas, pero nunca con temas de violencia física. Me angustian otras cosas.

Por ejemplo, en la casa de mi suegra en la Ribeira Sacra había una edificación antigua con el baño fuera; había que atravesar un pasillo enorme sin luz. Después de escribir el libro, me di cuenta de que ese miedo irracional que sentía entonces está ahí.

Siempre he sido miedosa: veía Tiburón y me daba miedo bañarme en la bañera, o dormía con el cuello tapado hasta los 13 años por Drácula. Y, sin embargo, era capaz de volver sola a casa a las cuatro de la mañana, que es mucho más peligroso.

Cuentas que en Loeiro casi todo el mundo es familia. ¿Qué te interesa de esos entornos donde los vínculos son tan estrechos que es imposible ser anónimo?

Me importa cómo influye lo que piensan los demás. Me parece terriblemente cruel, aunque es propio de todos los pueblos pequeños. El "qué dirán" nos importa a veces más que lo que realmente ha sucedido.

¿Qué es más importante: ser feliz o parecerlo?

Con la madurez me he dado cuenta de que me importa lo que digan de mí, pero solo si viene de la gente que quiero. Eso sí puede herirme. Ese dolor es de entraña, es brutal. Pero eso no tiene que ver con el "ruge-ruge" del pueblo, que es como la marabunta de la película de Charlton Heston: avanza sin hacer ruido, pero devorándolo todo.

Hay una imagen muy fuerte en la novela: una niña muerta, un pueblo que calla y una historia que nunca se cerró. ¿Qué te atrae de esos lugares donde parece que no pasa nada pero todo late por debajo?

Los secretos son muy atractivos en la novela negra. El que comete el crimen lo hace, pero el que lo calla... Hay personajes en este libro que ocultan para que no se descubra la verdad; son despreciables y, para mí, no son mejores que el que levanta el cuchillo.

En todo crimen hay un fracaso colectivo. Al final de la novela no lo justificamos, pero lo entenderemos. Veremos que, quizás, a Berta Frejo la mataron entre todos un poquito.

Hablábamos de silencios y familia. En tus novelas muchas cosas no se dicen directamente. ¿Eres de las personas que necesitan hablar de todo o de las que entienden el silencio?

Entiendo el silencio, pero no lo practico. Soy de hablar mucho, aunque no de forma vacía. Voy de frente, aunque eso no siempre interese.

Pienso que la sinceridad está muy sobrevalorada. Si las cosas no van a aportar nada, me las callo. No me gusta hurgar en vidas ajenas ni que hurguen en la mía.

Mencionas a las mujeres y la memoria. Ellas suelen cargar con el peso de la historia familiar. En esta novela hay una violencia estructural muy patente.

Llevan el peso de la soledad, de la pobreza y de la incultura. El personaje más libre es 'La Gestapo', porque es una mujer que ha elegido lo que quiere ser y no rinde cuentas a nadie. Es libre porque está sola, lo cual es triste, pero se trata de una soledad elegida.

Esa plenitud la cubre a través de la amistad; la alianza que se crea en el libro es de lo más bonito, una amistad muy sólida que es fundamental para que todo funcione.

¿Es esa amistad inquebrantable capaz de guardar un secreto?

No creo en este tipo de relación; prefiero vínculos que, si se rompen, puedan repararse. Perder una amistad es un duelo brutal y se habla poco de ello. Para mí, las verdaderas amigas no sólo están en lo malo, sino que se alegran sinceramente cuando te va bien.

¿La escritura te ordena la vida o te desordena por dentro?

Me la ha cambiado entera. Estudié muchísimo para ser Técnico de Hacienda y luego Cuerpo Superior; me encantaba mi trabajo en la Xunta, pero de repente me puse a escribir y ya sólo quiero estar en casa escribiendo.

Ha cambiado cómo mi familia se relaciona conmigo. He pasado de estar totalmente dedicada a ellos a que ellos me pregunten dónde voy a estar yo. Me ha aportado una vida nueva.

¿Has dejado de trabajar entonces?

Sí, estoy de excedencia desde agosto del año pasado. Era muy complicado compaginarlo. Yo no era una funcionaria de poner sellos; tenía un puesto de muchísima responsabilidad y un nivel de estrés que no era normal. Ahora me siento una mujer plena y madura gracias a todo lo que me ha dado la escritura: viajar, conocer gente brillante y tener un bagaje intelectual que soy capaz de absorber como una esponja.

¿Qué parte de ti aparece al escribir que no aparece en tu vida cotidiana?

Supongo que el lado cruel o sádico necesario para asesinar en el papel. No soy nada así en la vida real; la violencia física me es ajena. Tengo un carácter explosivo e intenso, soy llorona y de picos emocionales, pero nada violenta. ¡Menos mal que existe la ficción!

Firmando uno de sus ejemplares en su casa. Cristina Padin

¿Qué emoción te cuesta más escribir: el miedo, la culpa o el dolor?

La alegría. Dar pena o provocar miedo resulta más sencillo. En la vida real soy muy divertida, muy payasa, pero hacer reír en un libro es lo más difícil del mundo. Soltar una carcajada leyendo es algo complicadísimo.

¿Y cuál es tu peor emoción fuera de la escritura?

La inseguridad. Soy terriblemente insegura y tengo un síndrome del impostor constante. Me costó mucho decir en voz alta "soy una señora lista".

He vivido acomplejada por mi físico y siempre lloro pensando que no sabré hacer bien mi trabajo, incluso tras aprobar oposiciones difíciles. Me siento insegura al relacionarme; si tuviera que ligar ahora, me moriría de vergüenza antes de entrarle a alguien.

Si tuvieras que resumir esta etapa de Loeiro en una idea, ¿sería reconstrucción, duelo o identidad?

Identidad. No la mía, sino la de mis padres. Fue muy doloroso para ellos venir a Galicia desde el País Vasco. Mi padre no quería; él fue feliz en el puerto, en los barcos de Pasajes, y echó de menos aquello hasta el último día.

Mi madre, en cambio, vivía enferma allí y al llegar aquí revivió. Entender cómo esa morriña puede cambiar una vida es parte de la identidad de este libro.

¿Recuerdas esa infancia por lo que te han contado o son recuerdos reales?

Recuerdo todo desde los tres años: mi primera casa, mi primer día de clase, la muerte de mi prima... Me acuerdo hasta de cuando me pusieron la antitetánica. Si me hubiera quedado allí, sería otra persona, quizás no sería escritora. Las decisiones y los caminos que se bifurcan me fascinan.

Hablando de la infancia, ¿qué importancia tiene vivir ese periodo como se debe, sin que nos pongan una alfombra?

Nosotros somos de una generación a la que nuestros padres no sobreprotegían. Les preocupaba que comiéramos, no si hacíamos los deberes. No se tenía en cuenta la opinión del niño en las decisiones familiares; íbamos donde ellos decían. Eso nos dio un plus de independencia.

Yo decidía lo que leía: cogí Cumbres Borrascosas con nueve años y libros que no eran "apropiados" para mi edad. Esa libertad e inconsciencia nos generaba una madurez importante y aceleraba el aprendizaje.

Para terminar, ¿veremos a Arantxa en otro registro que no sea el de "asesinar"?

Sí, tengo escrita una novela intimista que publicará Lumen después del tercer libro de Loeiro.