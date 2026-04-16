Yudania Gómez Heredia, la directora de orquesta que ha enamorado a Rosalía: quién es y cómo llegó a 'LUX'

Ella es la estrella emergente del show de Rosalía, la otra gran protagonista de los conciertos, esa que baila agitando sus trenzas afro al ritmo del tecno y la que mueve su batuta de manera frenética. Resulta complicado no reparar en su presencia, pese a no estar en el escenario.

Hablamos de Yudania Gómez Heredia, cubana de 31 años afincada en Alemania, y la directora de orquesta que acompaña a la catalana en su LUX Tour. Los fans que han ido a sus dos primeros conciertos en Barcelona ya la han visto en acción, los que irán el 17 y 18 pronto la descubrirán, igual que sucederá en el resto de ciudades donde recala la gira.

Ser la elegida por la artista del momento ha puesto a esta compositora y organista en el foco, no sólo por su increíble talento, que también, sino por todo lo que significa que esté ahí. Rosalía no da puntada sin hilo y llevar a una mujer para dirigir a su conjunto de músicos supone en primer lugar visibilizar una labor y en segundo tratar de romper un techo de cristal.

Las directoras de orquesta suponen un 10% en el cómputo global: sigue siendo una profesión eminentemente masculina. En España, por ejemplo, sólo hay dos titulares en las 34 orquestas sinfónicas de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, según datos de 2024. Por eso, el perfil de Yudania es tan relevante.

Pero... ¿cómo ha llegado esta joven a LUX? A nadie le sorprenderá saber que todo se gestó a través de las redes. Un video suyo analizando Berghain se hizo viral y llegó hasta Rosalía, que no dudó en decir: "La quiero". Y dicho y hecho, se puso en contacto con ella y le propuso esta colaboración.

“Pasó sin que yo me diera cuenta de la magnitud… Lo siento tan cercano que es como si lo hubiera hecho siempre”, ha confesado la directora de orquesta en una entrevista. Y añade: “Trabajar con ella es un privilegio, y uno aprende muchísimo también”.

Su debut fue en Lyon el pasado 26 de marzo y la acogida del público resultó increíble. Su batuta no es un elemento más, es la guía musical del relato construido por Rosalía donde la clásica y el tecno se mezclan en un show lleno de referencias culturales.

Yudania Gómez Heredia ha pasado de ser una desconocida para el gran público a despertar curiosidad... y admiración, Nacida en la provincia de Villa Clara (Cuba) en 1994, la música siempre ha sido su gran pasión. Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Artes de La Habana.

Allí se especializó en canto, teoría musical, dirección coral y composición, y continuó en el Instituto Superior de Arte. En busca de nuevos horizontes y una formación más extensa, en el año 2015 se mudó a Alemania gracias a una beca y se adentró en la música sacra e improvisación al órgano en Regensburg, donde completó másteres en dirección coral y orquestal en la Universidad de Música de Núremberg.

Antes de llegar a la familia de Rosalía, la cubana ha estado al frente de bandas como la Chineke! Orchestra, Mitteldeutsche Kammerphilharmonie y la Ópera Estatal de Stuttgart. También ha ganado varios premios; el Concurso Internacional de Dirección Coral Krikor Zetinyan y el DAAD 2023. Fiel a sus raíces y gracias a sus vastos conocimientos, ha creado una misa afrocubana que fusiona liturgia con elementos yorubas. "Nunca he dejado de ser quien era desde que salí de Cuba", ha dicho.

Consciente de que aún son pocas en su disciplina, Gómez, feminista declarada, posaba el pasado 8 de marzo con una batuta púrpura en sus redes y lanzaba este mensaje: "Como directora de orquesta afrolatina, este reconocimiento a las mujeres en el podio de la música clásica significa mucho para mí: se trata de visibilidad, inspiración y de reclamar nuestro lugar en la historia".

Yudania es muy activa en Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores y con su contenido trata de acercar los clásicos a la gente joven. “Hay tantas facetas de este género que son divertidas… Trato de enseñarlas con lo que yo hago", ha dicho.

Explicar el trasfondo de temas como Berghain es una de sus tácticas didácticas, con las que consigue resultados, pues asegura que a raíz de aquello mucha gente "empezó a escuchar a Vivaldi".

A Gómez Heredia le esperaba un largo recorrido por el mundo al frente de la Heritage Orchestra del Lux Tour. Esta es una formación británica de unos 20-25 músicos que fusionan clásicos en vivo con beats electrónicos, flamenco y pop experimental.

Si aún no la habéis visto en acción, tenedla en el foco. Seguro que despierta muchas vocaciones...