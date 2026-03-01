URL copiada

Entrevista Helena Resano, presentadora de la gala ‘Top 100’: “Siempre me he exigido no meter la pata porque te juegas lo más valioso: la credibilidad” La periodista conducirá la gran noche del talento y el liderazgo femenino el próximo viernes, 13 de marzo, en el majestuoso Teatro Real de Madrid.

Desde la suite del JW Marriott Hotel Madrid, frente a la plaza de Canalejas se oye el trinar de una voz cristalina que irrumpe en el aire. “Qué maravilla, pero ¿podemos pedir que apaguen la música? Es para que no se cuele en la entrevista”, se consulta. La respuesta no deja indiferente a nadie: “Podemos cerrar la ventana, porque no es la radio, es una mujer cantando ópera en la calle”. Oculta tras sus gafas de sol azabache —dicen que para no ser reconocida—, la señora, digna de mención, acompaña de fondo a Magas y a Helena Resano (Pamplona, 1974) durante toda la conversación. Madrid también es eso: lo inesperado, lo inexplicable, lo inefable Ante nosotros, con un vestido beige salpicado de detalles marrón chocolate, ella: una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo nacional. Su nombre está ligado al rigor, a la buena información, a la investigación y a la calidad. La respaldan más de tres décadas de trayectoria.

Ahora, Resano da un paso más en su carrera: el próximo 8 de abril publicará su ópera prima, Las rutas del silencio. En ella retrata las vicisitudes de Amalia, una mujer que vive en la España de la posguerra, a principios de los años 40, obligada a transitar caminos que quizá nunca hubiera deseado recorrer. Pero este no es el único reto que afronta la comunicadora navarra. Será la encargada de presentar la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de España, que se celebrará el próximo viernes, 13 de marzo, en el Teatro Real. Un escenario que, un año más, será símbolo de excelencia, talento y liderazgo femenino “Presentar esta gala es todo un honor. Llevo muchos años asistiendo como invitada y siempre me ha emocionado ver desfilar a todas esas mujeres y conocer sus historias. Este galardón tiene algo muy especial: descubre trayectorias que, quizá, no tendrían el foco mediático que merecen y pone en valor trabajos que a veces permanecen en silencio. Es un privilegio estar cerca de todo ese talento, escucharlo, compartirlo y acompañarlo”, declara.

En esta charla, la periodista intercambia los papeles. La cazadora se convierte en cazada. Confiesa sentirse más cómoda preguntando que respondiendo, pero no esquiva ninguna cuestión. Habla sin rodeos y con la misma claridad que la caracteriza frente a la cámara Helena Resano, más allá de la televisión: el otro proyecto que ha pausado mientras se recupera de su bache de salud Muy honesta, desvela la preocupación que le provoca el momento social que atravesamos y el retroceso que, según asegura, estamos viviendo. Y no se equivoca. Nueve mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2026. Seis habían denunciado; cuatro contaban con órdenes de alejamiento en vigor. El terrorismo machista suma ya 1.352 víctimas desde el 1 de enero de 2003. Esta insoportable realidad abrió el informativo laSexta Noticias del pasado viernes 20 de febrero. La presentadora lanzó una reflexión en forma de pregunta, apenas tres palabras: “¿Qué os pasa?”, interpeló a los hombres. El debate estaba servido, aunque aquella frase —afirma— no buscaba incomodar por gusto, sino invitar al pensamiento.

Helena, ¿ha tenido respuesta la pregunta que lanzó? No ha sido fácil. Ha habido una ola de agradecimiento por parte de hombres, pero también una ola de odio. Los hombres cercanos —mis compañeros, mi marido— me dieron las gracias; los que reaccionaron con agresividad se sintieron señalados, y esa no era la intención. Queríamos abrir una reflexión tras una semana terrible: cuatro mujeres asesinadas por sus parejas; también dos niños asesinados; el director adjunto operativo, el DAO, abusando supuestamente de su posición para coaccionar a alguien; casos como el de Jeffrey Epstein o el del ex príncipe Andrés del Reino Unido. La pregunta era una invitación a pensar juntos cómo cambiar esta realidad. Mi compañero de la noche, Rodrigo Blázquez, la recogió como hombre: “¿Qué NOS pasa?”. A él se le aplaudió. A mí también, pero recibí mucho más odio. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan agredida públicamente como esta vez. ¿Ha sido uno de los momentos más duros de su carrera? Han sido días complicados, sí.

“Mis mujeres ‘Top 100’ son mi madre y mi suegra. Vivieron una guerra civil, una dictadura, una transición… Y aun así supieron adaptarse” - Helena Resano

Entonces, ¿no estamos ante un cambio real hacia la igualdad? ¿Seguimos en el terreno de la teoría? Me gustaría decir que sí, pero hay señales que demuestran que estamos yendo hacia atrás. ¿Le da miedo? Sí. Esta semana hemos conocido datos que reflejan que muchos jóvenes viven la igualdad como una amenaza. Eso me inquieta muchísimo. No solo el porcentaje de chicos que sienten que el feminismo está en su contra, sino también el de chicas jóvenes. Cerca de un 40% de mujeres jóvenes perciben el feminismo como un ataque.

Resulta sorprendente que un concepto tan claro como la igualdad, que es el feminismo, genere rechazo. Sí, pero creo que tiene que ver con cómo se está contando. Si logramos explicar que todos, hombres y mujeres, debemos ser feministas, porque todos tenemos todavía una parte de machismo heredado, el camino será más fácil. No es una guerra de unos contra otros. Es un proyecto común. Se trata de reflexionar juntos, de preguntarnos cómo hacerlo mejor, no solo por nosotras, sino por quienes vienen detrás. Sumar talento es muy positivo. Estas son 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España de la XII Edición: lista definitiva de 2025 En ese sentido, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos en un momento de tanta polarización? Necesitamos líderes en todos los ámbitos, no solo en la política o en los medios. Todos tenemos una responsabilidad. Esta semana escuchaba a Pep Guardiola en una rueda de prensa hablar sobre cómo cortar el racismo y el odio en el fútbol. Y su propuesta era pagar más a los profesores. Parece una idea sencilla, pero es revolucionaria. Apostar por la educación como base. Ese tipo de reflexiones deben contarse. Debemos amplificarlas. Porque, sí, la educación empieza en casa, pero también se construye desde los medios. Estamos luchando contra un gigante: la desinformación en redes. Es una batalla compleja, pero no imposible.

¿Qué distingue hoy el liderazgo de las mujeres en España? Creo que es un liderazgo más consciente. No nace de la comodidad, sino del esfuerzo, de haber tenido que trabajar mucho más para llegar hasta donde están. La mayoría de las mujeres a las que veremos en la gala de ‘Las Top 100’ tienen trayectorias largas y, seguramente, llenas de obstáculos. También hay una responsabilidad añadida: saben que no están solas, que detrás vienen otras mujeres, otras generaciones y que abren camino para ellas.

Si usted pudiera elegir hoy a una presidenta del Gobierno de España, ¿quién sería? Tengo nombres, pero son anónimos. Y no quiero ponerlas en el foco. Este año terminé un curso en ESADE de consejeras de administración de empresas y coincidí con mujeres extraordinarias. Algunas están nominadas en esta gala ‘Top 100’. Son mujeres admirables, con talento, con compromiso, con una generosidad enorme. Mujeres que merecen ser escuchadas. Dígame al menos uno. María del Castillo [CEO de Faro EdTech]. Me parece una mujer estupenda.

¿Quién ha sido su referente, una mujer ‘Top 100’? Mi madre y mi suegra. Mujeres que no lo tuvieron fácil en su época. Vivieron una guerra civil, una dictadura, una transición. No tuvieron las oportunidades educativas que tenemos hoy. Y aun así supieron adaptarse, abrir su mente, criar familias, sostenerlo todo. Para mí son mujeres ‘Top 100’. ¿Le incomoda que la consideren referente? Me parece una responsabilidad inmensa. Intento ser coherente, hacer bien las cosas. Soy muy consciente del altavoz que tengo, de la exposición que tengo y trato de utilizarlo de la mejor forma posible y con responsabilidad. En tiempos de inmediatez, redes sociales, fake news, IA… ¿qué es lo más difícil de presentar un informativo hoy? El saber explicar a la gente lo que está pasando, darles contexto y no cometer el error de caer en una noticia falsa. Hoy hay imágenes que generan dudas. La inteligencia artificial avanza a una velocidad increíble. A veces preferimos no ser los primeros, pero dar las noticias cuando las tenemos cien por cien contrastadas.

¿Qué papel desempeñan las mujeres en su redacción? Fundamental. En nuestro informativo hay muchas mujeres en puestos clave -realizadora, editora, productora-, pero es muy rico que haya también hombres. Hay todo tipo de perfiles y a mí me gusta que sea así. ¿Ha sentido miedo al contar una noticia? No. Ni siquiera en los momentos en los que cubría noticias de ETA en el País Vasco y te exponías mucho. Sí he sentido responsabilidad. He sentido miedo a no ser rigurosa con lo que estaba diciendo. Siempre me he exigido no meter la pata porque te estás jugando lo más valioso que tiene la profesión de periodista: la credibilidad.

Hablando de noticias que impone dar: usted fue la responsable de leer el comunicado de Casa Real en el que se anunciaba el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz Rocasolano. Una noticia que dio desde la misma mesa y la misma silla en la que ella estuvo sentada horas antes. ¿Cómo vivió aquello? Me crucé con ella la tarde anterior. Letizia presentaba el informativo de las nueve de la noche de lunes a viernes y yo el de los fines de semana. Ya el sábado por la mañana, ABC le dedicaba dos páginas al final del periódico. Empezaron los rumores y pensé: “Qué faena que le cuelguen el sambenito de que un día la vieron con el príncipe”. Durante ese sábado todo fue tranquilo. Ángeles Blanco, de Telecinco, me llamó y me dijo: “Nosotros nos vamos a quedar de guardia porque dicen que va a haber un anuncio de Casa Real”. Y yo le dije: “Yo voy a comer a casa”. Pues… no llegué (ríe). Me llamaron para que volviera corriendo a la redacción. Me dijeron: ve a plató, cuando salga por la impresora —que la teníamos al lado, abajo—, lee el comunicado tal cual, sin añadir nada. Cogí dos botellines de agua y agoté uno durante la espera, porque la boca se me secaba. Era consciente de lo que significaba. Y, a partir de ese momento, fue una revolución.

Helena, se lanza ahora a la literatura. Hablemos de Las rutas del silencio. ¿Quién es Amalia? Amalia es una mujer que yo espero que enamore. Vive una época muy parecida a la que vivieron mis padres, al final de la Guerra Civil, en un pueblecito de Navarra. A pesar de todo lo que le pasa, ella tiene un sueño. Ella sabe rehacerse, sabe amar y sigue amando la vida. ¿Qué silencios aborda la novela? Los silencios familiares, los silencios del amor y los silencios que a veces matan.

“El liderazgo de las mujeres de hoy en España es uno consciente y con responsabilidad. Las ‘Top 100’ abren camino a otras” - Helena Resano

¿Qué papel juegan las mujeres, además de Amalia, en esta obra? La madre de Amalia es muy potente: una madre que crece conforme va viviendo la vida de su hija y tiene que reponerse y tomar una decisión complicada en un momento difícil. ¿Qué le da la ficción que no le permite el informativo? Bueno, ¡esta es mi primera novela! Me tentaron en 2014, pero en ese momento no me vi preparada, y mi editora, que es muy perseverante, me llamó en octubre de 2024 y me dijo: “Eres mi espinita clavada. Vamos a por ello”. Y ahora sí. Tengo mis reparos, ¿eh? Amo leer, pero me vuelvo a exponer. No sé si el libro gustará o no… eso da miedo muchas veces.

¿Cómo organiza su día para poder escribir? Todo va encajándose. En 2014 mis hijos eran más pequeños, ahora son adultos. Ya no están en casa. A mí me cuesta mucho estar en el sofá viendo solo una serie. Me gusta, ¿eh? Pero el fin de semana tiene muchas horas, vas sacando huecos y ahora tengo otro tipo de vida familiar que me permite escribir. En 2014 me parecía cruel robarles tiempo a mis hijos. Ya les comía mucho tiempo con mi trabajo como para hacerlo también con un libro. ¿Cómo desconecta? Hago yoga dos veces a la semana casi, casi como terapia. Me encanta hacer deporte, viajar, quedar con mis amigas, que son mi familia elegida… El 9 de febrero fue su cumpleaños: ¿qué la ilusiona ante esta nueva vuelta al sol? Después de un susto de salud que tuve, he aprendido a vivir el presente. Hay que disfrutar cada momento. Soy muy consciente de que esto, estar hablando hoy contigo y haber podido escuchar a esa mujer cantando ópera, es un regalo del día. ¿Estamos bien ahora? Fenomenal. Salud.