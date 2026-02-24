Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny: "Es injusto que alguien te copie un producto y lo venda como algo parecido"

La marquesa de Mirabel en una fotografía del día de la grabación del pódcast.

Xandra Falcó se sienta esta semana a los micros de En marcha con Nuria March. La conversación entre la locutora con la presidenta del Círculo Fortuny se desarrolla con la naturalidad con la que charlan dos amigas. "Me hace mucha ilusión que hayas venido. Llevo detrás de ti mucho tiempo", destaca la comunicadora.

La invitada, con una trayectoria académica y profesional más que probada —es licenciada en International Management por la ESCP, además de haber estudiado entre Oxford, París y Madrid—, se encuentra hoy en la citada posición directiva.

Igualmente, desde hace años trabaja en el sector vitivinícola, centrada en especial en la bodega familiar Marqués de Griñón y en proyectos propios.

La marquesa de Mirabel —título que heredó de su abuela paterna— forma parte de la Real Academia Española de Gastronomía, así como del Patronato de la Galería de las Colecciones Reales.

Tras esta enumeración de funciones, cobra sentido la afirmación de March diciendo que le ha costado mucho conseguir que Xandra Falcó se sentase con ella. No obstante, la espera ha merecido la pena para desentrañar detalles del Círculo Fortuny —su padre fue el fundador— y de la defensa que hacen a capa y espada del lujo español.

La institución nació de la inspiración de las grandes asociaciones europeas de excelencia: Comité Colbert, de Francia; The Walpole, de Reino Unido; y la Fondazione Altagamma, de Italia.

"Querían hacer lo mismo en España y nos reunieron a ocho marcas fundadoras. Así empezamos", relata la presidenta, que define el lujo como "conocimiento, saber hacer, legado, historia, diseño y cultura".

En la conversación afloran temas tan del momento como la defensa de la artesanía. "Este concepto se ha convertido en una especie de cajón de sastre donde cabe todo. Y poco tiene que ver la que se expone en un mercadillo con la que es historia y legado", recalca Falcó, que señala que en Círculo Fortuny, todas las marcas parten de las manos de un artesano español.

Nuria March posa junto a Xandra Falcó. Cedida

Hoy en día, salvaguardar todo eso, bajo la atenta mirada de la IA, puede tornarse algo complejo, ya que a veces se presenta como un arma de doble filo. "Va a ayudar a acortar plazos, pero la esencia del producto es la parte humana. Y eso nunca lo va a poder copiar", comenta.

Las palabras se van enlazando en la charla, pasando por el tema de los derechos de autor, las imitaciones, falsificaciones y las inspiraciones, también conocidos como dupes. "Es fundamental defender las marcas y el proceso creativo. Es injusto que venga alguien después de un montón de años, te copie un producto y lo venda como algo parecido", explica Falcó.

Y es que ahí precisamente reside la valía de Círculo Fortuny, que, tal y como indica su presidenta, no nació para promocionar las firmas, sino para proteger el sector, que además tiene mucho peso en Europa.

"Se trata de un ámbito, el del lujo y la excelencia, que comenzó referido sólo a los bienes personales. Ahora ha pasado al mundo de la experiencia, que ya supone un 50%", detalla la presidenta de la institución, que además comenta que ahora cada vez "nos gusta viajar más que comprar un nuevo vestido".

Según le explica a Nuria March, representa el 4% del PIB europeo, y más del 10% de las exportaciones. "¿Y qué es lo que hacemos nosotros en España?, ¿en qué somos especialmente buenos? Estamos en un proceso de definición que es el de nuestra esencia en este aspecto. Pero al final tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida", afirma.

Xandra Falcó destaca del ADN de este sector en España los viajes, para los que dice que juega a favor el clima. "Tenemos mucho que aportar aquí, por cómo concebimos el turismo y por cómo recibimos a la gente. Los hacemos sentir especiales", destaca.

Al respecto, desde la institución fomentan una forma de viajar que apueste más por la calidad que por la cantidad. "Abogamos por buscar en los mercados adecuados y por preparar las ciudades e infraestructuras para ello. Por ejemplo, hace muchos años que Málaga apostó por la cultura", explica y añade luego que en nuestro país el turista de lujo mira también al mundo rural.

En Madrid también se observa este cambio. De acuerdo con las palabras de Falcó, se ha potenciado, gracias al Ayuntamiento, la búsqueda de viajeros que apuestan por estancias de cinco estrellas y que quieren una experiencia local, que también dinamiza el pequeño comercio y la artesanía. "El futuro de España en este sentido se redirigirá también al wellness", concreta.

Ambas pasan de forma inevitable por la gastronomía. La directiva la cataloga también como artesanía: "Los grandes chefs son artesanos de la cocina".

Por supuesto, en este compendio de ideas, Nuria pregunta a su invitada por la sostenibilidad, temática por la que no se puede pasar de puntillas en la actualidad. "Es algo que forma parte del lujo, porque normalmente estos productos los vas a cuidar y tener durante mucho tiempo. Incluso pasan de una generación a otra", explica.

En un momento en el que todo parece acelerarse, Xandra Falcó reivindica la pausa y, sobre todo, la parada a tiempo. La del oficio bien aprendido, la del vino que espera su momento, la del artesano que pule una pieza hasta que roza la perfección.

Habla de lujo con Nuria March, sin estridencias, como quien habla de casa, de su propio legado. La presidenta del Círculo Fortuny sabe bien que la excelencia no es sinónimo de exceso, sino identidad.

Que proteger lo nuestro no es cerrarse, sino afinar el relato. No olvidar el pasado, centrarse en el presente y, sobre todo, tomarle el pulso al futuro.