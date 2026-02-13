Sonia 'Sakkuromi' Nieto: la 'gamer' que convirtió la pantalla en su territorio de conquista personal

Lo que comenzó como una afición casi clandestina en su adolescencia, hoy es una carrera consolidada. La siguen miles de fanes que no sólo observan sus partidas, sino también la determinación con la que ha sabido abrirse camino en un entorno tradicionalmente exigente y masculino.

Su nombre aparece ligado a torneos decisivos, retransmisiones multitudinarias y una comunidad que ha crecido al mismo ritmo que su madurez frente al teclado.

Sin embargo, más allá de los reflejos y la precisión, hay una historia de disciplina, horas invisibles de entrenamiento y una convicción firme de que jugar también puede ser una forma de liderazgo.

Vamos a empezar hablando un poco de ti para quien no te conozca… ¿Quién es Sonia 'Sakkuromi' Nieto?

Me llamo Sonia, aunque realmente la mayoría de la gente me conoce por mi nick, Sakkuromi, y soy una jugadora semiprofesional de League of Legends, concretamente de la posición de ADC que no lleva mucho tiempo compitiendo, pero sí disputando partidas.

¿En qué momento decidiste que querías apostar por convertirte en jugadora y qué barreras han sido las más difíciles de derribar en tus primeros pasos?

Nunca pensé en competir, pero sí que me gustaba mucho el juego. No obstante, la idea de dedicarme a ello nunca la había tenido en mente. Sin embargo, soy muy competitiva y la verdad es que por ello me atraía la propuesta.

La oportunidad vino de la mano de un amigo de la escena que me dijo que buscaban jugadoras españolas para un proyecto y decidí probar.

Creo que lo más difícil es el momento en el que empiezas y realmente no sabes cómo funciona este mundo. No es lo mismo jugar de forma normal que en un equipo de competición. Hay muchas cosas que aprender, muchos conceptos, muchas mecánicas, etc.

¿Por qué te decantaste por League of Legends?, ¿Qué tiene el MOBA de Riot de especial que te haya atraído por encima de Valonrat y CS2?

Llevo en el universo del LOL desde que tenía 12 años. Empecé en la Season 3 y no he parado. Creo que simplemente el escoger esta modalidad se debió a mi experiencia, ya que nunca he sido mucho de shooters.

Las 'gamers' cada vez son más. Getty Images

¿Cómo ha cambiado tu mentalidad desde tus días en KOI Amethyst hasta ahora?

Cuando me dieron la oportunidad de entrar no tenía experiencia en competición. Aunque no tuvimos muchas oportunidades para ello y desarrollarnos mediante esa vía, agradezco mucho a mis compañeras por enseñarme un poco de todo.

Muchas veces quise abandonar por distintas razones —falta de profesionalidad en el sector, pocos torneos, inconsistencia—, pero realmente es mi pasión por mejorar y progresar lo que hace que todavía siga buscando oportunidades para avanzar como player.

Como jugadora, ¿qué significa que un medio como EL ESPAÑOL a través de Magas, Vandal y Crónica Global pongan el foco en la escena femenina con una final presencial en el Mobile World Congress?

Creo que es fundamental intentar por todos los medios darle importancia a nuestra escena. Uno de los mayores fallos que ha habido ha sido ese precisamente, la falta de visibilidad de la mujer en estos ámbitos.

Hay mucha gente que ni siquiera sabe que estamos presentes porque no hay nadie dándole el hueco que debería ocupar. Así que se agradece muchísimo.

Si todo va como queréis que vaya y llegáis a la final, el 4 de marzo estarás en el Talent Arena. ¿Cómo se prepara una jugadora para competir en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo?

Para mí sería la primera vez que voy a una LAN y participo de forma presencial, lo cual me hace mucha ilusión. Aunque seguro que me pondré algo nerviosa.

No obstante, quitando obviamente la preparación del juego en sí —drafts, estrategias, planteamientos—, creo que también es esencial hacerlo en el plano mental.

Sonia es experta en el juego League of Legends. Cedida

¿Qué campeones crees que marcarán el meta en el Talent Arena del MWC?

Creo que no se seguirá mucho el meta actual como en las competiciones regulares. Seguramente sea algo más de cada equipo tirando de comfort champs para estar más cómodas, pero espero al menos poder jugar algo divertido.

Magamers busca ser una puerta de entrada para jugadoras que no se atreven a dar el paso. ¿Qué consejo le darías a esa chica que hoy nos lee y tiene miedo de comenzar a competir o tiene dudas de si apuntarse junto a sus amigas?

Que no hay nada que temer, yo también fui ella y sentía lo mismo. A la escena le falta mucho desarrollo y hay gente que intenta desanimarte con pensamientos negativos. Pero si es algo que realmente les gusta o les hace ilusión, han de creer en ellas mismas y, sobre todo, tener la mentalidad de pasárselo bien, que es lo más importante.

Has vivido la evolución de la comunidad de los Esports. ¿Cómo gestionas los comportamientos tóxicos y qué medidas reales crees que faltan para que el entorno sea seguro para las nuevas players?

Lo mejor que se puede hacer es ignorarlos. Yo juego sin chat en SoloQ, porque prefiero no leer nada. La gente es muy tóxica y son distracciones.

Siempre estarán aquellos que intentarán fastidiarte por el simple hecho de que no soportan ver a los demás felices. Lo mejor que se puede hacer es dejarlo estar y seguir adelante. Puede ser un poco duro al principio, pero sólo tienen que creer en ellas mismas.

¿Cómo te gustaría que se recordase esta primera edición de Magamers en un lugar tan importante como el MWC 2026?

Como la primera edición que dio paso a la llegada de nuevas jugadoras. Por desgracia, en España somos pocas chicas las que a día de hoy seguimos intentando competir. Me gustaría ver a más en el futuro intentándolo.

Cuando la conversación termina y las pantallas vuelven a ocupar el centro de la escena, queda la impresión de haber hablado con alguien que no sólo va a ganar, sino a transformar cada torneo en el que participa.

Entre la exigencia del alto rendimiento y la cercanía con su comunidad, Sonia 'Sakkuromi' Nieto sigue liderando una partida que va más allá de cualquier marcador: la de demostrar que la pasión, cuando se sostiene con talento y perseverancia, puede convertirse en un proyecto de vida.