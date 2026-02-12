María Dolores Gimeno se convierte en la primera mujer coronel en más de 180 años de historia de la Guardia Civil

La Benemérita abre este jueves, 12 de febrero, un nuevo capítulo en los casi dos siglos acumulados desde su nacimiento. Por primera vez, una mujer ha alcanzado el rango de coronel dentro del cuerpo: María Dolores Gimeno Durán, una oficial con 32 años de trayectoria marcada por la especialización, la gestión y la apuesta por la igualdad.

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1994 y, tras su paso por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, en 1999 pasó a teniente. Su primer destino fue la Compañía de Jerez de la Frontera, donde asumió responsabilidades relacionadas con la seguridad, el control de fronteras y los dispositivos contra el narcotráfico y el contrabando.

De Cádiz se trasladó a Madrid, al Servicio Fiscal, integrada en un subgrupo dedicado a la obtención de información y elaboración de análisis sobre fraude. En esta etapa también trabajó en la oficina del programa SIVE, el sistema de vigilancia de fronteras, y participó en el desarrollo del proyecto SIPRENE, orientado a la prevención de naufragios en el Estrecho.

Cuando ascendió a capitán fue destinada a la Jefatura de Información, en una sección que investiga asuntos económicos y financieros vinculados a delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En 2009, se incorporó al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, en el área económica y técnica, donde reforzó su perfil de gestión.

Ya como comandante, Gimeno asumió la responsabilidad de Personal y Apoyo en la Comandancia de Madrid, encargándose de los recursos humanos y logísticos.

En 2018 dio un paso clave al ser nombrada jefa de Igualdad y Diversidad, con el cometido de diseñar el primer plan específico al respecto en la Guardia Civil. También puso en marcha un sistema para instruir a formadores en estas materias, además de protocolos contra el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia de género dentro del cuerpo.

En su etapa de teniente coronel, lideró el departamento de Información Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, representando a la institución en foros nacionales e internacionales sobre delincuencia organizada. Desde 2024 ejerce como vocal asesora en el gabinete del ministro del Interior.

Pionera en muchos frentes, María Dolores Gimeno también acumula otro hito en su currículo: el de haber sido la primera oficial de la Guardia Civil diplomada en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

La Guardia Civil y la igualdad

El histórico ascenso de María Dolores Gimeno a coronel llega en una Guardia Civil muy distinta a la de hace apenas unas décadas, pero en la que la igualdad plena todavía es una meta en construcción. La paridad en la Benemérita ha sido una conquista reciente, y es que no fue hasta 1988 cuando esta abrió sus puertas al ingreso de mujeres.

Desde entonces, la presencia femenina ha crecido de forma sostenida, aunque lenta: en 2010 apenas representaban en torno al 6,5% del total de efectivos, y su promoción interna era casi anecdótica. Hoy, los datos muestran un escenario más dinámico en el acceso: ellas son alrededor de un tercio de las personas que aspiran a entrar en el cuerpo.

El verdadero cuello de botella sigue estando en la carrera profesional. A finales de 2024, el porcentaje de mujeres era del 10,45%, con porcentajes aún menores en las escalas de suboficiales y oficiales, lo que revela la dificultad de escalar en un sistema todavía marcado por la falta de referentes, las exigencias de movilidad y las cargas de conciliación.

A día de hoy, están presentes en todas las especialidades: Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Tráfico, Tedax, Seprona, GAR, GRS, UEI, Servicio Aéreo, Servicio de Montaña, Servicio Cinológico, GEAS, etc. También están en el plano internacional como oficiales de enlace en agregadurías, formando parte de la seguridad de las embajadas, etc.

En la historia del cuerpo, las mujeres han alcanzado el empleo de teniente coronel en la escala de oficiales, de subteniente en la de suboficiales y de cabo 1º en la escala de cabos y guardias. De la misma forma, ocupan puestos de gran responsabilidad al mando de diferentes unidades y como Jefas de Comandancia.

En 2023 se produjo el primer ascenso de una mujer al empleo de suboficial mayor y en 2024 al de cabo mayor. Ahora, María Dolores Gimeno se une a este listado de profesionales de sangre verde que han llevado su vocación de servicio hasta las máximas responsabilidades de la Guardia Civil.