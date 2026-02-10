Las mujeres que hacen historia en 'Pasapalabra': del récord de Rosa Rodríguez al primer bote femenino de Marta Sierra

Es uno de los programas más veteranos y populares de televisión. Se empezó a emitir en el año 2000 y sigue en antena, aunque ha pasado por diferentes etapas y cadenas. En estas dos décadas, la cifra de ganadores de su suculento bote supera los 40 y, entre ellos, un pequeño pero muy relevante número de mujeres que ya han hecho historia en Pasapalabra.

Ellas han roto el tablero del juego, dominado casi exclusivamente por hombres, y reclaman su espacio no sólo como concursantes, también se presentan como ejemplo a seguir. Así lo entiende Rosa Rodríguez, que el pasado 5 de febrero se llevó el premio más alto del formato en toda su andadura, 2.716.000 euros, y ha lanzado un mensaje relevante en este sentido.

Aún con la emoción de haber conseguido este hito, reconocía que le llevaría un tiempo procesar qué supone que una mujer haya llegado tan lejos. "Estaré feliz si esto significa que hay niñas u otras mujeres que les inspira a intentarlo de la manera en que tantos hombres lo han intentado antes", decía en declaraciones concedidas a El Confidencial.

Es profesora de español para estudiantes internacionales, filóloga inglesa y tiene tres másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación. Nació en Quilmes (Argentina) y, con solo siete años, se mudó con sus padres gallegos a A Coruña, donde ha construido su vida entre libros, idiomas y mucha constancia.

Empezó a prepararse para esta aventura en 2020, animada por su madre, y debutó ante las cámaras el 19 de noviembre de 2025. Han sido 307 programas hasta llegar a su apoteósico final, con un dinero acumulado que no se había dado hasta la fecha.

Sin embargo, pocos imaginan todo lo que hay detrás de un triunfo de este calado: infinitas horas de preparación —antes de hacer el cásting y luego durante las grabaciones—, y también muchos sacrificios personales y profesionales. "Es una apuesta sobre la que tienes que estar muy segura porque implica muchísimo tiempo, mucho compromiso", confiesa.

A sus 32 años, Rosa nunca imaginó que el 2026 sería el año en que entraría en la historia de la pequeña pantalla. Y no solamente por el bote millonario, también por su inesperado discurso: casi la mitad del premio va a las arcas de Hacienda. A ella le parece justo: "Siempre he dicho que para que una sociedad funcione, todos tenemos que aportar. Si tienes la oportunidad de contar con más medios económicos, puedes hacerlo de una manera mayor. Yo me llevo mi parte, que es sustanciosa. La otra va a contribuir a la sociedad en la que vivo y que tanto me ha dado".

Marta Sierra, la primera ganadora del bote en 2007.

Su nombre ya está en la lista dorada de Pasapalabra, pero no es el único. La primera mujer en hacerse con el bote del programa fue la malagueña Marta Sierra, en 2007, año en que el concurso aterrizó en Telecinco tras seis años de emisión en Antena 3. Se llevó 96.000 euros. Licenciada en filología inglesa y profesora, destacaba por su agilidad mental y afición a los crucigramas. No fue el único programa cultural por el que ha pasado, también ha participado en Saber y ganar, la Copa de Maestros y ¿Quién quiere ser millonario?

Otra ganadora célebre del Rosco fue María José Hernanz, que en 2010 se fue a casa con 180.000 euros tras 26 programas consecutivos. Estudió Biblioteconomía y es una lectora apasionada, lo que, en sus propias palabras, la había ayudado mucho a completar las definiciones. "Este es un concurso de vocabulario, de palabras, y creo que tengo una base bastante amplia que procede de la lectura. Aprendí a leer prácticamente yo sola y me encantó, es una afición que no he abandonado en ningún momento. Lo hago por puro placer", confesaba.

Ese año se dio algo excepcional: fue muy femenino en cuanto a ganadoras, porque unos meses después Rosa Díaz, una ama de casa sevillana aficionada al heavy metal y a la literatura de Stephen King, se llevaba a casa los 180.000 euros lograba completar el Rosco. ¿Sus mejores bazas? “Además de alcanzar altos niveles de concentración, me ha funcionado muy bien mi capacidad para memorizar conceptos”, dijo entonces.

Tenemos que dar un salto de cuatro años hasta llegar a otra mujer coronándose en el concurso: Paz Herrera, una histórica de Pasapalabra. La victoria de Rosa Rodríguez la vuelve a poner en la palestra de la actualidad porque ella ostenta el segundo premio más alto conseguido por una concursante femenina: 1.310.000 euros. "Me alegro muchísimo por su éxito", dice en conversación con Magas.

Ha pasado más de una década desde que aterrizó en aquel plató, que no le era un medio extraño porque ya había pasado por otros formatos como Saber y ganar en 1997. ¿Qué puede llevar a una arquitecta como ella a probar suerte en espacios culturales en la pantalla? Ella misma nos lo explica, en momentos de crisis de trabajo, porque era autónoma "tenía más tiempo para ver la televisión, y me daba cuenta de que podía responder bien. Siempre me ha gustado mucho el lenguaje",.

Paz participó dos veces en Pasapalabra, primero en 2013, donde logró estar 54 programas seguidos, batiendo el récord de permanencia. La mecánica entonces era diferente a la actual y "no te podías permitir perder ni un día" para poder seguir. Luego fue parte del especial de Nochebuena del concurso, el cual ganó y eso le permitió reengancharse. Así, en 2014 regresó y, esta vez sí, logró completar las definiciones y llevarse el bote.

"Creo que aún mantengo el récord de estar una racha de 87 programas ganados, sin empate. Me lo pasé muy bien, aunque también mal porque me quedé 17 veces a una respuesta de alcanzar el bote y en cuatro de ellas me lo sabía, pero me pudo la presión. Una noche lloré en el hotel lo más grande y después de eso decidí que sólo iba a pasármelo bien en vez de estar pensando en ganar... Me relajé y fueron los mejores programas de mi vida y lo que finalmente me llevó a ganar", nos cuenta.

Asegura que el dinero que obtuvo no le cambió la vida, aunque sí le dio seguridad: "Me faltaba poco para jubilarme y tenía un poco de preocupación por el tema de la crisis del sector de la construcción en el que trabajaba. Aquello me la quitó".

Pese a haber conseguido un triunfo apoteósico, Paz asegura que en sus tiempos eso de estudiar para concursar no se estilaba tanto: "Íbamos un poco a lo tonto, como se suele decir. Me repasé Geografía porque en el casting nos dijeron que solían caer capitales del mundo. Ya luego, cuando estaba concursando, sí practicaba los roscos que ya se habían hecho para adquirir más soltura".

Y hay otro elemento que hace que su paso por Pasapalabra no se olvide: ¡se rapó la cabeza en directo! Aquello la obligó a "llevar peluca un mes, hasta que se emitió el programa, porque, si no, la gente se enteraría de que había ganado el bote, y había que guardar el secreto. Conseguí una parecidísima a mi pelo que me prestó la mujer de Felisuco, el actor y ahora diputado regional, que tiene una peluquería en Santander".

Con el premio, invitó a toda la familia a un viaje por Grecia y también se compró un piso: "Soy una persona que no tiene grandes gastos".

Susana García, durante su paso por el programa.

Después de ella, en 2015, Susana García se alzó con un premio acumulado de 450.000 euros, aunque no era la primera vez que pisaba ese programa: en 2002 también se llevó 45.000 €. Esta madrileña, traductora de profesión, casada y madre de tres hijos, empleó parte del bote para "garantizar unos buenos estudios para ellos". De nuevo hay que recordar que un 45% aproximadamente se va en impuestos.

Se cierra el repaso de mujeres que hicieron historia en Pasapalabra, con Sofía Álvarez. Hubo que esperar seis años, hasta 2021, para ver a otra concursante femenina completar el Rosco y lo hizo en solo 62 días, convirtiéndose en la participante con mayor racha de aciertos en El Rosco al conseguir acertar 20 palabras consecutivas.

Vasca y psiquiatra de profesión, era seguidora del programa y decidió presentarse al casting sin ni siquiera preparárselo. "Una vez una amiga me dijo que cuántas cosas inútiles conocía, me hizo gracia aquello, y aunque a mí no me parece que saber sea inútil, fue una motivación para ir al concurso", reconoce.

Le costó conciliar las grabaciones con el trabajo en el hospital, pero encontró compañeros que la sustituían en consulta. La RAE y el diccionario María Moliner se convirtieron en sus fuentes para estudiar antes de cada programa. Para ella, formar parte del club de las campeonas es un sueño hecho realidad.

Tras Silvia, este 2026 llegó la última hasta ahora, Rosa Rodríguez, y batió todos los récords. En 20 años de andadura de este espacio, ellas han ido tomando la palabra para tratar de igualar el marcador, pero hay una brecha escondida en los índices de participación.

La flamante ganadora actual cree que hay menos mujeres enfrentándose al Rosco porque requiere mucho tiempo de preparación "y una inversión de tiempo que a veces no tenemos". También resalta ciertos tintes machistas que permanecen cuando son ellas las que ganan.

“Decían que mis roscos eran más fáciles, que cubría una cuota... He tenido que demostrar que era muy buena”, ha confesado en El País. Pero, por encima de todo eso, ser referente, al igual que sus otras compañeras, es la parte más bonita de toda esta historia.