Iconos Magas El magistral regreso de Gwyneth Paltrow al cine: “Cuando los tiempos son difíciles, la gente quiere finales felices en Hollywood” La actriz, que pasó de superestrella a CEO del bienestar, regresa a la gran pantalla después de siete años y lo hace junto a Timothée Chalamet con el estreno de Marty Supreme el próximo 30 de enero.

La primera vez que Gwyneth Paltrow aparece en pantalla, al principio de la película Marty Supreme, lo hace en el lobby del hotel Ritz de Londres. Son los años 50. En un plano cenital, camina elegantemente envuelta en un enorme abrigo-capa con la mirada enmarcada bajo un tocado. Ha vuelto. Hace siete años que Gwyneth Paltrow (Los Ángeles, 1972) dejó la actuación por causa del agotamiento, inaugurando una nueva etapa como magnate del bienestar con su marca, Goop. Ahora regresa a los cines con el papel de Kay Stone, una actriz sin éxito que ya no trabaja, de la que intuitivamente sabemos que ha perdido el misterio —que no el brillo—, pero que, de algún modo, va a recuperarlo.

En la sala de los Yelmo Luxury Palafox de Madrid, donde asistimos al pase previo especial en el que los académicos votan para los Óscar, los asientos se pueden reclinar tanto que llegan a parecer camas. “La vida es sueño”, bromea una de las profesionales convocadas, mientras se recuesta. Más que eso, el onírico regreso de Gwyneth Paltrow desafía las leyes del tiempo, y parece que estuviéramos simultáneamente en los años 50, en los 90 —tiene el mismo rostro— y en 2026. Del minimalismo de Gwyneth Paltrow al vestido galáctico con capucha de Katy Perry: los looks de los Óscar de la Ciencia Con la luz de las estrellas ocurre exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta que la distancia a la estrella más cercana de la Tierra es de cuatro años, la metáfora encaja incluso en la escala astronómica real.

“Apuesto a que no puedes nombrar una sola de mis películas”, dice el personaje de Kay Stone. Nos reímos. Porque sí que podemos, si vemos a Gwyneth: Seven. Shakespeare in Love. Emma. Incluso la generación Z puede: Iron Man. Spiderman. Avengers. Su brillo vuelve a alcanzar el espectro visual en un tiempo sin tiempo. El mundo ha cambiado. El icono ha vuelto.

Muchas primeras veces Al día siguiente, llega la entrevista. Contesta a las preguntas de la promoción de la película con una sudadera naranja de mangas anchas. Paltrow habla español —estudió en Talavera de la Reina, Toledo—, pero responde en inglés. Sostiene una bebida en un vaso de cartón reciclado del que va tomando pequeños sorbos. Probablemente se trate de un matcha. Es imposible no preguntarse si se tratará de algún elixir de eterna juventud. “It was a little nuts to be honest!”, describe el proyecto con una naturalidad despampanante, lo cual significa, literalmente, que todo le ha parecido “un poco loco, para ser honesta”. Detrás de su cabello liso y dorado, mira hacia arriba cuando quiere repensar una respuesta, pero es rápida y directa. Marty Supreme ha recibido nueve nominaciones a los premios Óscar 2026, entre ellas a Mejor Película y a Mejor Actor, siendo Timothée Chalamet uno de los favoritos a ganar en esta última categoría.

“Desde el principio la propuesta me pareció muy especial, extremadamente ambiciosa. Yo pensaba ‘¿cómo van a hacer eso?’ Fue acelerado y excitante... pero a mí me encantan los retos”, dice con alegría. “Y me encanta el personaje de Kay Stone”, añade. “Rota, desordenada, pero dulce a su manera. Estaba expectante. Me aproximé al papel como me gusta hacerlo, trackeando al personaje a través del proyecto: cómo la encontramos, cómo la dejamos al final de la historia y cuáles son los diferentes inputs para llegar a ese lugar”, señala.

Producida y coprotagonizada por Timothée Chalamet, esta original propuesta cinematográfica de dos horas y media de duración es un biopic libre de Marty Reisman —distribuida por Diamond Films en España—, un jugador de tenis de mesa neoyorkino extremadamente atractivo y ambicioso que entabla una relación sexual con Kay. “Trabajé mucho en el pasado de mi personaje con Josh [se refiere a Josh Safdie, el director]. Kay perdió un hijo en la guerra. Aunque ella no habla del tema, lo sabemos, y para mí es una característica que define a este personaje. Sabemos que renunció a sus sueños por la seguridad de un matrimonio en el que claramente no hay mucho amor”, explica. Gwyneth Paltrow: "Dicen que amo de una forma muy particular" “A Kay Stone la encontramos fría y apagada al principio de la historia”, indica. “Es elegante y gélida como el hielo.Al final la dejamos totalmente devastada y atormentada. Pero en el medio, es devuelta a la vida por este chico [Marty, interpretado por Chalamet], que quizás le recuerde a su hijo, aunque quizás a quien le recuerda es a sí misma”, añade Paltrow.

¿Él le recuerda a sí misma? “Sí, porque ella también es una hustler [vividora, estafadora, pilla] y él reaviva su ambición. Ella quiere un poco de esa ambición y él quiere un poco de su estrellato”, responde la oscarizada actriz. Ambos nos llevan a aquella época en la que, si se descolgaba un teléfono, se podía escuchar la conversación que se estaba manteniendo. “Llámame antes de que me veas en las cajas de los cereales”, dirá el personaje de Marty con descaro en la película. Ella, Kay, representa el glamour que él ambiciona, aunque un poco trasnochado. La banda sonora de Daniel Lopatin acompaña un ritmo frenético de persecuciones y partidos. La película tiene momentos de gran emoción —como un flashback a la época nazi— y múltiples guiños para los amantes del cine: Robert Pattinson, amigo de ambos, participa poniendo su voz a los encuentros deportivos y abundan las referencias a escenas de títulos clásicos.

Se trata de la obra de un director novel, el anteriormente citado Josh Safdie, que se lanza aquí a su primer proyecto en solitario, y está siendo calificado como de profesional del séptimo arte con gran futuro. “Lo sé” [Paltrow bebe un trago del elixir]. “Escucha y hace preguntas: ‘¿Qué quieres decir?’ ‘¿Puedes repetirlo?’. Tiene mucha energía y a veces cambia entre una toma y la siguiente. Hasta que entiendes que lo que quiere es mantener la frescura, tienes que jugar con él”, cuenta Gwyneth. “Es curioso”, añade. “Cuando vi la película, el resultado es muy rápido, te deja sin aliento. En el set parecía más estudiada y aterrizada. Es un contraste interesante”, prosigue.

El nudo y la metaficción Escribe la gurú del teatro Anne Bogart sobre la actuación que como actriz “no puedes crear resultados. Sólo las condiciones en las que algo puede suceder”. En una escena de metaficción, Gwyneth Paltrow aparece en la película actuando sobre las tablas de un teatro. Su compañero de escena lo hace tan mal que ella se ve contagiada de la mediocridad. En cambio, sobre el coprotagonista, Chalamet, Paltrow expresa que “fue muy fácil. Nos tenemos mucho respeto mutuo. Es muy amable y educado. Es muy dedicado”. Y también señala cómo “él quería hacer una actuación increíble, la cual consiguió”. Hija del director Bruce Paltrow y la actriz Blythe Danner, Gwyneth debutó profesionalmente en 1989, consiguió que Spielberg le diera un papel en Hook (1991) y alcanzó el clímax de su carrera en películas como Seven (1995) o Emma (1996).

Llegó al Olimpo de la interpretación justo con el cambio de siglo, cuando ganó el óscar a Mejor Actriz por su papel en Shakespeare in Love (1998). Luego, después de los taquillazos de superhéroes, decidió retirarse. La canción titulada Forever Young de Alphaville es una banda sonora irónicamente perfecta para esta película. En 2008, Gwyneth Paltrow lanzó su marca, Goop, y se consagró en el cuidado personal. A pesar de la polémica que ha arrastrado desde entonces —por las críticas de los que la acusan de haber usado la pseudociencia o velas con olores corporales—, lo cierto es que ha creado un imperio que tiene hasta una serie en Netflix. Primero como imagen de firmas —como Estée Lauder o Dior—, y luego como directiva de su propia marca, CEO Today, escribe que ha amasado una fortuna de más de 200 millones de euros.

Su vida personal ha sido también parte de su stardom: Brad Pitt fue su novio en los albores de los 90; Ben Affleck a finales de la década; y Chris Martin, el cantante de Coldplay, su marido de 2003 a 2016, padre de sus dos hijos, Apple y Moses. Cameron Diaz organizó su despedida de soltera cuando decidió unirse a su nueva pareja, Brad Falchuk; y Winona Ryder, Madonna o Beyoncé han sido amigas cercanas.

El desenlace En un momento del filme, el personaje de Kay Stone rompe a llorar cuando recibe una llamada para leerle una mala crítica de The New York Times sobre su actuación.

En otra escena, también icónica, ambos protagonistas se encuentran a medianoche en el Central Park. Cuando ella saluda con sus guantes largos y ambos se funden en un abrazo en el parque más famoso de Manhattan, la imagen se convierte en historia del cine. De algún modo, el largometraje subraya la perversión de la fama —incluso de la vida—, como si fuera que, cuando se consigue lo soñado, ya no fuera tan precioso. “Creo que estamos viviendo en una época en la que la soberbia y la arrogancia están de moda”, explica sobre esto Paltrow. Y añade: “Conseguir que las cosas sucedan, adoptando una postura como esa: Marty Mauser es muy de este tiempo. Puede ser un punto de vista nihilista de dónde estamos, pero parece que eso es lo que está de moda en este momento”.

Sobre cuál será el impacto de la película, contesta lo siguiente: “No tengo idea. Mi hijo la vio el otro día y desde el punto de vista de su generación, se volvió loco con ella. A la gente en Estados Unidos parece que le está encantando. También tengo una amiga que me dijo que no le había gustado nada porque no hay nadie simpático. Es una película que pide y reclama de la audiencia también”. Para ella, este año los Globos de Oro, y en general en la industria estadounidense, están girando en el modo de entender la ficción. “Hay un cambio. Esperamos de Hollywood finales felices todo el tiempo: cuando los tiempos son difíciles, la gente quiere finales felices porque hace sentir bien. Y creo que esta película tiene bastante de final feliz”, expresa.

