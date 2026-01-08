Lara Victoria, doctora experta en antienvejecimiento: "El músculo es uno de los mejores biomarcadores de longevidad"

Hasta no hace mucho, los seres humanos descansábamos en la creencia de que viviríamos 100 años. Pero esta idea parece ser falsa. Según datos de la revista Nature Aging, en este siglo la esperanza de vida global no llegará a tanto.

"En España, según un informe del Ministerio de Sanidad de octubre, es de 80,3 para ellos y de 85,8 para ellas. Son cifras más elevadas que las de 2023 pero muestran que podríamos estar alcanzando un tope”, cuenta la doctora Katherine Lozano, responsable médica de la clínica Palasiet Wellness Clinic & Thalasso y directora de su Programa de Longevidad.

El nuestro está entre esos países donde la gente vive más (Mónaco encabeza el ranking) y ese extra con el que contamos invita a pensar: ¿Queremos simplemente vivir más? Claramente, no. “Queremos hacerlo pero sólo si es mejor, es decir, adoptando estilos de vida saludables que permitan pasar ese tiempo con el mayor bienestar posible, a todos los niveles”, dice la doctora.

La CEO del laboratorio de suplementación antiaging Longevitas, Ilona Calparsoro, apostilla: "Durante años nos hemos centrado en borrar arrugas, tapar síntomas y ‘disimular’ la edad. Ahora empezamos a comprender que el verdadero lujo no es parecer joven, sino llegar lejos con el cuerpo y la mente en buen estado".

La doctora Paola Ríos Germán, experta en Geriatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, fundadora y especialista en Geriatría Contigo y miembro de Top Doctors, apunta: “Hemos descubierto que envejecer bien es posible. La población ha dejado de preguntarse cuánto va a vivir y ha empezado a preguntarse en qué condiciones va a llegar".

Paola Ríos Germán, experta en Geriatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, fundadora y especialista en Geriatría Contigo. Cedida

Y añade en declaraciones a Magas: "Hoy vemos personas muy mayores que mantienen movilidad, claridad mental y autonomía. Eso ha cambiado el imaginario colectivo: la longevidad ya no es un plus, sino una forma de bienestar. No sólo se trata de cumplir años, sino de hacerlo con calidad el mayor tiempo que nos toque”.

Longevidad: ¿qué es exactamente?

En ciencia se distinguen tres conceptos bien diferenciados: esperanza de vida (cuánto vive de media una población), longevidad (cuánto puede llegar a vivir un individuo) y healthspan o años de vida saludable, que son los vividos con buena función física y mental.

"La Organización Mundial de la Salud habla de envejecimiento sano como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, es decir, no solamente la ausencia de enfermedad, sino también la preservación de la fuerza, la cognición, la autonomía y los vínculos sociales", explica Ilona Calparsoro.

La experta añade: “Cuando hablamos hoy de longevidad, en medicina de la edad y age management, no nos referimos a batir récords de años a cualquier precio, sino a comprimir al máximo las patologías y la fragilidad en el final del ciclo vital. La meta razonable no es cumplir 120, sino llegar a los 80 o 90 con la menor carga posible de dependencia".

Calparsoro explica que "sabemos, además, por estudios de biodemografía, que aproximadamente un 20–25% de la variabilidad en la vida humana se explica por la genética y el resto depende de factores modificables (estilo de vida, entorno, atención sanitaria). Ese margen es enorme”.

¿Por qué se habla tanto de ‘longevidad’?

Con el aumento de la esperanza de vida, observamos cómo los años añadidos no siempre son de buena salud. “Aumentan las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas… y mucha gente se pregunta: ¿De qué me sirve vivir más si voy a hacerlo peor?", subraya.

Ese choque entre más edad y más enfermedad, dice, "es lo que está impulsando la longevidad al centro del debate. No hablamos sólo de sumar tiempo, sino de aprender a gestionarlo: convertirlo en un aliado, no en un enemigo. Esa es, en el fondo, la nueva belleza: una persona que a los 70 sigue siendo autónoma, funcional, lúcida y con un propósito”.

Teresa de Miguel Miró, fundadora de Grupo Beldon, destaca la importancia de distinguir entre longevidad cronológica, “entendida como el número de años que vivimos”, y saludable, “que tiene en cuenta las funciones y el aspecto físico y mental”.

Teresa de Miguel Miró, fundadora de Grupo Beldon. Cedida

Todo forma parte de un enfoque multidimensional que abarca aspectos como “el metabolismo, la inflamación interna, la salud celular, la microbiota, el descanso y los hábitos diarios en relación con nuestro entorno".

No se trata de retrasar el envejecimiento, sino de ampliar nuestras posibilidades a la hora de mantener una buena calidad de vida acorde también con nuestra imagen y nuestras posibilidades de seguir relacionándonos con el mundo en todas las edades”.

La ‘receta’

Son muchos los expertos que han investigado intentando dar con la fórmula de la longevidad. Dan Buettner, autor de El secreto de las zonas azules (ed. Grijalbo, 2016), es uno de ellos.

El escritor recorrió las zonas del planeta donde viven las personas más longevas: Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Loma Linda (California) y la península de Nicoya (Costa Rica), con el fin de estudiar sus hábitos de vida.

¿Podemos crear ‘microzonas azules’ en entornos urbanos? Eso es exactamente lo que intenta el proyecto Cando: generar, en La Moraleja (Madrid), "un ecosistema donde alimentación, movimiento, comunidad y propósito estén integrados en la arquitectura y en la vida cotidiana", asegura Aysha Maldonado, directora de Cando La Moraleja, un concepto de vida diseñado para mayores de 50 años.

Existen numerosos estudios científicos sobre longevidad. “Un gran metaanálisis publicado en la revista científica Frontiers in Psychology (febrero 2022), que analizó 93 estudios con más de 2,8 millones de personas mayores, mostró que hacer actividad física regular, seguir una alimentación saludable, dormir entre 7 y 8 horas y mantener un peso alejado de la obesidad y la desnutrición se asocian de forma independiente con una mayor supervivencia a largo plazo”, confirma la de Longevitas.

“No hablamos de deportistas extremos, sino de moverse todos los días: caminar, subir escaleras, hacer tareas domésticas, jardinería… Estos niveles moderados reducen riesgo de muerte prematura y fragilidad en mayores”, puntualiza Maldonado.

Con respecto a la dieta, la doctora Ana Maldonado, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, afirma: “Qué comemos acelera o frena el envejecimiento, afectando directamente a la oxidación, inflamación y la salud metabólica, tres ejes fundamentales en el proceso”. Y señala tres aspectos claves en la relación entre alimentación y longevidad:

El estudio PREDIMED mostró que la dieta mediterránea reduce un 30% los eventos cardiovasculares. La restricción calórica moderada (estudio CALERIE) mejora inflamación, insulina y estrés oxidativo. Las dietas ricas en antioxidantes y polifenoles reducen el daño celular.

Calparsoro habla de otro pilar: “Una revisión metaanalítica muy citada, publicada en la revista PLOS Medicine (julio 2010) y actualizada en trabajos posteriores, muestra que la soledad y el aislamiento aumentan el riesgo de mortalidad en torno a un 25–30%, un impacto comparable al de factores como el tabaquismo moderado".

Las doctoras Ana Maldonado y Lara Victoria. Cedida

Vivir acompañado, tener sentido de pertenencia y apoyo emocional no es un extra: es protección biológica”. De Miguel apostilla: “La longevidad empieza en la célula, pero se construye con hábitos como alimentación equilibrada, control del estrés y del cortisol, ejercicio regular, sueño de calidad, relaciones sociales sólidas y mínima exposición a la contaminación".

"Todos estos factores influyen en la longitud de los telómeros, los ‘protectores’ de los cromosomas, cuyo acortamiento marca la edad biológica”, añade.

El entorno físico también importa. "La exposición crónica a contaminación atmosférica (especialmente partículas finas PM2,5 y óxidos de nitrógeno) se asocia a más mortalidad cardiovascular, respiratoria y global, según una revisión en Cardiovascular Research (marzo 2020) y metaanálisis más recientes que relacionan la polución incluso con más fragilidad en las personas mayores", explica la de Longevitas.

Y añade: "Además, una revisión en The Lancet Planetary Health (julio 2025) ha confirmado que el aire contaminado aumenta de forma significativa el riesgo de demencia”.

Otro de los factores relacionados con el entorno físico y con las grandes ciudades es el estrés. Tal y como asegura la doctora Ríos Germán: “El estrés crónico aumenta la microinflamación de bajo grado, vinculada a peor salud vascular y cognitiva”.

María Casado, fundadora de Wellness Boutique, añade: “El estrés crónico aumenta inflamación sistémica (IL-6, PCR) y eleva mortalidad hasta un 43% según algunos estudios. El mindfulness reduce biomarcadores inflamatorios y mejora la salud cardiovascular”.

El último pilar tiene que ver con el sentido vital y conecta con la filosofía conocida como Ikigai, que ya se incluye en el manual de Dan Buettner. “Consiste en mantener un propósito, algo que les aporte motivación y bienestar emocional”, señala la de Beldon.

Prevención, cerebro y músculo

“La medicina antienvejecimiento no va de apagar fuegos, sino de prevención proactiva”, asegura Calparsoro. Esto incluye detectar factores de riesgo metabólicos, inflamatorios, hormonales o de estilo de vida décadas antes de que den la cara.

Otra de las claves que apunta la experta pasa por entender que el músculo es un órgano de longevidad: la sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular) está muy ligada a caídas, fragilidad y mortalidad. La doctora Lara Victoria lo explica así: “El músculo es uno de los mejores biomarcadores de esta. Entrenar fuerza no es opcional; es esencial”. Y añade:

"Reduce un 35–40% el riesgo de mortalidad. La masa muscular actúa como órgano metabólico y endocrino. La sarcopenia se asocia con fragilidad y peor pronóstico clínico. Y la tercera base sería “cuidar el cerebro con la misma importancia que el corazón”, asegura Calparsoro: dormir bien, estimular la mente, proteger la salud emocional y reducir la soledad.

La belleza y la longevidad

“Verse bien no es solo estética, sino una señal visible de que el cuerpo está funcionando sin inflamación, con hormonas equilibradas y energía celular alta”, afirma María Casado.

“La suplementación es, hoy, una de las grandes aliadas de la longevidad”, añade Ilona Calparsoro. “Nos permite algo que la alimentación moderna no siempre garantiza: asegurar que el organismo recibe, de forma constante, las vitaminas, minerales, ácidos grasos y compuestos bioactivos que necesita para funcionar en modo óptimo, no solo para ‘ir tirando’”.

En un contexto de estrés crónico, comidas rápidas, sueño irregular y contaminantes ambientales, “los suplementos pretenden cubrir todas las necesidades solo con la dieta ideal que casi nadie lleva es, sencillamente, poco realista”.

Beldon fue uno de los centros estéticos en incluir un programa de longevidad. “Parte de la prevención y va más allá al combinar terapias médico-estéticas, nutrición y salud emocional, con las que conseguimos reforzar la vitalidad y la resiliencia del organismo, abordando la belleza desde la raíz y no solo en la superficie", cuenta De Miguel.

Y añade: "Todo está integrado bajo el paraguas de la marca con planes personalizados y adaptados a los hábitos, necesidades y objetivos de quien lo sigue, algo muy importante para tener éxito en la continuidad del programa”. Otro de los centros que han desarrollado proyectos es Palasiet Wellness Clinic & Thalasso; siempre desde un abordaje multidisciplinar.

"Desde la parte biomolecular con suplementación y pruebas para evaluar el estado fisiológico, la actividad física con el fin de evitar enfermedades como sarcopenia y o hipotrofia muscular por desacondicionamiento, las creencias que tenemos acerca del envejecimiento y cómo podemos resignificar este hecho, la nutrición adecuada y los aportes indispensables en esta etapa así como el priorizar el buen descanso", explica la doctora Lozano.

Casado concluye: “La belleza no solo nos da metas cumplidas: también nos inspira a nuevas metas por cumplir, como incorporar hábitos más sostenibles, explorar tratamientos preventivos, cuidar la alimentación o mejorar nuestra gestión del estrés. En resumen, la belleza puede ser un puente entre la salud presente y la longevidad futura, porque nos enseña que cuidarnos por dentro y por fuera es parte del mismo camino”.