El fútbol femenino se corona en 2026 con el primer mundial de clubes: "Hay que crecer sin depender de los resultados"
El nuevo año se presenta como un desafío para todas las disciplinas con presencia de mujeres: las nuevas oportunidades chocan ante los riesgos.
El año del esférico
Cuando en el colegio, en Educación Física tocaba por temario un clásico 11 contra 11, las chicas bajaban la cabeza. ¿Era porque realmente poco querían tener que ver con el balompié? O porque sabían lo que suponía ser una y no uno ante un chute a puerta decisivo.
Han tenido que pasar muchos años para que de forma colectiva se deje de asociar esta práctica a determinados clichés. En este momento la amplitud de miras va mucho más allá y el partido continúa fuera del terreno de juego una vez que se cumplen los 90 minutos más el sufrido añadido.
"Sin lugar a dudas, 2026 simboliza la entrada definitiva del fútbol femenino en una etapa de madurez. El talento, la ambición y la ilusión ya existían; ahora las competiciones exigen estructuras sólidas y una profesionalización plena", explica y reclama Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, en conversación con este vertical.
"Es un salto natural, pero también delicado que nos obliga a ser responsables y donde el principal riesgo es crecer demasiado rápido. La clave estará en equilibrar competitividad, cuidado y sostenibilidad", detalla.
En esta misma línea se pronuncia Cristina Villarino, periodista gráfica que habitualmente cubre eventos relacionados con la selección femenina de fútbol y de otros equipos nacionales, y futbolista amateur.
"Después de haber estudiado en profundidad el impacto del fútbol femenino, desarrollado proyectos para visibilizarlo, analizado el sexismo, el sensacionalismo y el machismo de la prensa deportiva, y hablado directamente con jugadoras, la conclusión es clara: el calendario, por sí solo, no garantiza un salto estructural", declara de forma tajante.
La fotógrafa comenta además: "Convertir este crecimiento en una carrera por titulares y trofeos es una estrategia frágil: el día que no se gana, el foco mediático se diluye".
De acuerdo a su opinión, la clave no está en acumular fechas, sino en construir un marco que favorezca el desarrollo deportivo real. "A esa continuidad debe sumarse algo todavía más básico: estándares comunes", reclama haciendo referencia a contratos, descanso, viajes, condiciones médicas...
"Profesionalizar no es sólo jugar más partidos, es hacerlo mejor y en mejores condiciones", comenta de forma convencida, a lo que añade que el verdadero reto es que las competiciones, además de fijarse en una agenda, supongan también un cierre a determinadas brechas. "Necesitamos un crecimiento sostenido que no dependa del resultado final, sino de un proyecto sólido y compartido", zanja.
Y es que el debate del fútbol femenino va más allá de competir. Se trata de permanecer, de acabar con la inestabilidad. Esta no puede depender de una tanda de penaltis o de un mal día. Sin embargo, con tal cantidad de torneos. alcanzar la excelencia parece cada vez algo más lejano.
"Para mantenerse hay que construir pensando en el mañana. Liga F nació con un propósito claro sustentado en tres pilares fundamentales: la sostenibilidad deportiva, para crecer cuidando a las jugadoras y al talento; la rentabilidad económica, para que los clubes sean viables y estables; y la relevancia social, porque el fútbol femenino también debe tener un impacto social positivo y convertirse en un símbolo de cambio", detalla Beatriz Álvarez.
"Si están equilibrados, el proyecto se sostiene", explica.
Jugando en casa
Cuando las competiciones internacionales toman protagonismo, los torneos locales pueden perder importancia en primera instancia. Es habitual oír hablar a los entrenadores sobre cómo afectan las grandes citas al rendimiento de las jugadoras, sobre todo teniendo en cuenta que aumenta la presión personal, del entorno y la mediática.
¿Cómo habría que afrontar estas posibilidades para sacarles el máximo provecho sin perder el rumbo de lo que de verdad importa? "La Liga F debe abrirse al mundo con confianza, pero también con una identidad clara. La internacionalización es una oportunidad enorme para elevar el nivel y atraer talento, siempre que sirva para reforzar nuestras estructuras y no para vaciarlas. Queremos una liga que mire fuera, pero que cuide lo que nace dentro", confirma Beatriz Álvarez.
¿Y qué liderazgo debería ejercerse para continuar por ese camino? El de no perder la esencia ni el relato que ha traído a esta disciplina al punto en el que se encuentra en la actualidad. La presidenta de la competición española lo tiene claro: uno que combine firmeza y sensibilidad.
"Estamos profesionalizando un proyecto que en España ha crecido desde la convicción y el esfuerzo colectivo. Liderar hoy Liga F significa tomar decisiones complejas, pero también escuchar y entender el momento histórico que vive el fútbol femenino", comenta.
Además, añade que no hay que olvidar desde dónde se ha ido construyendo todo: valores muy claros y personas que creyeron en el proyecto cuando no era fácil hacerlo: "Por supuesto, todo sin renunciar a la exigencia que marca el nuevo contexto".
Por este 2026 tan esperanzador como maratoniano, desde una mirada muy cercana, se manifiesta Villarino, que comenta que más partidos y más exposición también suponen un incremento del riesgo. "Sin rotación, descanso y seguimiento médico adecuados, el calendario se convierte en un problema", señala.
"El espectáculo es necesario para atraer público e inversión, pero no puede vaciar de contenido el proyecto deportivo. Si el foco está solo en el evento y no en el proceso, el crecimiento se vuelve frágil, dependiente de modas y desconectado de la identidad que ha construido el fútbol femenino en los últimos años. El desafío no es crecer rápido, sino crecer bien", insiste la periodista de este medio.
Y es que si hay una tentación que vive arriba en este camino, es la posibilidad de que esta disciplina caiga en los mismos errores que la masculina. Por supuesto, se trata de un negocio, ¿pero qué futuro tendría una empresa que no cuida a sus empleados? El de una de vaivenes cuyo sino no termina de recalar en la estabilidad, sino que estriba en la temporalidad y en lo voluble.
Sobre esto último, Álvarez comenta que no se puede pedir más a las jugadoras y a los clubes sin aumentar la aportación: "Merecen estructuras que las cuiden, las protejan y las escuchen. Garantizar buenas condiciones no es solo una obligación profesional, es una cuestión de coherencia y de respeto hacia quienes son las protagonistas cada día".
Con nombre propio
Sueño de ayer...
... realidad de mañana. Hasta llegar a este punto, la vida de las amantes de esta disciplina deportiva ha sido una especie de montaña rusa. A pesar de las dificultades, durante la infancia se podía llegar a permitir que las niñas formasen parte de equipos mixtos o que admirasen lo que sucedía dentro del campo.
Sin embargo, parecía que esta afición respondía a una especie de cuenta atrás. A partir de cierta edad, seguir poniéndose las botas o animando desde la grada atendía a una serie de clichés de los que había que deshacerse.
"Cuando era pequeña jugaba al fútbol en el patio del colegio, en la calle con mis amigos... Me apasionaba, pero nunca me planteé apuntarme a un equipo. Sentía que no me pertenecía. Iba con mi padre al Calderón o al Bernabéu y, mientras mi hermano podía imaginarse jugando allí algún día, yo no", comenta Cristina Villarino.
"Ese sueño no era para mí. No porque no me gustara el fútbol, sino porque era mujer y no había referentes. No ver a ninguna en ese lugar hacía imposible imaginarte ahí", explica.
Villarino continúa su visceral discurso, tirando de reminiscencias y queriendo servir también, quizás, de apósito: "A eso se sumaba el estigma social. Una niña sólo quiere divertirse, no tener que ser valiente por hacer lo que le gusta. Y durante mucho tiempo, jugar al fútbol siendo mujer implicaba enfrentarse a miradas, comentarios y prejuicios que alejaban más de lo que acercaban".
De esta normalidad aspiracional a la que alude la reportera gráfica, también habla Beatriz Álvarez, que se expresa orgullosa sobre cómo querría que fuese su legado desde la presidencia de la Liga F.
"Quiero que el fútbol femenino se entienda desde la calidad, la profesionalidad y la continuidad y no como algo excepcional. En una encuesta de Adecco donde se pregunta a niños y niñas qué quieren ser de mayores, este año ellas han dicho que futbolista, que ha sido la segunda profesión más elegida. Esto es muy emocionante y evidencia este impacto social positivo", comenta.
Y es que estos encuentros cada vez están más presentes en conversaciones, tanto esas que se generan en torno a mesas de amigos, como en barras de bar o relatos mediáticos. Sin embargo, Villarino advierte de nuevo algo muy importante: "Es gratificante que las noticias se cuenten a partir de las victorias. Pero lo que hará este crecimiento verdaderamente estructural es saber que el relato también estará cuando se pierde".
"Que el seguimiento no se diluya con el resultado. Que el interés no depende solo del marcador, sino de la conexión con las futbolistas y sus historias. Porque ahí es donde el fútbol femenino deja de ser un fenómeno puntual y empieza a construir una base sólida y duradera", cierra la joven.
Así, 2026 se recibe con fuegos artificiales, pero también con cimientos. Se entra en una etapa donde ya no basta con estar, ni siquiera con ganar: hay que sostener. El verdadero avance no se mide solo en títulos o audiencias, sino en la capacidad de permanecer cuando el foco se apaga y el marcador no acompaña.
Lo que viene no es épica, es continuidad; no es excepción, es rutina. Y ahí reside su fuerza. Porque cuando el fútbol femenino deje de explicarse y únicamente se juegue, cuando no haya que justificar su espacio, ese día habrá ganado el partido más importante.