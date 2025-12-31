Rosalía toca el cielo en 2026: una gira mundial millonaria, récords históricos y el triunfo del nuevo misticismo

Si tuviéramos que ponerle nombre de mujer a 2026, Rosalía sería, sin duda, una merecida ganadora. La artista catalana se ha convertido en la absoluta protagonista de la actualidad, ocupando miles de titulares en todo el mundo, pulverizando los límites en la música y llevando al éxtasis místico a sus millones de seguidores.

En la recta final de 2025 ya puso las sólidas bases de lo que vendría el año siguiente —sólo necesitó dos meses para lograrlo—. LUX salió a la venta en noviembre, arrasó de forma internacional y poco antes de la próxima primavera la artista catalana será la absoluta reina con su gira, que arranca en Lyon (Francia) el 16 de marzo.

Por supuesto, las entradas se agotaron en España en cuestión de horas, colgando el cartel de sold out en los ocho conciertos que dará en Madrid y Barcelona. Lo mismo sucedió en Europa y Latinoamérica.

Batiendo récords

Aunque no hay una cifra oficial, se estima, teniendo en cuenta la capacidad de los estadios y el número de actuaciones —42 programadas hasta ahora—, que el número total de tickets vendidos rondaría el medio millón. El precio medio de cada uno es de 100 euros —en la reventa pueden alcanzar los 1.200 €—. Así, la cantidad de dinero que se embolsará durante el tour se antoja estratosférica.

El huracán Rosalía 2026 está por llegar, pero ya se puede adivinar que la coronará como la artista del año. ¿Quién duda de que será la protagonista de los grandes premios de la música globalmente? Los cimientos de su reinvención mística se pusieron en los últimos meses del 2025 con una estrategia bien calculada.

A mediados de octubre, la intérprete de El Mal Querer publicaba la partitura del primer sencillo de su nuevo disco, Berghain, y desataba la locura. Se avecinaba exitazo después de dos años de silencio musical y las cifras así lo han confirmado.

En su primer día, LUX acumuló cerca de 42,1 millones de reproducciones en Spotify, batiendo el récord de álbum más escuchado por una artista hispanohablante y superando el debut de Karol G y también el de su anterior trabajo, Motomami. En España logró ser disco de platino en la primera semana con más de 50.000 unidades entre ventas puras y streaming.

Y no sólo eso, entre el 7 y 13 de noviembre fue el más escuchado del mundo, alcanzando el número 1 global, estando en el top 10 de muchos países. Las críticas internacionales son rotundas.

El periódico británico The Guardian califica el disco como el mejor de 2025 y lo describe como "una monumental y maximalista obra. La deslumbrante y audaz cantante española equilibró el pop y la música clásica, la experimentación y la accesibilidad”.

Y añade: “Este álbum se eleva hacia el cielo, impulsado por la presencia constante de la Orquesta Sinfónica de Londres Su audacia por sí sola hace que los esfuerzos de los compañeros pop de Rosalía parezcan bastante ridículos".

La prestigiosa revista musical Rolling Stone, por su parte, escribe: "Lux no suena como ninguna otra cosa en la música en este momento, y es un álbum que ninguna otra estrella del pop podría haber hecho. Rosalía, por ahora, ha demostrado ser la agente de caos más provocadora del pop".

Un nuevo misticismo

Los expertos y el público alaban a la catalana como la nueva diosa de la música que, además, ha convertido su particular modo de entender la espiritualidad en una religión para sus seguidores.

"Ninguna mujer pretendió ser santa", dice cambiando las reglas de género que tradicionalmente han empujado a las féminas a unos estrictos cánones morales y de comportamiento.

Ella explora el misticismo desde otro punto de vista, más humano, personal e íntimo. Alicia García-Sierra. doctora en Sociología por la Universidad de Oxford, la vincula con el sociólogo francés Durkheim.

"Ambos comparten una misma intuición: la religión, entendida en su sentido más amplio, no trata solo de dioses o dogmas, sino de vínculos. Es un fenómeno social que nos une, nos sujeta y crea comunidad. Rosalía hace exactamente eso. Nos invita a participar. En un mundo fragmentado y cada vez más individualizado, donde las comunidades se disuelven, ella consigue generar pertenencia", explica.

Las frases que la artista incluye en sus canciones y también sus declaraciones explican a la perfección el momento espiritual que atraviesa.

"Tengo un deseo dentro de mí que sé que este mundo no puede satisfacer. Me he pasado toda la vida con esta sensación de vacío. A veces te confundes y piensas que algo material podrá llenarlo, alguna experiencia o relaciones amorosas. Pero, ¿y si estamos confundiendo este espacio? Quizá es el espacio de Dios, el espacio de la divinidad y tal vez solo él lo puede llenar", ha confesado.

Una estrategia brillante

En el fondo, la apuesta de Rosalía es casi mesiánica: su corona teñida de blanco en su melena la eleva a los cielos y acompaña el mensaje y la estética, Todo está pensado y medido en la puesta en escena de la cantante.

Así lo entiende Berta Romero, experta en marca personal: "Rosalía ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un símbolo de la España moderna y global. Representa una nueva generación que mezcla tradición con cosmopolitismo sin pedir permiso. Las marcas personales más duraderas son movimientos culturales, no solo trayectorias profesionales".

Poner en marcha la maquinaria incluso antes de que LUX saliera a la venta publicando la partitura de Berghain y aparecer por sorpresa en la madrileña plaza de Callao para delirio de sus fans son dos ejemplos de una campaña de marketing que, sin desmerecer la calidad de su trabajo, la ha colocado en lo más alto.

Chema Lamirán, director del máster en Marketing Digital de la Universidad Europea de Valencia, lo analiza así: "Rosalía convierte el silencio en narrativa y trata sus lanzamientos como rituales que alternan expectativa y recompensa. Esto engancha a los fans jóvenes porque los convierte en protagonistas activos y detectives, invitándolos a jugar e interpretar la historia abierta. Este proceso prolongado crea vínculo emocional y una sensación de viaje compartido".

La cantante, en Madrid, rodeada de fans. Gtres

La empresa funciona a todo gas con la reinvención como lema. Del flamenco de El Mal Querer a los ritmos reguetoneros de Motomami pasamos a la espiritualidad que respiran los temas y la estética de LUX. ¿Cuántas Rosalías caben en ella? Muchas y todas se perciben con una autenticidad que la sigue con cada giro de guion.

Polémicas

No sería una artista global si no generara controversia. Porque la catalana, que acumula una legión de casi 28 millones de seguidores en Instagram, es observada con lupa en cada uno de sus gestos y cada una de sus palabras.

La pregunta es, ¿la veremos en 2026 significarse de manera más clara sobre temas sociales o de actualidad? En 2025 no lo ha hecho y eso le ha valido numerosas críticas. Primero por su supuesto silencio sobre la guerra en Gaza: algunos le exigían que apoyara la causa palestina de manera clara y directa.

Sin embargo, sin dejarse amilanar, pidió en redes que se señalara "a quienes deciden y tienen poder de acción", no a los artistas.

Posteriormente, en una entrevista respondió sin fisuras sobre el tema: "Me duele que el silencio se interprete como una toma de partido... Condeno el genocidio, es obvio".

Más reciente ha sido la polémica sobre su manera de entender el feminismo. Ella, que en su nuevo disco incluye referentes tan importantes como la filósofa y activista francesa del siglo XX Simone Weil o Rabia al-Adawiyya, una santa iraquí del siglo VIII, precursora de la mística sufí, se mostraba ambigua en unas declaraciones.

"No soy moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un 'ismo', pero sí que me inspiran y me rodeo de ideas feministas", dijo en una entrevista, lo que desató el enfado de distintos sectores.

Esto ha sido ampliamente comentado y existen visiones diferentes al respecto. Mientras unos creen que está en su derecho de significarse como considere, otros ven un afán de no 'meterse en charcos' innecesarios.

Miriam Pablos, experta en historia del arte y fundadora de Musea, asegura: "Creo que sus declaraciones, estos movimientos, se tratan más de una estrategia de supervivencia que de otra cosa. Es una cuestión de gestión de su propia imagen. Y es que tampoco está obligada a manifestarse al respecto. Ella sabe que es una figura mundial y que según qué comentarios pueden no sentar bien en determinados mercados".

De cara al futuro, como reflexiona la socióloga Alicia García-Sierra "nos queda saber si Rosalía dará el salto hacia una dimensión más comprometida, más política. Es pronto para saberlo, y no tendría por qué hacerlo".

"Puede ser la artista más influyente de nuestra era sin necesidad de posicionarse. Pero si algún día decidiera convertir su poder simbólico en acción social, ese sería quizá su gesto más radicalmente humano. El más terrenal, y también el más sagrado", expresa.

Retos para 2026

Con un tour mundial en ciernes que la volverá a colocar como la artista más importante del año, Rosalía Vila Tobella —su nombre completo— enfrenta el desafío de mantenerse haciendo equilibrios entre mostrar sus diferentes facetas sin renunciar a su esencia.

No sólo de música vive la cantante, su conexión con la moda es otro de sus grandes fuertes. La publicación de LUX ha estado acompañada de un cambio fashion, abandonando el estilo urbano de Motomami para reinterpretar su estética, mezclando elementos religiosos con piezas vintage de grandes firmas como Alexander McQueen, en una mirada al pasado.

No hay duda de que en 2026 la imagen de la catalana seguirá evolucionando y trasgrediendo las reglas. El cinturón de castidad que luce a modo de tanga en el vídeo de La Perla ha sido una de sus apuestas para unir el nexo entre mensaje y estilo, porque para ella sus stylings no son un disfraz, sino parte del relato, un espejo de su esencia.