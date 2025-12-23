Rosa Díaz, la productora que ha coronado la serie 'Ena' en la televisión: "Los datos lo dicen. A España le interesa su historia"

La protagonista posando con la claqueta de la producción en su entrevista con Magas. Cristina Villarino

El 31 de mayo de 1906, España se vistió de gala para celebrar la que se suponía que iba a ser la boda del siglo. Aquel día ya lejano, un repeinado Alfonso XIII —el Africano, como le recordarían coloquialmente los libros de historia— y una joven británica, Victoria Eugenia de Battenberg —nieta de la reina Victoria de Inglaterra— se dieron el 'sí, quiero'.

La imagen, lejos del romanticismo propio de las historias de príncipes y princesas, no se sostiene ni un minuto sin grietas: hay una Corte que mira con lupa y un país que todavía no sabe que esa ceremonia acabaría marcada por un atentado, provocado por el anarquista Mateo Morral, que casi se llevó por delante a la gran desconocida entre las consortes patrias.

Aquel día, el flamante matrimonio mantuvo la compostura y salió al balcón para saludar a la multitud con las ropas aún salpicadas por la sangre de alguna de las 24 personas que murieron o de las 100 que resultaron heridas. La reina María Cristina se lo exigió así a su hijo y llamó a su esposa a acompañarle: "Ve con él. Tienes que empezar a trabajar".

Más de un siglo después, Rosa Díaz, productora ejecutiva de Ena —la serie coproducida por La Cometa y Radiotelevisión Española (RTVE)—, volvió a ver esa misma escena, pero desde un set de rodaje del siglo XXI, rodeada de técnicos, creativos y los actores que encarnan a Alfonso XIII —Joan Amargós— y Victoria Eugenia —Kimberley Tell—.

"Fue brutal", resume la entrevistada, que recuerda la grabación como una inmersión. "Cuando estás en el otro lado, es como si te metieras en una máquina del tiempo. La detonación de aquella bomba oculta en un ramo de flores, los gritos, el caos, el realismo de la escena. Salías del rodaje y tenías que tomarte unos minutos para volver a la vida actual", recuerda.

Ese fue el primer golpe de efecto de una serie que el pasado 22 de diciembre puso fin a su andadura en La 1 tras seis episodios dedicados a conocer la historia nacional a través de los ojos de Victoria Eugenia, siendo esta escena un anticipo a todo lo que el público vería después: la transición de una joven inglesa a reina en un país que no valoró suficientemente sus aportaciones.

Ena toma su título del apodo con el que se conocía cariñosamente a la consorte. Es una obra basada en la novela de Pilar Eyre, creada por Javier Olivares y dirigida por una dupla femenina, la de Anaïs Pareto y Estel Díaz. La etiqueta de 'miniserie' se le queda corta a esta producción que ha contado con una imponente campaña de promoción. "Estamos ante una superproducción con un despliegue enorme", dice.

Díaz no está sola en la producción ejecutiva. La acompañan el presidente de la compañía, Blanco Gerardo Iracheta, el propio Olivares, Juan López Olivar, Juan Navarrete, Luis Hernández y Nieves Fernández Blanco. Y en el reparto, además de Amargós y Tell, destacan nombres como Ángel Ruiz, Elvira Mínguez, Joaquín Notario, Juan Gea o Lucía Guerrero.

Rosa Díaz, retratada frente al cartel promocional de la serie de La Cometa y RTVE. Cristina Villarino

Los españoles han oído hablar mucho de Victoria Eugenia este año, por la serie y porque la Galería de las Colecciones Reales expone ahora la primera muestra monográfica centrada en ella. ¿Por qué recuperar ahora su legado?

Porque nos encontramos ante una reina que ha sido prácticamente una desconocida en este país. Ella era extranjera, fue consorte por descarte y renunció a su religión para casarse. Luchó por ganarse al pueblo y convivió con María Cristina, una figura de carácter férreo. En lo personal fue infeliz, pero nunca se dejó apabullar por ello.

Ejerció su posición para impulsar cambios, especialmente en el ámbito sanitario, que entonces atravesaba una gran crisis, y en la reconstrucción de la Cruz Roja. Fue testigo de grandes episodios históricos —dos guerras mundiales y la gripe, imagínate— y vivió la complejidad sucesoria marcada por la hemofilia y las infidelidades de Alfonso XIII.

Los datos lo dicen: la historia interesa y conocerla ayuda a entender y dimensionar muchas cosas. No queríamos repetir lo que se ve en los libros, sino que el público disfrutara con la vida de una mujer a la que no se le puso foco. Cuando investigas, descubres que tuvo un papel muy relevante. Queríamos retratar una época a través de su mirada.

Avalada por la audiencia

La misma mañana en que se publica esta entrevista, Rosa Díaz no quita ojo a su teléfono. No, al menos, hasta que no ve la pantalla iluminarse con una notificación a la que se ha acostumbrado a esperar cada martes desde que se estrenó la serie. La pantalla marca las 08:10 horas y el mensaje de Luis Hernández Cardona, por fin, llega.

Es el CEO de Eurostars Mediagroup y también productor ejecutivo de Ena. De un momento a otro, se paraliza toda actividad en las oficinas. Ya están disponibles las cifras de audiencia: la ambiciosa serie de La Cometa ha alcanzado los 1.194.000 espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla.

Con estos números, la producción se corona oficialmente como una de las apuestas en ficción histórica más exitosas de la televisión abierta en estos años. Díaz confiesa que ha "dormido con un nudo en el estómago" pero ahora está "eufórica" y orgullosa del trabajo de su equipo: "Sabes que lo has hecho bien cuando preguntan por qué sólo ha tenido seis capítulos".

Por fin puede respirar tranquila, aunque acabará echando de menos esos instantes con las pulsaciones por las nubes. Al fin y al cabo, "ha sido uno de los proyectos más bonitos de mi carrera", confiesa. Y el público ha sido agradecido: "Ellos son quienes dan el veredicto y nos han acompañado".

Ena no sólo se ha mantenido en el prime time de La 1 con una fidelidad reseñable; también ha provocado algo que Díaz valora más que el share: la conversación. La ha visto en redes, en los debates familiares, en los medios. Gente que opina sobre los personajes, que comparaba épocas, que dice no conocer esa faceta de Victoria Eugenia.

"Es lo mejor que te puede pasar: que el público hable", subraya una experta que igual gestiona presupuestos que hace scroll infinito en busca de comentarios en X. Le gusta que le den opinión y su labor, entre otras, es hacerse preguntas. ¿Será viable la serie? "Una vez estás rodando y lo ves todo tan bonito, piensas 'ya da igual, esto merece la pena".

Y reconoce: "Había momentos en los que veías a la directora emocionándose mientras se estaba rodando una escena". Para ella, esas reacciones eran la confirmación de que el proyecto no sólo funcionaba sobre el papel; estaba vivo. La mirada de Victoria Eugenia atravesaba a quienes estaban reconstruyendo la vida de una mujer que había marcado a un país.

Para ella, que también pilota la compañía de demoscopia Sigma Dos, el éxito de Ena desmonta una idea: que la historia no interesa o que la audiencia “huye” de los contenidos de época. "Las cifras demuestran lo contrario. Los españoles queremos entender nuestro pasado a través de los personajes y sus vivencias personales".

Kimberley Tell, en un fotograma del primer episodio. Archivo

Por eso, cada capítulo se narra desde el punto de vista de Victoria Eugenia. De su llegada a España a su exilio, todo pasa por su filtro. "Era moderna, avanzada a su tiempo. Fumaba, vestía pantalones, hacía deporte", recuerda Díaz. Todos esos detalles, recopilados en un extenso trabajo de investigación, quedan plasmados de la trama al vestuario.

Un estilo 'de película'

La productora ejecutiva se detiene en este último aspecto e invita al espectador a fijarse en las prendas y accesorios que luce la consorte. Y la define: "Todo tiene un significado. Victoria Eugenia era sobria, minimalista, muy británica, educada en la contención… pero le gustaban las joyas y las usaba para proyectar mensajes y estados de ánimo".

Tanto es así que, valga la curiosidad, fue la responsable de la creación de la colección de joyas de pasar que hoy, 56 años después de su muerte, la reina Letizia luce en sus actos más relevantes. Entre las piezas más emblemáticas se encuentran la tiara Flor de Lis y el collar formado por chatones que Alfonso XIII le iba regalando en cada acontecimiento especial.

Profundizar en todos los detalles sobre una consorte poco conocida exige rodearse de los mejores investigadores, guionistas, expertos. "Y luego está el maquillaje: ver a los actores entrar al camerino como gente actual y que salgan como Alfonso XIII y Victoria Eugenia es impresionante. Comparabas con las imágenes de referencia y te daban ganas de decir 'sí, majestades'", aclara.

Mujeres fieles

Esa dimensión visual, que recorre desde la caracterización hasta los escenarios naturales —como el Palacio Real de Madrid, el de La Granja o la Magdalena de Santander—, permitió que cada jornada de rodaje tuviera el peso del pasado encima.

Rosa Díaz se confiesa apasionada de la historia de Ena. Dice que uno de los mayores activos de la Corona en aquel momento era su "criterio propio y muy atinado de las circunstancias". Una de las cosas que más detestaba en el mundo era "la deslealtad, a los palmeros", asegura. De ahí que siempre se rodease de un núcleo de mujeres fieles.

"Qué importante es tener ese soporte afectivo sólido en el que refugiarnos, ¿verdad? Ella tenía un grupo que la ayudó en la consecución de sus principales hitos", valora. Lo de su esposo fue algo más agridulce: aunque sus consejos eran de buen recibo y el monarca bien valoraba la inteligencia de su compañera de vida, la relación entre ambos fue tortuosa.

"Ena se enamoró perdidamente y fue infeliz", dice, debido a los constantes romances e hijos extramatrimoniales. "Pero eso no opacó su posición. Fue una mujer que hizo cosas fantásticas por una España a la que ella amaba, y a la que España... no es que no la quisiera, pero tuvo que reinar en un momento difícil".

La consorte británica tuvo un papel fundamental en la profesionalización de la enfermería y en el impulso a la Cruz Roja. Archivo de 'Ena'

Pese a que algunos cortesanos trataron de achacarle una imagen de reina fría y distante, ella construyó una figura más ligada a lo asistencial — fundó escuelas de enfermería e impulsó la construcción de hospitales — y se caracterizó por su aplomo en un reinado que culminó el 15 de abril de 1931, con la proclamación de la Segunda República y el exilio.

"La historia siempre valora a los personajes cuando pasa el tiempo", reflexiona la productora ejecutiva casi un siglo más tarde. El estreno en La 1 confirmó esa intuición. El primer episodio de Ena marcó el mejor debut de una serie en la cadena pública en 12 años, con un 17% de cuota y más de 1,3 millones de espectadores pendientes de su trama.

Ahora, la obra termina su recorrido y, si bien Díaz podría permitirse la licencia de hacer spoilers —todos los que una ficción basada en hechos reales puede tener—, ella recomienda encarecidamente que se vea ese episodio final, uno de los más especiales a su juicio. Y celebra el "acierto" de RTVE al apostar por "contenidos de calidad y rigor".

Los buenos datos de Ena no son una anomalía: confirman un camino que ya habían marcado otras producciones de época y drama histórico en España, desde la longeva Cuéntame cómo pasó hasta éxitos como Isabel o Águila Roja. Series que demostraron la capacidad del público para seguir relatos ambientados en otros pasados cuando se cuentan bien.

Y ese interés, subraya, no anula ningún otro consumo televisivo. Rosa Díaz rechaza frontalmente la idea de que haya que elegir entre contenidos culturales, realities o tertulias políticas. "El espectador es maduro y soberano; sabe elegir", afirma con rotundidad. Para ella, el mando a distancia no marca jerarquías: genera libertad.

Díaz insiste en que el público no vive encerrado en compartimentos, ni divide lo que ve entre “alta cultura” y entretenimiento. Lo que se valora —y lo que se premia con audiencias— es la calidad de cada historia y la capacidad de cada programa para captar la atención en un momento dado: “Si ese producto tiene buenos datos, es porque ha gustado a una mayoría”.

La productora ejecutiva atiende a Magas con motivo de la finalización de la emisión de la serie. Cristina Villarino

En cualquier caso, si se le pide un pronóstico del futuro de la televisión, dirá que "las apuestas históricas ganarán peso" y que espera más fórmulas como esta. Porque el audiovisual español tiene "creatividad, pluralidad, talento, actores de primer nivel y capacidad de alzar superproducciones", celebra. Y porque producirlas significa empleo y músculo cultural.