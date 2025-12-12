De cortar fruta a los 12 años en el campo a candidata a presidir Chile: la historia de Jeannette Jara

Jeannette Jara , candidata presidencial de la coalición gobernante de izquierda y miembro del Partido Comunista, saluda a sus simpatizantes tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025. Reuters

El próximo 14 de diciembre, Chile se enfrenta a una elección histórica en las urnas. Pase lo que pase, el futuro del país no será templado. La elección presidencial no solo definirá quién conducirá el país durante los próximos cuatro años, sino que también pondrá a prueba la vigencia de un modelo social, el pulso de una ciudadanía polarizada y el lugar que las mujeres ocupan en la política latinoamericana.

Y en el centro de este escenario se encuentra una figura inesperada para muchos: Jeannette Jara, extemporera, abogada, exministra de Trabajo y militante comunista desde la adolescencia, que ha logrado lo que ninguna otra figura femenina de su partido había conseguido en más de un siglo: ganar la primera vuelta presidencial.

Su contrincante en esta segunda vuelta no es cualquiera. En el otro extremo se sitúa José Antonio Kast, abogado de 59 años, referente de la derecha más conservadora, fundador del Partido Republicano y defensor declarado del legado de la dictadura de Augusto Pinochet. El choque entre ambos perfila dos proyectos de país profundamente distintos inmersos en la ola de la polarización.

En este clima, Jara ha buscado otro tono. “Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos”, dijo durante el cierre de su campaña. Un mensaje que busca conectar con los sectores moderados en un país fracturado ideológicamente. Pero, ¿quién es realmente la mujer que podría convertirse en la primera presidenta comunista de la historia chilena?

Temporera a los 14 años

Jeannette Alejandra Jara Román nació en 1973 y es la mayor de cinco hermanos. Sus padres, Sergio Elías Jara Ulloa, mecánico industrial y dirigente sindical, y Jeanette del Carmen Román Guzmán, trabajaban largas jornadas fuera de casa. Ella creció en la población El Cortijo, en Conchalí, un barrio popular del norte de Santiago. Desde pequeña aprendió que la estabilidad nunca estaba garantizada y que estudiar era el camino más seguro para avanzar.

Sin embargo, la realidad la empujó al mundo laboral mucho antes de cumplir la mayoría de edad. A los 12 años, acompañada por su abuela, comenzó a trabajar como temporera, cortando fruta durante los veranos para poder contribuir a la economía familiar. Esa experiencia marcó su vínculo con el mundo obrero. Años después, ella misma ha contado que esa rutina, la de despertar antes del amanecer, trabajar al sol y depender del precio de la fruta, forjó su compromiso político.

Comunista en la adolescencia

A los 14 años, Jara dio un paso que definiría su futuro: se acercó a las juventudes del Partido Comunista de Chile. En plena dictadura militar, ese gesto no era menor. La militancia comunista significaba riesgo, clandestinidad, organización y, sobre todo, convicción.

En su etapa escolar y universitaria se convirtió en dirigente estudiantil y sindical. También exploró otra forma de activismo: el muralismo. En los muros de Santiago, a menudo de madrugada, pintaba consignas y escenas que denunciaban violaciones a los derechos humanos. El arte como resistencia fue su escuela política, una que años más tarde trasladaría a las instituciones.

Luto y resiliencia

Su vida privada también estuvo marcada por un golpe inesperado. A los 21 años, quedó viuda. Su marido, Gonzalo Garrido Rojas, con quien se había casado apenas dos años antes, falleció repentinamente.

Tiempo después formó una nueva familia junto a Víctor Gajardo Aguilera, con quien tuvo a su único hijo, Andrés. Hoy cuida con rigor la privacidad de ambos, especialmente durante la campaña. “Mi vida personal no es lo importante; lo importante es Chile”, ha repetido en más de una ocasión.

Redujo la jornada laboral

En su carrera política, el punto de inflexión llegó cuando el presidente Gabriel Boric la nombró ministra de Trabajo y Previsión Social. Desde ese cargo impulsó una de las reformas sociales más relevantes de los últimos años: la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una demanda histórica en Chile.

La iniciativa fue compleja: requirió meses de negociaciones con empresarios, gremios, oposición y sindicatos. El resultado fue celebrado como un avance significativo en conciliación laboral y bienestar. Para muchos, Jara demostró capacidad de diálogo, firmeza y habilidad para negociar.

Pero sus detractores no tardaron en reaccionar. Algunos sectores económicos aseguraron que la reforma afectó la productividad y contribuyó a aumentar el desempleo, que actualmente se sitúa en 8,5%. La exministra se convirtió entonces en blanco de críticas mediáticas y empresariales, lo que, paradójicamente, aumentó su visibilidad pública.

La candidata presidencial del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, acaricia a la hija del presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una reunión en Santiago, Chile, el 30 de junio de 2025. Reuters

Una candidatura

Jeannette Jara no solo representa un proyecto político; también una biografía que interpela a millones de chilenas que han trabajado, cuidado, sobrevivido y resistido. Su historia rompe con el molde tradicional de quienes han llegado a La Moneda, un espacio históricamente dominado por hombres de élite.

Su candidatura abre preguntas profundas: ¿Puede una mujer comunista dirigir Chile en pleno siglo XXI? ¿Puede el país sanar una polarización que se arrastra desde la dictadura? ¿Puede su trayectoria personal conectar con quienes buscan un liderazgo más empático, más cercano, más social?

Una decisión histórica

Más que una elección presidencial, la segunda vuelta será un referéndum sobre el modelo de país: sobre el rol del Estado, los derechos sociales, la convivencia democrática y el tipo de liderazgo que Chile quiere proyectar al mundo.

Jeannette Jara llega a la cita con las urnas con una historia poco frecuente y aspiracional. De cortar fruta bajo el sol a disputar la Presidencia: un recorrido que habla tanto de ella como del Chile que está emergiendo.

El 14 de diciembre, los chilenos decidirán si esa historia será suficiente para conducir el destino de un país dividido, esperanzado y en plena transformación.