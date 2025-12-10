María Corina Machado y la legión de mujeres valientes que luchan a su lado: "Ellas son las que sostienen Venezuela"

Era la imagen más esperada, la que daría la vuelta al mundo, la que la sacaría del oscurantismo tras más de un año en la clandestinidad... Pero finalmente no ha podido recoger en persona su ansiado y celebrado Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Y, pese a ello —o precisamente por ello—, María Corina Machado está más presente que nunca en el panorama político internacional, ese que la ve como la esperanza necesaria para una nueva Venezuela. Contra todo pronóstico, sí viajó a la capital noruega: más de 8.000 kilómetros recorridos marcados por el peligro y la incertidumbre.

Si hay algo que define a la líder opositora es precisamente su carácter y determinación, su lucha sin descanso. Es hija del empresario siderúrgico Henrique Machado Zuloaga y de la psicóloga Corina Parisca Pérez y creció en un entorno conservador y católico, cuyos valores han forjado su personalidad y su forma de estar en el mundo.

La política, en una de sus marchas en Venezuela. Gtres

Es la mayor de cuatro hermanas: las otras, las menores, se llaman Mariana, Ana Teresa y Clara Luisa Mercedes. Su núcleo familiar siempre ha sido un matriarcado fuerte cuya esencia también se imprime en su trayectoria. María Corina estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello para luego realizar un posgrado en finanzas y gestión empresarial.

Su activismo dio paso a su salto a la política, primero cofundando la ONG electoral Súmate, en 2002, y luego convirtiéndose en diputada a la Asamblea Nacional. Quizá entonces no imaginó que llegaría a ser un ídolo de masas en su Venezuela natal, despertando un furor hasta entonces inédito para una mujer por su lucha contra el chavismo.

La concesión del Premio Nobel de la Paz no hace más que confirmar su relevancia política global. Aunque no pudo llegar a tiempo para estar presente en la ceremonia de entrega de los galardones, su presencia en Oslo sí es un gesto importante a nivel político por las consecuencias que puede conllevar haber abandonado Venezuela.

Sussane Gratius, profesora de Relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, lo valora de esta manera: "Si puede volver o no a su país, depende de lo que ocurra allí. María Corina apoya las operaciones militares de Estados Unidos y su futuro está muy condicionado por la política de Trump. Por esta cercanía y su ideología conservadora es una figura controvertida, lo cual no quita su valentía personal y compromiso para derrocar el régimen autoritario de Maduro".

Por su parte, David del Pino, director del Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias de la Universidad Nebrija, considera que la decisión de María Corina de acudir a Oslo, pese a los riesgos, "puede interpretarse como un movimiento calculado dentro de la lógica simbólica que sostiene su liderazgo. No busca limitarse a recibir el premio, sino a apropiarse de un marco de referencia proyectado internacionalmente que legitima la idea de resistencia".

El experto explica, además, que proyecta su liderazgo como "alguien que no se repliega ante el peligro y el riesgo, generando mayor cohesión entre sus seguidores e impulsando esa ligazón de oposición venezolana con la paz, la dignidad y la resistencia".

La presencia de Machado en Noruega también es importante por el mensaje que se envía al mundo —tanto a seguidores como a detractores dentro y fuera de sus fronteras—. Ella misma lo expresa en unas declaraciones hechas durante su viaje: "Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi equipo, tantos colegas...".

"Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo", termina diciendo.

A sus 58 años, María Corina Machado encarna la lucha femenina de Venezuela y ha llegado a convertirse en la mujer más poderosa e influyente de su nación. Durante la campaña electoral a la presidencia de su país en 2024, recorrió cada rincón del país, ya fueran ciudades o pueblos pequeños, convirtiendo su gira en apoteósica con millones de personas mostrándole su apoyo.

Si Hugo Chávez, en su día, y su sustituto Nicolás Maduro lideran a golpe de carisma y apoyo multitudinario, ella, con menos medios y muchas dificultades, superó todas las expectativas en cuanto a seguimiento, provocando una auténtica revolución contra el gobierno en torno a su persona.

Imelda Rodríguez Escanciano, doctora experta en comunicación estratégica, imagen pública y reputación, considera que la clave de la configuración de su imagen política "ha sido la compasión, que supone mostrar empatía hacia los demás, pero no quedarse quieto, sino actuar para intentar resolver sus problemas y mejorar sus vidas. El compromiso, la coherencia y la compasión son tres pilares que definen el liderazgo auténtico de una mujer que habla de valentía y la practica".

A estas alturas ya nadie duda de la influencia de la líder venezolana, incluso en su clandestinidad impuesta. En palabras de David del Pino, "es una mujer firme, con una convicción ideológica fuerte, que busca representar la firmeza y la resistencia frente al poder. Este relato es lo que termina conectando con una parte sustancial de la ciudadanía. Es la imagen que ven muchos ciudadanos cuando se miran al espejo, representa deseos, anhelos o miedos de sus seguidores".

Tal y como dijo Magalli Meda, su jefa de campaña, la suya es "una lucha profundamente femenina". No en vano, su figura ha eclipsado a la de Edmundo González, ganador de las elecciones venezolanas según el Centro Carter, único observador independiente que recabó información sobre los comicios.

No son palabras vanas y tienen un matiz importante, tal y como asegura a Magas Susanne Gratius: "María Corina, igual que Ángela Merkel, se rodea de mujeres y representa la lucha política femenina y el liderazgo, sin reclamar ser feminista".

Idea en la que insiste, Del Pino: "Aunque no se reivindique explícitamente como un símbolo feminista, la manera en que se proyecta permite construir un modelo de fortaleza femenina donde muchas mujeres pueden sentirse representadas".

Las mujeres de Corina

De hecho, en su camino político, la líder de Vente Venezuela ha contado con un grupo de congéneres que la han acompañado, asesorado y arropado en una gesta que se antoja titánica y que todavía tiene mucho recorrido por delante.

1. Corina Parisca Pérez, su madre

Corina Parisca, madre de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, explicó que su hija no puede asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, capital de Noruega.

Empezando por su madre, Corina Parisca Pérez, también presente en Oslo para el gran día de su hija, a la que llevaba más de un año sin ver. Es psicóloga de formación, aunque también se dedicó al tenis en su juventud. Siempre ha estado al lado de María Corina, con la que creó la Fundación Atenea, dedicada a la atención y reinserción de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Caracas. De ella ha heredado no sólo sus firmes convicciones religiosas, también su coraje y compromiso.

Clara, hermana de la líder venezolana, también es una pieza fundamental en su vida. Ambas tienen una conexión especial, pues además Machado es su madrina de bautismo. Aunque muy discreta, diversos medios venezolanos apuntan a que estudió Arte en la University of Michigan en Estados Unidos, país en el que reside, y apoya activamente la causa de María Corina.

"Lo que ella ha hecho por nosotros es demasiado grande, es, más allá de una lección de democracia, una lección de vida. Enfrentes lo que enfrentes mientras sigas fiel a tus principios, lo vas a lograr", decía días antes de la gala de entrega.

2. Ana Corina, su hija

Ana Corina Sosa Machado en un momento de su discurso. Ole Berg-Rusten Reuters

Sin olvidar a su hija, la única chica del clan — al que se suman dos chicos, Ricardo y Henrique—, Ana Corina ha recogido el premio en su nombre y para quien es un ejemplo a seguir. "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo sobre el escenario en Oslo.

Afincada en Nueva York, por motivos de seguridad, es ingeniera como su madre. Sus primeros años los cursó en Caracas y luego se graduó en la Universidad de Michigan. Actualmente, trabaja en Celonis, una importante empresa tecnológica multinacional, líder en software de minería de procesos (process intelligence). Su cargo en la compañía, tal y como destaca en su perfil de LinkedIN, es jefa de Gabinete.

3. Magalli Meda, su jefa de campaña

En lo que es su círculo estrecho de trabajo, Machado ha contado con un selecto grupo de profesionales. Magalli Meda, su jefa de campaña y una persona de su total confianza. Ella es una de las principales estrategas y portavoces del proyecto de María Corina, encargada de coordinar la movilización ciudadana, el mensaje político y la articulación internacional.

En marzo de 2024 la Fiscalía de Venezuela emitió una orden de detención contra ella, lo que la obligó a buscar refugio en la embajada de Argentina antes de poder salir del país. Desde Estados Unidos, donde reside, continúa siendo una figura clave de la causa de Machado, defendiendo su liderazgo.

4. Claudia Macero, coordinadora de Comunicación del partido

También hay que citar a Claudia Macero, coordinadora de Comunicación del partido. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y también trabajó como jefa de redacción del diario El Nuevo País antes de incorporarse de lleno a la política. Además, tiene su faceta artística, porque es cantante llanera y difunde su talento en redes sociales.

Como Meda, también fue perseguida por el régimen y obligada a dejar Venezuela. El pasado mes de octubre, pudo hablar con María Corina para felicitarla por el Nobel y lo publicó en su Instagram. "Es una señal de Dios. Ojalá esto sea también un empujón para Venezuela", le dijo la ganadora del premio, emocionada.

5. Paola Bautista, su asesora

Y, por supuesto, otra mujer importante es Paola Bautista, su asesora y vicepresidenta de formación y programas del partido Primero Justicia. Es una periodista, politóloga e intelectual y forma parte del círculo más estrecho de la opositora, sobre la que ha escrito artículos y ensayos destacando su innegable liderazgo en la búsqueda de la democracia.

Con estas palabras recibió la noticia de la concesión del Nobel de la Paz a Machado: "Es un reconocimiento a su entrega y a la de todo el país. Todo el equipo rebosa esperanza. Este premio no es solo para María Corina, es para Venezuela".

Su lado más personal

Nacida en Caracas el 7 de octubre de 1967, los que la conocen bien destacan su determinación y su firmeza. Así nos lo trasmite Julio Borges, expresidente de la Asamblea de Venezuela que la conoce desde hace más de 30 años, en conversación con Magas.

"Nunca la he visto ceder en sus principios, ni acomodarse, ni disfrazar lo que piensa para hacerlo más digerible. Esa firmeza, que empezó en el trabajo silencioso y social, ha marcado toda su trayectoria", confiesa mientras recuerda momentos de crecimiento y también de penurias que pasaron juntos.

"En 2013 fuimos golpeados juntos en la Asamblea Nacional y terminamos hospitalizados; seguimos luchando desde ese espacio hasta que el propio chavismo vació la Asamblea de contenido y de poder. He sido testigo, en primera fila, de que nunca bajó la cabeza".

Borges destaca también el papel como referente femenino de la nueva premio Nobel de la Paz. "María Corina se ha convertido en el símbolo más nítido de esa valentía y de ese arrojo. Lo digo como hombre y con la certeza de quien ha recorrido Venezuela: desde las comunidades más pobres hasta el Premio Nobel de la Paz, son las mujeres venezolanas las que sostienen al país, a las familias, a la sociedad; las que cargan sobre sus hombros los dolores, las angustias y también la esperanza".

Y termina; "En ellas se refleja María Corina Machado, y en María Corina se reconocen millones de mujeres que, como ella, han decidido no rendirse".

La concesión del Nobel incluye a la política venezolana en una todavía pequeña lista de nombres femeninos que ostentan este honor: 20 frente a más de 100 hombres. ¿El futuro? Aún está por escribirse, pero su carisma cala hondo en todas las generaciones.

Como nos traslada una venezolana exiliada en Londres: "Siento que ella nos llenó con su propia esperanza y su buen hacer, al ser como un pegamento que recogió a todos los venezolanos rotos y despegados y nos unió en esperanza y cercanía".