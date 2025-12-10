Cecilie Thorsmark, la jefa de la 'fashion week' que marca la moda europea: "El poliéster reciclado no es sostenibilidad"

Sus dos décadas de recorrido palidecen frente a las ocho de Nueva York y el más de siglo y medio de desfiles que ha visto París. Pero lo que le falta en linaje lo compensa con visión. En solo un puñado de ediciones, la semana de la moda de Copenhague se ha convertido en punto álgido del calendario de pasarelas.

Y lo ha hecho apostando por la sostenibilidad. "Mi convicción, desde el principio, fue que tenía que ser posible transformarla de un espacio dedicado a los desfiles, las tendencias y las nuevas colecciones en un verdadero motor de cambio para la industria", apuntala Cecilie Thorsmark (Gentofte, 1983), CEO de la cita danesa desde noviembre de 2018.

La del pasado agosto fue su decimocuarta edición al frente de esta pasarela, aupada a flamante quinta capital de la moda junto a París, Nueva York, Londres y Milán. "Y la más extensa e intensa hasta ahora", asegura. No solo por el número de pases y el regreso de algunos nombres añorados, de Cecilie Bahnsen y Rave Review a Anne Sofie Madsen, que volvía después de ocho años, "también por el calado internacional que ha tenido", añade.

En los cinco días que duró, se registraron más de cinco millones de reproducciones en vivo en YouTube, Instagram y TikTok. En esta última plataforma, el hashtag #CopenhagenFashionWeek2025 superó los 200 millones de visualizaciones. En el front row se sentaron Emma Chamberlain, MØ, Tonne Goodman y Gabriella Karefa-Johnson, que ejercieron de altavoz trasnacional. "La semana de la moda de Copenhague consolida su estatus como el escenario más influyente del mundo para la moda sostenible", rezaban los titulares.

Resultado de la fusión de las ferias de tejidos que salpicaban Dinamarca desde los años 50, la CPHFW, como la han bautizado de manera abreviada, arrancó oficialmente en 2006, pero el punto de inflexión empezó a gestarse en 2019. Con un plan de acción por etapas y a largo plazo, la idea era y es repensar su papel en la industria con una agenda más interesada en un cambio sistémico que en plegarse al statu quo.

Si Thorsmark quiso asumir el reto de ponerse al frente de CPHFW para revolucionarla fue porque allí vio la posibilidad de hacer una transformación real. Además de la meta personal. Su padre trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente durante más de 30 años. Ella estudió Negocios, Lenguas y Cultura –incluido un semestre, que se convirtió en año y medio, en ICADE, porque Madrid la enamoró– y obtuvo un máster en Marketing Communications Management en la Copenhagen Business School.

La CEO de la CFW en un desfile de la semana de la moda. D.R.

Pero el interés por la moda y la creatividad que había bebido de su familia –su abuela era figurinista y costurera; su abuelo, bailarín del Ballet Real; y su tío, diseñador de muebles–, nunca la abandonó. Hizo su TFM sobre la industria de Copenhague.

"Entiendo el escepticismo de una semana de la moda con iniciativas sostenibles, cuando es en sí una plataforma para mostrar nuevas colecciones", concede. Y no es solo que incentiven un negocio cuya huella de carbono supone entre el 3% y el 8% de las emisiones globales. Según un estudio del grupo ORDRE y Carbon Trust, la huella anual de las cuatro principales citas –Nueva York, Milán, París y Londres– asciende a 241.000 toneladas de CO2. El equivalente a iluminar Times Square durante seis décadas, o la Torre Eiffel 3.060 años.

"Soy muy consciente del conflicto, y lo reconozco. Es algo que yo misma me he planteado muchas veces—confiesa—. Pero, ¿cuál es la alternativa? Tenemos dos opciones. O cerramos, y ese hueco lo llena otra semana de la moda continuando con el modelo habitual; o intentamos convertirnos en un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera, asegurándonos de que el público se exponga a nuestras iniciativas; se hable de nuestras agendas en términos de sostenibilidad; se genere conciencia y, ante todo, de que las marcas que se presentan implementan los requisitos".

Al caso: vetar el uso de plásticos; dejar el merchandising físico en lo mínimo y necesario; usar solo transporte eléctrico; evitar escenografías que no vayan a reutilizarse; elegir catering vegano, orgánico y de comercio justo y reciclar. Eso, en lo que se refiere al evento en sí. Antes, hay que pasar el corte: para poder estar en el calendario danés los requisitos son altos. De las 80 firmas que se presentaron el primer año, solo 32 lo lograron. Esta última temporada, ya eran 45.

El apoyo, casi inmediato, que recibieron del sector no se toma a la ligera. Dinamarca fue pionera en aprobar leyes y sanciones para reducir las emisiones y su capital aspira a ser la primera neutra en carbono. "Cuando anunciamos nuestro plan –que cubre toda la cadena de valor, de la materia prima a la distribución–, muchas firmas lo vieron como una guía. Sostenibilidad no es hacer una cápsula con poliéster reciclado", dice.

Arrancaron con 18 puntos mínimos e innegociables y hoy tienen 37 objetivos que van desde usar técnicas que aspiren al desperdicio cero y al menos un 60% de materiales responsables, reciclados o precedentes de excedentes, hasta fomentar la diversidad en el diseño y las plantillas. También hay que desalentar la reducción de precios para acabar con la mentalidad de usar y tirar. Eso suele engordar los vertederos de Atacama, Ghana y Panipat.

"La sobreproducción es, sin duda, la mayor amenaza. Para la industria y para el planeta", espeta. En cuestión de un lustro la sostenibilidad ha pasado de reclamo candente y pilar del futuro de la moda a mera postura nominal y performativa. Pero la apuesta de Copenhague es férrea y necesaria.

Según el informe que Stand.earth publicó en junio, por cada compañía textil alineada con los estándares del Acuerdo de París –ese que durante la COP21 de 2015 firmaron 195 países comprometiéndose a lograr que el calentamiento global no supere los 1,5º C–, siete han subido su cuota de polución. Con Shein a la cabeza, que en sólo dos años ha disparado sus emisiones un 170%. Lo cual no ha sido un impedimento para que el gigante chino se adjudique medallas sostenibles.

Cecilie Thorsmark está muy centrada en la sostenibilidad del sector. Tine Bek

Como los 28.058 metros de excedente de tejidos que reutilizó o los 550.000 metros cúbicos de agua que se ahorró usando la impresión térmica en lugar de tintes tradicionales. De las 10.000 prendas que produce y el millón de paquetes que envía a diario, ni mención. El greenwashing ahora se ejerce con descaro. Pero no sin consecuencias.

Que la agencia francesa de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la haya puesto en el foco de un escudriño férreo y hoy la multinacional del ultra fast fashion se enfrente a 191 millones de euros de multa es tal vez un rayo de esperanza. "No podemos hacerlo solos. Necesitamos una legislación que garantice que el terreno de juego esté nivelado, de modo que tener prácticas responsables o sostenibles no sea una desventaja competitiva", explica.

Y con ejemplos para refrendarlo: ha habido que convertir en delito la quema de excedente de producción, multar el uso de químicos contaminantes y regular el abuso de plásticos de un solo uso para que la industria abandonara sus viejos métodos. "Es la única forma de responsabilizar al sector y de prevenir algunas de las dinámicas del mercado. Ese es nuestro mayor desafío como industria global", defiende la CEO de la CPHFW.

Fue eso, de hecho, lo que la llevó a orquestar el viraje que ha convertido a la capital danesa en punta de lanza. En 2024 pusieron en marcha una colaboración con la semana de la moda de Berlín para adoptar los requisitos sostenibles de Copenhague.

A principios de 2025, les siguieron la semana de la moda de Ámsterdam y el British Fashion Council, que ha empezado por implementar sus estándares mínimos como criterio de admisión obligatorio en el programa NEWGEN. Y el pasado mes de agosto, se anunció la colaboración con Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. "Hay una relación de colaboración entre las capitales de la moda. La industria, tal y como es, nunca será sostenible. El cambio tiene que ser generalizado", termina.