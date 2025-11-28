La escritora Marga Durá, sobre la hipocresía en las redes: "Disfrazamos una envidia atroz con un corazoncito"

La escritora Marga Durá: "En las redes disfrazamos una envidia atroz con un corazoncito"

En su última novela, La esencia secreta de la casa Frossard (Ediciones Destino, 2025), la autora reconstruye la historia de mujeres que aprendieron a traducir el poder del perfume en resistencia, seducción y cuidado.

Inspirándose en el Kosmetikón de Cleopatra, Durá explora cómo los gestos más íntimos y cotidianos —el autocuidado, los rituales de belleza, la creación de fragancias— se entrelazan con la lucha por el poder, la sororidad y la supervivencia femenina, revelando que incluso los aromas más sutiles pueden ser portadores de historia y fortaleza.

¿Cómo llegaste al Kosmetikón y qué te motivó a hacerlo propio en tu novela?

Estaba buscando un libro mágico que partiera de algo real. No quería recurrir a la Biblia porque ya se ha trabajado mucho. Recordaba haber oído mencionar este texto y me puse a buscar hasta descubrir que era de Cleopatra. Encontré fragmentos y me los apropié: primero para mí, luego para mis lectoras.

Cleopatra escribiendo un tratado de cosmética, y las mujeres actuales hablando de autocuidado podrían parecer gestos lejanos. ¿No crees que forman parte de ese mismo impulso, como una especie de revelación, de un terreno propio?

Yo creo que sí, y eso es precisamente lo que quería reivindicar en el libro. Hay una parte que podríamos considerar frívola, pero también hay una faceta muy femenina que nos acompaña y nos hace sentir bien. Recuperar el Kosmetikón y relanzar ese mensaje era mi intención.

La escritora Marga Durá. Cedida

En la novela planteas que la belleza puede ser una forma de resistencia y no de sumisión. ¿Cómo se sostiene esa idea en una época de filtros, cirugías y autoexposición digital?

Intento reivindicar tu cuerpo, lo que eres, pero también la posibilidad de querer ser otras cosas. Aparece la envidia, esa figura de la guapa a la que todas aspiran, esa amiga perfecta que amas y odias al mismo tiempo. La reivindicación va por ahí: reivindicarnos a nosotras, a nuestro cuerpo, con nuestros errores y con lo que no se considera virtud, como la envidia. En redes disfrazamos, una envidia atroz, con un corazoncito, cuando en verdad hubiéramos puesto un puñalito.

En Las hijas de Selene hay manipulación, pero también sanación. ¿Dónde trazas la frontera entre poder, abuso, cuidado y control?

Ese es, en realidad, el tema de la novela. Puedes tener un arma de seducción —como las esencias del libro— y usarla para ajustar cuentas en una época en la que las mujeres tenían pocos derechos y muchos caminos vetados. Pero también puedes cruzar el límite y utilizarlas en tu propio beneficio de forma poco ética. El límite lo pone cada una.

Todo poder tiene un lado bueno y uno malo.Las plantas, por ejemplo: curan —como muestra una de las protagonistas, que es curandera—, crean perfumes que seducen y, en un grado más, pueden matar. Lo que cura también puede ser veneno. Esa gradación está en la novela.

Has mencionado a las curanderas, que aparecen vinculadas a un conocimiento casi oculto. ¿Hemos perdido la capacidad de conectar con ese saber?

Creo que sí. No sé si hoy, tal como está organizada la sociedad, podríamos acceder a la naturaleza, reconocer las plantas y utilizarlas como antes. Esa sabiduría, aunque no se hubiera perdido, no sé si sería viable practicarla ahora. Estamos desconectados: tenemos un frasquito, una pastilla, pero desconocemos su origen, y parte de la curación era precisamente que viniera de la naturaleza.

Lo hemos perdido por exceso de autocontrol, de exigencia y de competitividad. La conexión con la naturaleza —curativa, intuitiva, directa— ha desaparecido porque la sociedad actual no la permite.Y además, la autoexigencia y el estrés nos han hecho olvidar quiénes somos y de dónde venimos.

Si el Kosmetikón existiera hoy, ¿qué tipo de saberes crees que contendría? ¿tecnología, emociones, memoria, lenguaje?

Creo que nos quedarían las emociones, porque la inteligencia nos la han robado o la hemos perdido. Con la inteligencia artificial hemos perdido uno de los atributos más humanos que teníamos. Así que hablaría de volver a las emociones.

¿También hemos perdido las emociones? ¿Estás segura?

No, no creo que las hayamos perdido, pero vienen tiempos en los que la ética es muy dudosa. Desde los totalitarismos —ya sabemos a cuáles me refiero— se están lanzando mensajes muy tristes, muy feos y muy poco éticos. Es fácil dejarse arrastrar por esa ola. Por eso debemos hacer un esfuerzo por recordar las emociones y lo bueno que tenemos: el amor, la amistad, compartir, ayudar, cuidar.

Retrato de la escritora. Cedida

Ambientas la novela en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy el mundo vuelve a oler a conflicto. ¿Qué te sugiere esta repetición histórica?

Que no paramos. Es la historia de la humanidad. Mucha tristeza, porque hubo un momento en el que parecía que habíamos alcanzado la paz, pero fue efímera. Y ese “olor” de la guerra fue uno de los motores del libro: quería contraponer algo tan delicado como el perfume con algo tan bárbaro como la guerra.

¿A qué olía la guerra frente al perfume?

Me sigue doliendo que esa dualidad siga vigente y no sea solo un capítulo pasado. Huele a tristeza. Yo siempre la he imaginado oliendo a óxido. Ese sería su olor.

En tu novela, las perfumistas conspiran contra el nazismo. Si situases hoy a tus protagonistas, ¿contra qué lucharían?

Contra el totalitarismo, contra las nuevas formas de fascismo y contra todo lo que está subiendo ahora y nos hace perder derechos como mujeres y como ciudadanas.

Se dice que el periodismo busca la realidad de los hechos y la novela otros caminos. ¿Dónde está la verdad dentro de la ficción?

Soy periodista, así que siempre me documento mucho. Todo parte de una verdad para poder rememorar la emoción que creo que había en esa verdad. Salgo de los datos periodísticos para construir una historia. Por ejemplo, lo que comentabas de las perfumistas: es cierto que las mujeres de la resistencia se reunían en perfumerías para conspirar contra los nazis.

Todos esos detalles que encuentro en la verdad me provocan emociones y me ayudan a imaginar cómo vivían. A partir de ahí combino verdad y emoción.

¿Crees que escribir con belleza sobre la barbarie puede ser una forma de denuncia más eficaz que el propio grito?

El grito es necesario, pero esta forma de denuncia también. Cada una cumple su función. Hay que protestar contra la barbarie, pero no desde la amargura ni olvidando por qué protestas. Protestas porque no quieres la barbarie: quieres la belleza. Eso no debe olvidarse.

Como creadora, ¿qué te interesa más: lo que se ve, lo que se huele o lo que se intuye?

En este caso, lo que se intuye es lo más atractivo. Lo que se intuye son las emociones de los personajes sin explicarlo todo.Ese fuera de campo… Mis personajes tienen una trayectoria, una historia, cosas que les han pasado, pero los muestro en un momento concreto. Y a veces incluso a mí me ocultan cosas.

Esa intuición es parte de ellos. A veces las descubro; a veces las respeto. Si lo sé absolutamente todo, pierden el misterio.

Dirías que muchos de tus personajes habitan en la sombra. ¿Crees que hoy las mujeres siguen resistiendo también sin visibilidad, en ámbitos domésticos, sanitarios, migrantes, activistas?

Sigue habiendo un ambiente muy oscuro para muchas mujeres. Para un grupo reducido hemos evolucionado, pero en el mundo somos una minoría y, dentro de nuestra propia sociedad, seguimos siendo una parte pequeña.

La escritora frente al objetivo. Cedida

¿Crees que hoy podría existir una hermandad como Las hijas de Selene?

Ojalá. Me encantaría. Creo que existe una sororidad —como se llama ahora— que es, en el fondo, el principio de Las hijas de Selene. Las mujeres nos ayudamos entre nosotras… aunque no todas: también hay quien no quiere verte ni en pintura y te clavaría un puñal por la espalda.

Pero sí existe una fuerza colectiva. Creo que una hermandad así podría existir, sería muy necesaria. Igual existe y no la conozco. Deberías investigar. Yo presento mi candidatura.

Si tuviéramos el Kosmetikón ahora mismo, ¿a qué olería? ¿Furia, ternura, justicia…? ¿Qué desprendería?

Furia. Lo veo furioso. El Kosmetikón no tiene que ver con la justicia: es un arma que está ahí y cada una la usa como quiere. Y creo que, hoy, sería un arma bastante furiosa.

Desde la creatividad y la resistencia, si situásemos hoy a Cleopatra, ¿cómo sería?

Tendría muchas luchas. Podríamos pensar que ya hemos avanzado mucho en feminismo, y es verdad que hemos logrado muchas cosas, pero ahora hay movimientos contrarios y esas conquistas hay que cuidarlas. Cleopatra hoy tendría que luchar contra injusticias, intentar que la polaridad desapareciera y conseguir que avanzáramos hacia el futuro de manera más unida.

También tendría que lidiar con todos los problemas ambientales que enfrentamos y asegurarse de que no los ignoremos. Necesitaríamos a una Cleopatra para mantenernos conscientes de que los problemas siguen presentes y que el valor de la mujer sigue siendo subestimado.

Aunque en otras épocas hemos conquistado mucho, en realidad solo una pequeña parte de las mujeres en el mundo ha podido disfrutar de esos logros. Debemos ser conscientes de que, frente a tanta injusticia, no podemos perder ni un centímetro de lo que hemos ganado.