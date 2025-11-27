Paula García, 22 años y rostro del relevo de la 'Gen Z' en los astilleros: "La economía azul va a marcar el futuro del sector"

Si las personas están compuestas en, más o menos, un 70% de agua, la que corre por el cuerpo de Paula García (Cádiz, 2003) seguramente tiene sabor a sal. La joven nació en el sur andaluz y creció enamorada de las vistas al Atlántico. Su padre trabaja en el puerto de Algeciras, así que los barcos y el trasiego portuario eran parte del paisaje cotidiano.

En el instituto le fascinaba el dibujo técnico y solía decir que quería ser arquitecta, o dedicarse al diseño, pero nunca habría imaginado que acabaría encontrando su pasión en los barcos. La palabra 'astillero' le sonaba lejana hasta que un profesor le mencionó una carrera que mezclaba todo aquello que le interesaba, unido justamente al mar.

Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima en la Universidad de Cádiz. Ahí se encendió la bombilla. Eligió el grado en 2021 casi a contrarreloj, empujada por la intuición tras sacarse la Selectividad. Lo que no sabía es que unos años después subiendo a remolcadores en reflote y entrando en tanques en el otro extremo del país.

En tercero de carrera, se apuntó a un programa de mentoring para ingenieras. Le asignaron una mentora del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, en Madrid. A través de ella conoció las becas de verano de PYMAR, sociedad privada que desde 1985 se dedica a defender los intereses de la construcción naval en España y resto de Europa.

De Cádiz a las Rías Baixas

Cada año, el programa de la entidad abre la puerta de los astilleros privados españoles a un puñado de estudiantes. Había una lista de destinos, casi todos en el norte. Ella, gaditana, marcó Vigo sin pensárselo demasiado. Metalships & Docks, un astillero mediano en la ría, especializado en reparación y construcción de buques.

"Elegí este casi al azar… y me tocó. No sabía que iba a marcar un antes y un después en mi trayectoria", cuenta. A partir de ahí, su verano dejó de oler a crema solar para oler a acero, pintura y salitre. El primer día llegó con los nervios apretados. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nadie conocido.

"Al principio, a mí me aterrorizaba la idea de irme dos meses sola tan lejos de casa”, admite. A las pocas semanas, sin embargo, ya tenía claro que su sitio estaba allí, entre diques y grúas.

La aspirante a ingeniera aterrizó en el astillero con la frase de uno de sus profesores grabada en la cabeza: hay que preguntarlo todo. "Esa idea se convirtió en mi filosofía", reconoce en la conversación con esta revista. Cada mañana, lo mismo. Llegaba, miraba el correo por si alguien necesitaba algo, se ponía el mono y bajaba al muelle.

"Yo quería ver lo que pasaba en cada departamento, me daba igual cuál", añade. Si tocaba entrar en un tanque, pedía permiso y se metía la primera. Si había planeada una operación complicada, allí aparecía la becaria de Cádiz con el cuaderno abierto, siempre dispuesta a nutrirse de los conocimientos de profesionales que le doblaban o triplicaban la edad.

Retrato de Paula García en un astillero. Cedida

Lo que al principio era una estudiante pegada al director general, muy ocupado para estar encima, se convirtió pronto en la chica que se apuntaba a cualquier cosa. Operarios, encargados y técnicos comenzaron a cogerle cariño. "Paula, vente, que vamos a hacer una maniobra", "que hoy hay varada, si quieres verla…”, le decían. Ella siempre decía que sí.

Recoger el testigo del sector

La experiencia en el astillero le dio, además de oficio y seguridad, una foto nítida del problema del relevo generacional en el sector. "Ingenieros navales hay. No diría que sobran, pero hay gente de mi edad a la que esto le gusta", afirma. Donde ella ve el agujero es en la mano de obra directa: soldadores, electricistas de a bordo, etcétera.

"En el astillero donde estuve, la edad media de los operarios estaba entre los 40 y los 50 años. Gente joven, muy poca. Y eso a medio plazo es un problema", apunta la andaluza, aunque matiza: "Lo entiendo, estar a 35 ºC soldando dentro de un tanque no es agradable. Es un trabajo duro, con riesgos, y eso tira para atrás a muchos chavales", reconoce.

A esa ecuación se suma el factor género. "En los astilleros hay pocas mujeres", dice, sobre todo en trabajos de taller. En cualquier caso, reconoce que "no he tenido ningún problema con mis compañeros y creo que, poco a poco, la cosa cambia, porque las cifras de graduados y graduadas van igualándose y van a seguir haciéndolo en los próximos años".

Aun así, tiene claro que para que haya más ingenieras en los buques no basta con esperar. Hay que ir a buscarlas. Ella misma no supo que ese grado existía hasta justo antes de hacer la EBAU. "Tenemos que ir a los institutos", insiste. Y desgrana la lista: charlas, talleres de modelismo naval, visitas a instalaciones, profesores que ayuden con la orientación.

Cuando piensa en las chicas de 17 o 18 años que hoy están eligiendo carrera, se ve a sí misma dudando frente a la matrícula. Su mensaje es sencillo, pero contundente: probar. A pedir una beca, a irse a kilómetros y kilómetros lejos de casa para vivir la experiencia, a entrar en un barco por dentro y decidir desde ahí.

El futuro de la industria

García forma parte de esa generación llamada a sostener la industria naval española en los próximos años: jóvenes que han crecido con el cambio climático en portada, acostumbrados a oír hablar de digitalización y transición energética. El sector también se está adaptando a las nuevas tendencias, como "la economía azul, que ya está marcando el futuro".

Este enfoque del que habla remite a todo un modelo económico que gira en torno al mar y que se traduce, entre otras cosas, en diseñar embarcaciones más ligeras y eficientes, disminuir el consumo, probar nuevas formas de propulsión menos contaminantes y levantar infraestructuras pensadas para convivir mejor con los ecosistemas marinos.

Para ella, este no es un concepto abstracto, sino algo que ya se ve en los muelles. Lo explica con ejemplos muy sencillos: "Ahora se está intentando que muchos buques lleven velas rígidas, como grandes alas colocadas en la cubierta, para aprovechar el viento y gastar menos combustible. Al final es una forma directa de reducir las emisiones de CO₂", cuenta.

Los armadores se han obsesionado con el objetivo de hacer sus barcos más eficientes, también con ayuda del hidrógeno y la energía eléctrica. Cita un ejemplo que vio en Gijón al visitar uno de los ferris de pasaje que el astillero Gondan construye para la naviera Transtejo: barcos que cruzarán el Tajo con motores 100% eléctricos, sin humo ni ruido.

Es un momento dulce para la industria española. Según datos de PYMAR, los astilleros encadenan la mejor racha de trabajo en años: 65 buques en cartera, más de 2.500 millones de euros en contratos y unas 14 millones de horas de trabajo comprometidas, el nivel más alto desde 2011. Por no hablar de que en torno al 80% de esos barcos se construyen para clientes internacionales.

Un empuje que sitúa hoy a España como segunda potencia de la Unión Europea en contratación naval, según el Ministerio de Industria. En ese contexto de actividad, perfiles como el de Paula García, que este año cursa un máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, ponen rostro al gran reto de fondo: asegurar el relevo generacional que mantenga viva esa maquinaria industrial en las próximas décadas.

Desde dentro, ella lo ve claro. Habla de "un sector estratégico y muy atractivo" en el que hacen falta, más que nunca, jóvenes curiosos, con ganas de preguntar, de asumir responsabilidades y de aportar también la mirada propia de su generación, más sensible ante los desafíos ambientales y sociales de su época.