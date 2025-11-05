Así es Rama Duwaji, la esposa del alcalde de Nueva York: una ilustradora que transforma el rol de 'primera dama'

El filósofo Max Weber decía: "El político debe tener: amor apasionado por su causa, ética en su responsabilidad, mesura en sus actuaciones". A priori, estas características podrían atribuírsele al hombre que ha logrado liderar toda una revolución. Estados Unidos vive un momento de cambio y contraste que tiene como protagonista a Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York.

Muchas son las cosas que hacen de su reciente victoria en las urnas un hito histórico: es el edil más joven desde 1982 y también el primer musulmán en ostentar este cargo. En la América antiinmigración de Trump, su llegada a la Gran Manzana con la promesa de acabar con el fascismo del presidente ha supuesto una auténtica revolución.

Tiene 34 años, nació en Kampala (Uganda) y es hijo del reconocido académico Mahmood Mamdani y de la cineasta india Mira Nair. La familia vivió primero en Sudáfrica para luego trasladarse a la ciudad de los rascacielos, donde llegó con 7 años después de que su padre se incorporara al equipo docente de la Universidad de Columbia.

Zohran Mamdani, con sus padres y Rama Duwaji. Efe

Su origen multicultural es clave en su ideario, que ha dejado claro en sus primeras declaraciones: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes. Y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante".

Empieza una gran aventura para él, no exenta de dificultades, en la que también será clave su esposa, Rama Duwaji, que pasa a ser la 'primera dama'. En la sociedad americana, la familia es un pilar clave en el perfil de los políticos, lo que la convertirá en una nueva figura pública relevante.

Aunque no participa activamente en la carrera de Mamdani, no podrá evitar el escrutinio mediático a cada paso. ¿Pero quién es ella? De origen sirio, tiene 28 años y, aunque hay poca información sobre su vida personal, sí se conocen algunos datos sorprendentes.

Cabe destacar que se trata de la primera persona de la generación Z en ocupar ese puesto de 'consorte', lo que sin duda incidirá en un nuevo lenguaje. Pero no solo por su juventud, también por la propia manera que tiene Rama de expresarse. Es ilustradora y su trabajo ha sido ampliamente reconocido en Estados Unidos.

"Su obra no trata de alimentar el algoritmo ni de complacer a todo el mundo. Busca construir una comunidad silenciosa —de forma orgánica y honesta— y crear un espacio para el cuidado, la conversación y la presencia política. En un mundo obsesionado con el alcance, nos recuerda: no todo tiene que hacerse viral para importar"; dicen de ella en la revista This is yung.

Como no podía ser de otra manera, ha puesto su impronta en la campaña electoral de su marido, creando los logos y tipografías. "No puedo estar más orgullosa", escribía el pasado mes de junio mostrando una de las pegatinas.

Entre los temas que más le preocupan actualmente, la guerra de Gaza, a la que ha dedicado muchas creaciones artísticas en los últimos tiempos, como puede verse en su perfil de Instagram. También el conflicto que asola Sudán: pide que el mundo ponga sus ojos en este país.

Muy comprometida a nivel político, sigue a muchas mujeres profesionales del cine y del arte como la directora afgana Sahraa Karimi o la diseñadora Hawa Al Najjar. Como ella misma explica en su página web, combina su pasión por la ilustración con la alfarería para crear platos ilustrados hechos a mano y disfruta compartiendo sus conocimientos a través de talleres.

Su historia de amor con el nuevo alcalde de Nueva York también es novedosa: se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge en 2021. Tras tres años de noviazgo, se comprometieron en Dubái en 2024 y celebraron su boda en febrero de 2025, en una ceremonia civil en Manhattan. Posteriormente, lo harían en Uganda, país de origen de Zohran.

¿Por qué esa pedida de mano en los Emiratos Árabes? Fue allí donde Duwaji desarrolló parte de su carrera profesional trabajando en proyectos de arte y animación.

Ambos son una pareja moderna y joven y algunos medios americanos han publicado curiosidades como que les gusta ver juntos el programa La isla de las tentaciones. Lo que sí podemos confirmar es que la nueva 'primera dama' disfruta paseando por Nueva York y descubriendo todos sus tesoros artísticos en busca de inspiración.

También que su estilo es urbano, vanguardista y atrevido, como su obra, empezando por su corte de pelo bob con flequillo (¿una reinterpretación del estilo flapper en el siglo XXI?) y siguiendo por las piezas de tendencia como las bermudas, las botas cowboy o los pendientes XL.

A partir de ahora, Rama Duwaji tendrá que combinar su faceta artística con una algo más pública e institucional en Nueva York. El alcalde y su esposa son los nuevos referentes de la otra América en oposición a Trump.