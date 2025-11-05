Barricas con nombre de mujer: de Lola Flores a Bo Derek, las estrellas que firman los 150 años de historia de Fundador

Con más de dos siglos de antigüedad, la bodega El Molino es la más antigua del Marco de Jerez y entre sus paredes la historia habla. Y habla no solamente de tradición de vinos y brandies —que también— sino de la transformación de la sociedad a lo largo de los años a través de sus personalidades más ilustres que dejaron allí su impronta.

Su origen se remonta a 1730, cuando Patrick Murphy, un comerciante irlandés, adquirió el edificio y unas hectáreas de viñedo para crear su propio negocio de elaboración de esta denominación de origen. A su muerte, su socio Jean Haurie heredó el negocio y continuó la expansión, siempre con la innovación como estrategia.

Finalmente, en 1794, su sobrino, Pedro Domecq Lembeye, compró la empresa y la puso a su nombre, iniciando la rama española de esta conocida familia. En 1823, Fernando VII le concedería el privilegio de ser "proveedor oficial de la Casa Real Española". Un momento clave que define su importancia.

En toda esta narrativa, las barricas de roble que son protagonistas de esta pieza están en el inicio mismo del nacimiento de Fundador, en 1874, con la comercialización del primer brandy de nuestro país. Como sucede con algunas cosas extraordinarias, la bebida surgió de una casualidad del destino.

En 1866, don Pedro recibe un encargo de uno de los comerciantes de alcohol más importantes de los Países Bajos: 500 botas de aguardiente. Hizo la inversión necesaria para atender el pedido, pero cuando llegó el momento del pago, este no se produjo y el líquido quedó almacenado en barricas de vino de Jerez.

Cuando años después lo cató, comprobó que había dado como resultado un sabor único y con gran personalidad. Así nació la marca.

Una de esas primeras botas que se usaron se conserva precisamente en El Molino y fue firmada por el rey Alfonso XIII en recuerdo de su visita en 1902.

No es la única rúbrica famosa, porque a lo largo de los últimos 150 años son muchos los perfiles reconocidos que han escrito en esos recipientes de roble, pasando a formar parte de la historia de la marca. Y entre ellos se encuentra un nutrido grupo de mujeres relevantes.

La primera fue la reina María Cristina, que visitó la bodega durante su regencia, cuando ostentaba el poder en nombre de su hijo, que subiría al trono como Alfonso XIII en 1904 tras cumplir la mayoría de edad. Años más tarde, su nuera, la consorte española Victoria Eugenia, también haría lo propio en una barrica que hoy se conserva en un lugar destacado.

En el museo se pueden ver muchas fotos de personalidades ilustres y barricas firmadas. Fundador

Por supuesto, otros royals como la princesa Irene de Holanda o los reyes eméritos Juan Carlos y doña Sofía han pasado por sus instalaciones.

Sus rúbricas y muchas otras se pueden admirar durante el recorrido por las distintas naves de El Molino. Como representantes del mundo del espectáculo, la mismísima Lola Flores, también dejó su estampa en 1952 con una dedicatoria que reflejaba su orgullo patrio: "¡Viva mi tierra!".

No sólo ella, Carmen Sevilla, Juanita Reina, Massiel o Marisol también forman parte de la trayectoria de Fundador. Otras famosas como Ana Obregón, Norma Duval o Raquel Revuelta han dejado su dedicatoria en el frontal de estas piezas, donde reposa la exquisita bebida que ha traspasado fronteras y que ahora busca posicionarse también entre el público más joven.

El carácter internacional de la casa queda reflejado en las visitas que lo largo de las décadas han realizado nombres tan importantes de la gran pantalla como Bo Derek, sin olvidar a hombres de cine como Charlton Heston o Cantinflas.

Así, la bodega El Molino no solo representa una parte fundamental de la historia del vino en Jerez, sino que también conserva un valioso legado de mujeres que han dejado su huella en un espacio único, donde tradición y memoria se funden con cada firma.

Además, a lo largo del tiempo, también han contado con modelos de reconocido renombre para sus campañas publicitarias. Por ejemplo, la americana Patty Sephard protagonizó los comerciales de Fundador en televisión, pilotados por el recientemente fallecido director de cine José Luis Borau. Igualmente, su imagen apareció en anuncios en prensa y en carteles.

En 1969 la finlandesa Susie Lindberg la sustituyó como imagen, aunque su campaña que no fue tan efectiva ni duradera.