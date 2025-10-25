El ascenso a la influencia de Isabel Preysler, la mujer que se convirtió en marca y fascina a España: "Creó su propio estilo"

Isabel Preysler (Manila, 1951) ha convertido una vida pública de más de medio siglo en España en una lección de estrategia y branding personal. Si con el paso del tiempo las modas cambian y los iconos se desgastan, la protagonista indiscutible de la crónica social patria ha logrado mantenerse como símbolo de elegancia y sofisticación sin que nadie amenace su puesto.

Este octubre, vuelve al foco por la publicación de sus memorias, Mi verdadera historia (Espasa, 2025), que ofrecen una autobiografía sin filtros y una nueva lectura de la influencia de una mujer que convirtió su vida en una marca. Estas, como cabía esperar, no han tardado en ser analizadas con precisión casi quirúrgica por parte de los medios especializados.

El grueso del relato que reconstruye parte de una mudanza decisiva: Isabel Preysler Arrastia llega a España con 19 años desde Filipinas para estudiar Secretariado Internacional y acaba integrándose en círculos sociales que acelerarán su ascenso. Nacida en el seno de una familia acomodada, su entrada en la vida madrileña la convierte pronto en un nombre asociado a la elegancia.

Esos primeros pasos ya contienen la tensión entre lo privado y lo público que será constante en su carrera. El salto definitivo a la visibilidad masiva llegó con su primer matrimonio, en 1971, con Julio Iglesias. De ese vínculo nacieron tres hijos y también el inicio de una relación con la prensa que, desde entonces, no ha abandonado.

La separación en 1978 no la sacó del foco; por el contrario, la proyectó hacia otra esfera: la aristocracia española tras su unión con Carlos Falcó, marqués de Griñón (con quien tiene a Tamara), y más tarde hacia la política con Miguel Boyer (padre de Ana), quien llegó a desempeñarse como ministro de Economía, Hacienda y Comercio en el primer gobierno de Felipe González.

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias, celebrada el 22 de octubre en Madrid. Daniel González EFE

Entre las páginas de Mi verdadera historia hay descripciones de eventos internacionales, anécdotas sobre su vida en la alta sociedad —bailes en Francia e Inglaterra, temporadas de ópera en Salzburgo— y otras familiares —como su presencia en Nueva York justo el 11 de septiembre de 2001— que matizan la pantalla pública.

La lectura del libro ofrece dos efectos: humaniza a la figura que tantas veces se ha presentado como enigma mediático, y, al mismo tiempo, refuerza los elementos que han hecho de la reina de corazones un personaje con sello propio: coherencia estética, sentido del entorno social y una cuidada gestión de sus allegados y proyectos profesionales.

Si se entiende a Isabel Preysler como una marca, como un fenómeno que mueve masas —y eso es lo que proponen las expertas que han analizado su trayectoria en este reportaje—, sus activos más valiosos no son sólo su nombre y su rostro, sino el repertorio simbólico que ha mantenido inalterado.

La coherencia, su aliada

La especialista en marca personal Berta Mateos subraya que su posicionamiento ha sido deliberado a lo largo de las décadas: "Es una mujer inteligente que ha elegido cuidadosamente los medios en los que aparece y las empresas con las que colabora". Porcelanosa, Ferrero Rocher o Pedro del Hierro son ejemplos de alianzas alineadas con su identidad.

Esa coherencia es la base de una marca personal bien gestionada y de su supervivencia como referente de estilo. "Ha rechazado propuestas que no encajaban con su imagen, manteniéndose siempre fiel a su esencia". También subraya la existencia de un "equipo sólido" detrás de la socialité encargado de proteger su imagen y evitar la sobreexposición.

Desde el análisis del personal branding, la experta propone una comparativa con otras figuras mediáticas que comparten el mismo terreno de fama y visibilidad —desde perfiles con quienes se la suele comparar, como Carmen Lomana, hasta la nueva generación representada por Tamara Falcó— para evidenciar la singularidad del 'efecto Preysler'.

Si la protagonista representa "la elegancia absoluta, el lujo atemporal y la perfección sin grietas, con una marca clásica y coherente pero distante", Lomana simboliza el lujo vivido con ironía: "Donde Isabel impone respeto, ella genera simpatía". Por otro lado, su hija hereda una elegancia que moderniza y humaniza, "aportando frescura y más emoción".

El poder del control

Al margen de ser un rostro de campañas publicitarias, Preysler también trabajó con la prensa: su etapa en ¡Hola! le permitió viajar, entrevistar a personajes de primer nivel y construir una red que resultaría imprescindible en su carrera posterior. Su vínculo con la revista le ha dado un conocimiento de los medios que hoy maneja con ventaja.

En el libro describe encuentros con figuras internacionales —entre ellos Paul Newman, el matrimonio formado por David Eisenhower y Julie Nixon, Sarah Jessica Parker y el propio Vargas Llosa, mucho antes de que ambos entablaran una relación sentimental— que nutrieron su curiosidad personal y profesional a lo largo de los años.

Uno de los datos que atraviesan su trayectoria es la relación con el mundo de la publicidad. En las memorias figura su larga historia con Porcelanosa. Una anécdota que recuerda con naturalidad: el primer spot navideño que grabó en su casa en 1986 trajo consigo un fenómeno curioso, ya que las medias que llevaba puestas se agotaron tras verse en televisión.

Es una prueba de que la marca Preysler funciona como un perfecto motor comercial, siempre cubierto por un halo enigmático. “Es difícil catalogar a Isabel”, afirma Rosa Villacastín, periodista y amiga personal que ha visto su evolución: "Una vez pregunté a Carlos Herrera qué opinión tenía de ella y me contestó que 'tiene misterio'. Había dado en la diana".

La especialista en prensa rosa asegura sin tapujos: "Es la mujer que más portadas ha acaparado en nuestro país, pero la realidad es que son muy pocas las personas que la conocen de verdad, porque los medios hicimos una caricatura de una mujer que se ha casado con tres hombres de primera división".

Isabel antes que Preysler

Detrás del escaparate y de contratos a la altura de los que podrían firmar estrellas como Julio Iglesias o Michael Jackson —así lo asegura Pilar Eyre en un videoanálisis que analiza el fenómeno detrás de la reina de corazones— hay también un núcleo humano que Isabel no oculta en sus memorias: sus hijos y nietos, y las decisiones afectivas que han marcado su rumbo.

En el texto se lee su orgullo por su propia autonomía: "Afortunadamente, he tenido trabajos que me han permitido ser independiente económicamente a lo largo de mi vida, algo que considero fundamental y que he inculcado a mis hijos desde siempre".

Asimismo, los episodios vitales —la enfermedad y muerte de Miguel Boyer, su implicación en el cuidado familiar, o la convivencia y ruptura posterior con Mario Vargas Llosa, así como la publicación de las cartas de amor del Nobel de Literatura hacia ella— forman parte de una narrativa que equilibra la figura pública con una dimensión más cálida y no tan conocida.

En el libro, la socialité tampoco oculta su preocupación por el paso de los años. "Pienso que me estoy haciendo muy mayor, porque últimamente me están concediendo muchos premios y creo que ha llegado el momento de retirarme poco a poco. A pesar de todo, ahora mismo estoy valorando dos proyectos porque, a mi edad, seguir activa también es saludable", escribe.

Estas confesiones la humanizan como marca y, paradójicamente, la fortalecen: los públicos tienden a invertir afecto en figuras que muestran fragilidad y compromiso. Pero ¿cómo es Isabel Preysler fuera del foco? Villacastín, primera periodista con la que se sentó en un plató de televisión —para el programa de Extra Rosa en Antena 3— lo revela.

"No le gustan las entrevistas porque es perfeccionista y teme meter la pata. En ese sentido, diría que es algo controladora. Es fiel a las personas que aprecia y quiere; prueba de ello es que sus amigas íntimas son las de siempre. Muy detallista, nada que ver con ese concepto de 'come hombres' con el que algunos la han definido. Familiar, divertida y educada", afirma.

Según su confidente desde hace años, las aficiones de la Isabel persona tras la Preysler personaje son las que podría tener cualquiera de sus seguidoras, lo que la acerca a ellas más de lo que parece: "Hace deporte, come de todo, le gustan los dulces... No suele salir. Le gusta más que sus amigas vayan a comer a casa. Te recibe sin maquillaje y con una coleta".

La comunicadora critica la dureza con la que en ocasiones se trata a la celebridad, y se reafirma en la independencia de esta: "No necesita que un hombre la mantenga. Cuando se separó de Julio Iglesias, pudo llevarse un buen pellizco y no lo hizo. Los hijos de Vargas Llosa temían que la dejara heredera. Olvidan que ha ganado muchísimo dinero".

Isabel Preysler acudió el 23 de octubre a 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo libro. Atresmedia

En el plano de la moda, Villacastín la valora como referente de elegancia que resiste el paso del tiempo: "Ha creado su propio estilo, que nada tiene que ver con las modas imperantes. Sabe lo que le queda bien, como los trajes de chaqueta y pantalón. El largo de su pelo y el color apenas han cambiado".

Mateos suscribe sus palabras y añade: "Tiene mérito mantener esa consistencia durante décadas. Para las grandes marcas, Isabel Preysler es un auténtico activo de prestigio, considerada por muchos como la mujer más elegante de España".

El éxito de su libro

Cabe preguntarse si el lanzamiento de Mi verdadera historia corresponde a una estrategia de reposicionamiento. "Sin duda", responde la experta en marca personal, "porque la acerca al público y muestra su faceta vulnerable. Estamos ante un movimiento muy inteligente y sutil que amplía su narrativa más allá del lujo y la perfección".

La respuesta a la publicación del libro no se ha hecho esperar. Su paso por El Hormiguero, en la noche del 23 de octubre, lideró con un 20,1% de share y una media de 2.416.000 espectadores en Antena 3, superando contenidos fuertes de la parrilla. Su figura sigue moviendo masas y el dato explica por qué las marcas siguen interesadas en su imagen.

Hay quien podría pensar que el estilo de Isabel Preysler pertenece a otra era —a la era analógica de los grandes reportajes y las portadas impresas—. Sin embargo, la capacidad de la originaria de Manila —que, por cierto, ha pasado la mayor parte de su vida sin mánager— de generar interés constante y convertir cada aparición en noticia prueba que su fórmula sigue funcionando.

Publicaciones, documentales (como el especial navideño en 2023), contratos con marcas y la repercusión de sus memorias dejan claro que la conexión con el público no se ha ido. La diferencia es que ahora ese vínculo convive con nuevos formatos y plataformas, y con una audiencia que combina nostalgia y fascinación aspiracional.