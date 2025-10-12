URL copiada

Entrevista Nace Gravitta, la pionera agencia liderada por cuatro mujeres que revolucionará el talento y la marca personal en España Cruz Sánchez de Lara, Marta Manzano, Patricia Marco y Esmeralda Delgado se encuentran al frente de la flamante empresa que promete transformar la manera en que se desarrolla y potencia el talento.

Cuatro mujeres poderosas, estilosas y líderes en su sector entran caminando y sonriendo, cómplices, por el hall de un hotel de lujo en una ciudad puntera del mundo. El mármol del suelo es de la mejor calidad, pero la fuerza con la que pisan —metafórica y literal— hace que el sonido de sus zapatos de tacón rebote contra la impresionante cúpula cuajada de flores y se propague en eco. Cla, cla, cla. La gente, con cierto punto de descaro, se gira a mirarlas fijamente y se pregunta quiénes son. Alguna de ellas fue reconocida, y entre las curiosas hubo algún codazo e incluso algún dedo índice se escapó. “Es ella, sí. Es mucho más guapa que en la tele. A mí es que me encanta todo lo que dice, lo claro que lo dice y cómo viste. Yo la admiro”, le comenta una amiga a otra. Si Candace Bushnell hubiera contemplado esta escena, ya estaría afilándose los dedos para escribir una nueva pieza de Sexo en Nueva York. Pero en realidad no es Nueva York, es Madrid. Y, de momento, no hay sexo, hay algo mejor: Gravitta.

En el Salón Matahari de The Palace (A Luxury Collection Hotel Madrid), las luces suaves se reflejan en los grandes ventanales mientras el murmullo de la calle Duque de Medinaceli se cuela desde fuera. Allí, rodeadas de prendas y complementos de lujo, Cruz Sánchez de Lara, Marta Manzano, Patricia Marco y Esmeralda Delgado conversan sobre su nueva gran aventura: Gravitta, la flamante empresa que promete transformar la manera en que se desarrolla y potencia el talento profesional en España. Lo hacen con la complicidad de quienes comparten una misma visión de la vida y del mundo, pero desde perspectivas complementarias. Marta Manzano, productora de 'Lazos de sangre': "Rocío Jurado reivindicó el feminismo y un matriarcado muy fuerte" Cruz Sánchez de Lara es vicepresidenta ejecutiva del diario EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; Marta Manzano es CEO y fundadora de Tesseo Producciones, productora audiovisual responsable de éxitos televisivos como Lazos de Sangre o Madres: desde el corazón; Patricia Marco ha dirigido durante 20 años los departamentos de Programación y el Marketing de todos los canales de Mediaset España y Esmeralda Delgado posee una dilatada trayectoria en los medios de comunicación. Su último gran proyecto fue subdirigir durante dos años y medio TardeAR, en Telecinco.

Cruz es la presidenta de este nuevo proyecto junto a Marta, la empresaria meticulosa, y Patricia, la socia experta en televisión con un instinto inigualable para detectar oportunidades. Esmeralda, con nombre de piedra preciosa de color verde intenso, es la comunicadora estratégica. Estas cuatro mujeres, estas cuatro fuerzas de la naturaleza, han sacado papel y boli y han proyectado un sueño: Gravitta. Pero, ¿qué es Gravitta? “Para los profesionales del siglo XXI, la marca personal es una necesidad, una opción y un cauce. Para ello, nace Gravitta”, declara Cruz a esta revista. Marta dice que es “una agencia de talento influyente donde tenemos la suerte de trabajar con personas para impulsarlas en su carrera y construir su marca profesional y personal”. Su pionera aproximación va más allá de representar a figuras de reconocido prestigio; se centra en entender las necesidades y aspiraciones de cada persona y en descubrir dónde reside su verdadero valor. Patricia Marco, directiva de Mediaset: "En 'Madres, desde el corazón' hemos descubierto todo tipo de maternidades" Patricia, por su parte, considera el proyecto “una aventura destinada a transformar el sector”. Para Esmeralda, “es una agencia de desarrollo de talento en todos los sentidos”.

“Para los profesionales del siglo XXI, la marca personal es una necesidad, una opción y un cauce” - Cruz Sánchez de Lara

El enfoque de Gravitta es claro: tres grandes bloques de talento —médicos, deportistas o abogados que “necesitan estar en las redes”; directores de grandes compañías y CEOs; y figuras mediáticas y celebridades—, todos con un desarrollo personalizado que va más allá de la simple representación. “No somos una agencia al uso. Somos una empresa de desarrollo de profesionales influyentes”, insiste Patricia. “Es un nuevo concepto: acompañamos a cada persona, estudiamos su trayectoria y creamos un plan que les permita brillar y crecer de forma sostenible”, remata. Este planteamiento surge de una necesidad clara detectada en el sector: muchos profesionales, incluso los más exitosos, carecen de guía para expandir su marca personal y profesional. Marta explica que no se trata solo de negociar contratos o aparecer en medios. “Hay que hacer un estudio profundo y decidir hacia dónde queremos ir. No todo vale, y no todo debe tomarse. Lo importante es crecer con coherencia”, afirma.

“Vamos a dar un servicio 360º específico para cada representado. Hay que identificar qué les hace crecer y cómo pueden desarrollar su marca personal” - Marta Manzano

Cada fundadora aporta un enfoque distinto que enriquece la empresa. Cruz y Marta aportan la visión empresarial, fruto de su experiencia como emprendedoras; Patricia, el conocimiento profundo de la televisión y el desarrollo de talento; y Esmeralda, la sensibilidad para detectar la esencia de cada persona y canalizarla de manera efectiva. La combinación permite ofrecer un servicio integral y adaptado, desde la creación de marca hasta la gestión estratégica de presencia en eventos, conferencias, redes y colaboraciones con firmas. Para Esmeralda, la gestión del talento implica también saber decir “no” cuando algo no encaja con la proyección profesional. “En el mundo de la comunicación hay muchos prejuicios. Si uno tiene un objetivo, hay veces que hay que decir que no a ciertas propuestas laborales”, detalla.

En la conversación se recuerdan ejemplos como el de Susana Molina, ganadora de GH 14, o Laura Matamoros. Esta última, que tras ganar GH VIP decidió enfocar su carrera de manera selectiva y optó por rebautizarse como Laura M. Flores, ilustra cómo un enfoque bien guiado puede transformar la notoriedad en un proyecto sólido. “Se puede brillar de manera responsable y efectiva, pero para eso hay que tener acompañamiento. Ahí estará Gravitta”, subraya Delgado. En Gravitta, los talentos no se estandarizan. Cada profesional, desde un médico hasta una celebrity, recibe un plan hecho a medida. “Un médico no solo se dedica a su consulta; puede dar conferencias, participar en eventos o colaborar con farmacéuticas para transmitir sus valores, pero necesita la guía adecuada para hacerlo bien”, desvela Marta.

“Vamos a dar un servicio 360º específico para cada uno de ellos. Lo mismo sucede con los famosos: no todos necesitan sesiones de fotos o estar en determinados eventos. Hay que identificar qué les hace crecer y cómo pueden desarrollar su marca personal”, indica Manzano. El reconocimiento a la visión de Gravitta ha sido inmediato. Los cuatro pilares principales de este proyecto destacan la recepción apabullante de talentos y marcas, lo que confirma la demanda de un acompañamiento profesional honesto y cercano. Pero más allá del éxito inicial, su objetivo es consolidar un modelo innovador y de largo recorrido, con bases sólidas y reputación impecable.

“No somos una agencia al uso. Somos una empresa de desarrollo de profesionales influyentes” - Patricia Marco

Mujeres que lideran, mujeres que se admiran En un momento de la conversación, Magas dispara una pregunta inesperada, un pequeño juego. “Si Gravitta fuera una serie, ¿qué título tendría el primer capítulo?”. “Con faldas y a lo loco”, responde rápidamente Marta Manzano ante las carcajadas de sus compañeras. La admiración entre ellas se percibe en cada frase. Cruz es descrita como la generosidad hecha persona, Marta como ejemplo de templanza y coherencia, Esmeralda como dinamismo y creatividad, y Patricia como ejecutiva infalible, capaz de mantener la excelencia en la producción televisiva durante décadas. “Lo que más admiro de Marta es que ha levantado su productora sola, manteniendo su esencia y sus principios intactos”, reconoce Patricia, ante la mirada de su compañera, que no puede evitar emocionarse. Se agarran de la mano, aprietan los labios. “Ha logrado crecer en un mundo dominado por hombres poderosos, y además sin perder la humanidad ni la pasión”, remata Marco.

El futuro de Gravitta se proyecta con ambición y realismo. La empresa busca posicionarse como un referente en la transformación profesional de talentos en España, promoviendo la innovación, la excelencia y la ética en todos los ámbitos. “Que nazca competencia”, responde Esmeralda cuando esta revista le pregunta cómo ve el proyecto en cinco años. Y prosigue: “Vamos a ser tan referente que estoy segura de que nacerán otras Gravittas. Eso es buena señal”. Cruz, Marta, Patricia y Esmeralda coinciden en que su huella no será solo empresarial, sino también un ejemplo de liderazgo femenino sólido y colaborativo.

Gravitta, la televisión y las plataformas digitales En la entrevista se toca también el presente y el futuro de la televisión y los medios en un mundo dominado por plataformas digitales. Patricia Marco arroja que la clave está en acompañar a la sociedad, entender los nuevos códigos audiovisuales y adaptar los formatos tradicionales a los hábitos de consumo actuales. “La televisión no transforma la sociedad; la acompaña. Y quien logre unir estos códigos con visión y creatividad, seguirá siendo relevante”, explica. Esmeralda añade que los talentos mediáticos deben centrarse en su arte y personalidad, mientras Gravitta se ocupa de guiarlos estratégicamente para maximizar su impacto y coherencia.

“Se puede brillar de manera responsable y efectiva, pero para eso hay que tener acompañamiento” - Esmeralda Delgado

“Lo primero que tienes que hacer cuando planeas un proyecto televisivo es pensar en entretener a la gente. Si tu programa no entretiene, está muerto”, declara Marta Manzano, como una de las pocas mujeres fundadora y directora de una productora audiovisual de éxito en España. Y continúa: “También debe haber humor, emoción, drama. La vida es un drama. Por eso también los espectadores se sienten identificados con lo que ven. Todos esos aspectos los tiene que tener un programa”. Más allá de la estrategia y la innovación, la entrevista revela la humanidad y cercanía de estas cuatro líderes. La pasión, la alegría y el respeto mutua impregnan cada palabra. “Trabajar con ellas es un verdadero regalo. No es un decir. Yo las he admirado siempre”, confiesa Delgado. “Con ellas aprendes, te inspiras y ves cómo el talento y la ética pueden ir de la mano”, concluye.

Gravitta no es solo un proyecto empresarial; es un ejemplo de cómo la visión, la integridad y el liderazgo femenino pueden transformar un sector y crear oportunidades donde antes parecía que no existían. En The Palace (A Luxury Collection Hotel Madrid), mientras la ciudad sigue su ritmo frenético e incesante y el rugido de una manifestación se instala casi a las puertas del Congreso de los Diputados, estas cuatro mujeres consolidan con firmeza su apuesta por un revolucionario modelo de empresa que promete redibujar la manera de desarrollar el talento, combinando innovación, pasión y, por supuesto, excelencia.