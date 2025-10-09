Lolo Garner, el escultor 'tech' que decora Zarzuela, diseña el premio Magas por Fundador: "La máquina nunca ganará"

Tras días de idas y venidas y ajetreos, los astros se alinean para, por fin, poder hablar con Lolo Garner, el tech sculptor que ha moldeado bajo su criterio el galardón que el pasado viernes 3 de octubre recibieron en las Bodegas Fundador Mercedes Wullich y Marina Rivers.

Hay artistas que esculpen con las manos y otros que lo hacen con la mente. Él pertenece a esa rara estirpe que combina ambos impulsos: el del creador clásico y el del ingeniero del siglo XXI.

Su trayectoria, nacida de la curiosidad por el arte y la tecnología, comenzó entre cables, tornos y máquinas de control numérico en un taller donde los creadores acudían a dar forma a sus ideas. Aquella convivencia entre materia y código fue el germen de una vocación que hoy ocupa todo su tiempo y su vida.

Garner trabaja el acero como si fuera seda, lo dota de alma y movimiento. Su universo está habitado por materiales nobles —fibra de carbono, metacrilato— y por herramientas que parecen salidas de un laboratorio futurista. Pero en su obra late una emoción profundamente humana, una búsqueda constante de equilibrio entre la precisión técnica y la imperfección del sentimiento.

Lo que ha salido de su taller se encuentran en espacios tan singulares como el Museo Nacional de China, las galerías privadas de El Vaticano e incluso en la Zarzuela. Porque sí, el creador captó la mirada de los actuales reyes.

En su propuesta para la gala de 'Las Top 100 Fundadoras' quiso reflejar una pieza que rindiese homenaje a las mujeres que dejan huella. En su diseño, cada detalle tiene un simbolismo: la duela de una barrica que evoca el carácter del vino, el espejo que refleja la fuerza de quienes inspiran y la base burdeos que recuerda la esencia de lo terrenal.

Cruz Sánchez de Lara entrega el premio a Mercedes Wullich con la presencia de Ángel Piña. Rodrigo Mínguez

Con esta creación, el artista no solo entrega un reconocimiento, sino una metáfora: la de ese gesto que permanece, que trasciende los tiempos. Un sinónimo más de arte.

¿Cómo descubriste tu pasión por la escultura y qué momentos clave marcaron el inicio de tu carrera artística?

Desde siempre había tenido una inquietud por el tema del arte y la tecnología, pero no lo pude experimentar al 100% hasta que monté una empresa que estaba relacionada con el mundo de la robótica y el control numérico.

Ese fue el momento definitorio. Venían muchos artistas a trabajar en sus obras con las maquinarias que yo tenía. Al fin y al cabo, los diseños que yo hacía eran un apoyo para ellos. Así fui consciente del potencial que había y a partir de ahí empecé a desarrollarme en este sentido.

Tampoco hace tantos años. Te diría que unos ocho, pero ahora dedico el 100% de mi tiempo a ello.

¿Qué artistas, corrientes o experiencias han influido en tu estilo y en la elección de materiales como el acero?

Decantarme por él tiene su origen en que se trata de un metal noble. Además, se trabaja muy bien y tiene vida propia. Al margen de eso, lo utilizo porque encaja perfectamente con la parte tecnológica de lo que hago. Por otro lado, empleo materiales técnicos de nueva generación como el metacrilato, composites, fibra de carbono…

Son elementos que te dan unas prestaciones increíbles si se trabajan de forma adecuada y en el taller tenemos todas las herramientas para ello: desde láseres, hasta fresadoras 3D, máquinas de plasma de alta definición… Ni siquiera necesitamos salir del estudio para explotar nuestra creatividad.

Y de esto que haces habitualmente desde tu estudio, ¿qué parte se ve reflejada en el Premio Magas por Fundador?

Yo quería que fuera una cosa muy personalizada y cercana. Hay gente que cuando comienza con este tipo de proyectos no sabe hacia dónde dirigirlo. Empieza con una forma geométrica, la curva, le aporta volúmenes, remata con un texto y poco más.

No quería algo que encajase en la misma medida con una farmacéutica que con una empresa de decoración. Además, conozco bien tanto a Cruz —Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas—, como a Ángel Peña —consejero de Pedro Domecq y director global de marketing y comercial de Fundador-Emperador—, por lo que tenía que ser algo especial.

Para mí, todo comenzó cuando estando en el aeropuerto de Madrid, en la sala VIP, me topé con un ejemplar de la edición impresa de la revista y la robé (risas). Más tarde descubrí que me habían propuesto como creador del premio y comencé a investigar.

El artista posa junto a Ángel Piña en el 'photocall' del evento. Sofía Blanco

¿A qué conclusión llegaste?

Después de leerlo, vi que uno de los ejes centrales de la publicación son las mujeres extraordinarias y singulares, aquellas que dejan huella, y este elemento es algo que nos hace únicos y diferentes a todos los demás. A partir de ahí generé la idea principal del reconocimiento.

Partiendo de esa base, tenía que seguir trabajando el concepto vinculándolo con las bodegas. Ahí arranca de nuevo el cuestionamiento. ¿Cuál es la esencia de este tipo de espacios? De forma evidente, el vino, ¿y qué dota de carácter al mismo? Las barricas. En este caso, este detalle queda representando por la duela, que es una parte de este recipiente.

En concreto, escogí la zona central de la misma, porque es donde más se marca el trasiego de todo aquello que se hace con ellas. Le hicimos un lijado superficial y la tratamos con aceite. Una cosa curiosa es que este fragmento mantiene además los taninos que se van adhiriendo mientras el vino se encuentra en las barricas.

Considero que al igual que este proceso le da carácter al jugo de la uva, también se lo otorga al premio.

Volviendo al concepto de las mujeres que dejan huella, es inevitable enlazar con la idea de que estas suponen un reflejo para muchas otras que quieren ser como ellas. De ahí que la base del galardón sea un espejo.

Por último, hay una base de roble pintada en color burdeos, que se identifica con el de la bebida en cuestión. Al fin y al cabo, todo tiene un carácter simbólico.

¿Qué posición ocupan las figuras femeninas en tu arte?

Son fundamentales. Las mujeres son los seres más maravillosos del mundo. Tienen la capacidad de dar vida, cosas que nosotros no y me fascina el vínculo con la maternidad.

Es una inspiración constante en cualquier cultura. Siempre ha habido matriarcados y perfiles muy relevantes a lo largo de toda la historia. Y ahora, con la cuestión del empoderamiento femenino, todo se ha revolucionado. Poco a poco vamos consiguiendo un equilibrio. Hay que seguir en esa línea.

¿Qué te inspira de las dos mujeres que han recibido el premio, Mercedes Wullich y Marina Rivers?

Uno de sus elementos en común, que es la energía. Tuve la oportunidad de desayunar con Mercedes y compartir un cambio de impresiones que fue muy interesante.

Marina es una mujer vital. Las dos lo son, y ella tiene un potencial increíble debido a su juventud. Ambas tienen esa iniciativa, ese carácter, esa energía… Es como si una habitara el cuerpo de la otra. Son almas calcadas.

¿Qué quieres que las ganadoras reconozcan en tu obra cada vez que la vean?, ¿qué sensaciones debería despertar en ellas?

Me gustaría que rememoraran el momento que han vivido. Mirarla es un sinónimo de un presente que las va a trasladar a otro momento. Toda creación de un artista busca evocar un sentimiento, ya que es la forma de saber que la propuesta no pasa desapercibida.

La premiada, Marina Rivers, posa junto a Ángel Piña, Tamara Gorro y Cruz Sánchez de Lara. Rodrigo Mínguez

¿Qué referentes femeninos tienes y cómo han influido en tu obra? Ya sean espejos en los que mirarse, en lo personal o en lo profesional.

El primer referente siempre es tu madre. Para mí, al menos. Por otro lado, están esas figuras a las que admiras en el plano laboral. En lo arquitectónico, me fascina Teresa Sapey. Igualmente, me encantaba también el trabajo de Zaha Hadid, con sus construcciones tan singulares. Para mí el arte es algo transversal y lo que hacía ella, sin duda, lo era.

Hoy en día la tecnología es una constante, ¿cómo se encuentra en tu arte?, ¿cuál es el punto medio entre ambos mundos?

Nosotros utilizamos la tecnología al servicio del arte, al igual que hace años se empleaban otras herramientas. Desde las cavernas hasta Miguel Ángel. Si pudiéramos teletransportarnos en el tiempo y traer a Leonardo da Vinci a la actualidad, ¿cómo crees que trabajaría?

Con las herramientas más idóneas y más recientes…

Exactamente. Yo, como tech sculptor, no voy a coger un cincel para esculpir. Sin embargo, aunque haya robots o máquinas que encaminen estos nuevos procesos, el talento tiene que estar presente, es lo que tú imprimes en la obra. Nosotros lo hacemos a través del software, pero hay gente que utiliza un pincel y un lápiz.

¿Puede la tecnología hacernos aterrizar?, ¿mantener los pies en la tierra?

Estos medios tendrán toda la parte mecánica, pero siempre carecerán de la parte humana, que es fundamental para que una obra tenga su luz propia, para que brille.

Cuando dotas a la pieza de alma es cuando cambia todo. Mientras tanto, es un cuerpo inerte. Así que la tecnología ayuda, pero la espiritualidad hemos de aportarla nosotros. La máquina nunca te va a ganar. Lo dará todo, pero no va a aplicar un sentimiento. Eso le corresponde al artista.