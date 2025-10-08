Esther García, la productora de Almodóvar: "Hasta Jennifer Lawrence tiene que pelear para equiparar el salario"

No cabe duda de que Esther García (Cedillo de la Torre, 1956) es una de las grandes figuras del cine español. Desde que entrara a un rodaje con Concha Velasco, de eso ya hace mucho tiempo, la joven segoviana supo que allí quería estar, en concreto detrás de las cámaras.

Conocida como ‘la productora de toda la vida de Pedro Almodóvar’ (junto a Agustín), está detrás de más de 90 producciones de diferentes realizadores, lo que la ha llevado a ser la ganadora de seis Goya (cifra in crescendo, al ser productora de la apuesta a los Oscar, Sirat, de Oliver Laxe, por ejemplo), como también a ser reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía en 2018.

Y recientemente escribió historia al convertirse en la primera mujer productora en obtener el Premio Donostia en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Han transcurrido unas semanas desde la entrega del mencionado galardón, y Esther García emana aún emoción. Camina a través del lobby del hotel María Cristina en San Sebastián hacia nuestro encuentro pactado directamente con ella (¡hasta en eso es la mujer maravilla!), a su paso reacciona sonriente a cada saludo y felicitación.

Sin perder ni un segundo, empezamos a grabar en medio de un comentario casual sobre la maternidad. Ella cuenta que fue madre jovencísima, a los 20 años.

“Durante muchísimo tiempo, el sentimiento de culpa por todo lo que me perdí mientras trabajaba estaba muy presente”, confiesa quien atesora una intachable carrera profesional de cinco décadas. “Racionalmente lo tengo apartado, pero emocionalmente de vez en cuando acude a mí ese remordimiento”.

Lo dice alguien que ha llegado muy lejos en la producción cinematográfica, y que al unísono construía y abría el camino para otras féminas. Esa confesión es apenas el primer gesto de honestidad y generosidad que nos depara Esther García a lo largo de esta entrevista.

¿Crees que todavía se lidia con ese sentimiento de culpa?

Creo que lo seguimos teniendo. De hecho, una de mis compañeras, que podría ser mi hija perfectamente, acaba de tener un bebé y se debate entre lo que le gusta de su profesión y la cercanía a su hijo.

Hay algo en nuestra educación que se perpetúa, y que las madres no estamos consiguiendo cambiar. Y nada va a progresar hasta que los hombres y las mujeres estemos decididos a hacerlo.

Mientras sigamos soportando, pensando que si no lo hacemos nosotras las cosas no van a estar suficientemente hechas, esto no va a avanzar. Nosotras tenemos que quitarnos ese peso de encima y los hombres tienen que venir a unirse codo con codo, hombro con hombro con nosotras. Si no, no habrá remedio.

Parte de la culpabilidad la han relacionado con la ambición profesional. Cuando la misma está acuñada a una mujer, es una maldición. ¿Cómo ha sido para ti jugar a ocultar —o no— tus ambiciones?

Yo he tenido una educación especialmente dedicada a mantener el perfil bajo y la humildad. Mi abuela era tremendamente religiosa, así que la discreción, estar en el segundo plano, la he tenido en el ADN desde pequeñita. La gente me percibe como discreta, algo que no ha sido forzado, sino que viene de esa formación que he tenido.

Tampoco he sido realmente ambiciosa persiguiendo estatus ni siquiera en las cuestiones salariales, ni tampoco en que mi nombre figurara de una manera más prominente. Creo que eso ha sido un error crucial, y lo he descubierto mucho más tarde, cuando he visto los efectos que produce el ser alguien que ha perseguido una meta y la ha logrado.

La ambición es imprescindible en un mundo en el que necesitamos ir consiguiendo igualdad como sea. La palabra en sí misma es malsonante: unida a los hombres significa que tienen una carrera por delante y un sueño; ligada a las mujeres es alguien perverso que por conseguir sus metas hará cualquier cosa.

Parece que el camino es más productivo, pero a la vez te diré que, en mi experiencia profesional, el hecho de no haber seguido pautas que aprendí de otros jefes que tuve, el mantener una manera de negociar con otro perfil más personalizada y sin reproducir conductas que había padecido, me ha ido bien.

Yo sé que la ambición es necesaria, pero reconozco que sin haberla tenido me han funcionado otros métodos. En cualquier caso, recomendaría a todas las mujeres que leyeran el significado de la palabra para descartar en su cabeza que es una mala práctica.

Has mencionado las cuestiones salariales. ¿Por qué a las mujeres, sobre todo en lo profesional, nos cuesta aún hablar de dinero, pedir lo que valemos?

Porque hemos sido educadas para una posición de sumisión y para que todo lo que nos den sea suficiente. Con el hecho de recibir, ya nos parece que es así y no destacamos nuestro trabajo, nuestra energía y la responsabilidad hacia las otras mujeres. Es que si no pedimos para nosotras, las demás tampoco van a reclamarlo. Hay que hacerlo, y es algo para lo cual también habría que formarse.

Creo que las nuevas generaciones lo tienen un poco más claro y determinan una diferencia entre la parte personal que se establece y que no hay que ponerla en valor, y el trabajo que sí hay que reconocerlo. O sea, hay que establecer claramente las diferencias.

El trabajo vale lo mismo que el de un compañero; y luego personalmente podemos relacionarnos como quieras, pero eso no implica que tenga que aceptar el variar mis condiciones salariales.

¿Dónde está la clave de esa aceptación a cualquier cosa que nos den? Es algo realmente muy complejo y que tiene que ver con la parte más profunda de nuestra educación. ¿Y cómo resolverlo? Probablemente estableciendo baremos de trabajo, o sea, los sindicatos en las negociaciones colectivas marcarían lo que cobra un ayudante de cámara, y da igual que sea hombre o mujer.

Si existiera ese tipo de fórmula y fuera aceptada, nos ahorraríamos una pelea. Como no existe, la pelea tiene que continuar, y cuando van a contratarte saber cuánto cobran los hombres y pedir lo mismo.

Jennifer Lawrence, también Premio Donostia de esta edición, luchó como nadie por conseguir que su salario fuera equitativo y equivalente al de sus compañeros en películas en las que ella era tan protagonista como ellos. La admiro profundamente y creo que todo el mundo tiene que saber que hasta estrellas deslumbrantes como ella tienen que pelear por equiparar esto.

La única manera de saber cuánto cobran los otros es preguntarlo. Entonces, sepamos cuánto cobran ellos y tratemos de que nos paguen lo mismo. Pero sí, es un asunto bien difícil.

Retrato de Esther García. Pablo Gómez

La directora argentina Lucrecia Martel ha dicho sobre las cuotas que son necesarias hasta que ya dejen de serlo. Desde tu posición de productora, ¿cómo logras balancear ser justa y tomar en cuenta lo que necesitas para cada proyecto?

No puedo estar más de acuerdo con Lucrecia en lo de las cuotas, lo he defendido siempre y a las pruebas me remito: desde que las hay, vemos a muchas más mujeres dirigiendo, escribiendo, al frente de la fotografía, muchas más compositoras. Las cuotas sirven, son imprescindibles hasta que lleguemos al 50%.

Cuando me llega un proyecto de una mujer, lo leo ávida porque deseo profundamente hacer proyectos femeninos. El cómo decido tiene que ver con lo que llega. Si es un proyecto que tiene que ver conmigo, si lo quiero contar, si quiero vincularme. A veces me llegan proyectos con los que no quiero relacionarme, o no me interesan.

Luego, en el resto de los departamentos tengo que negociar siempre con la directora o con el director. Ofrezco a profesionales para desempeñar cargos dentro de la película, pero eso es una negociación entre dos.

Hay directores que tienen muy claro a quién quieren en la composición, como es el caso, por ejemplo, de Pedro Almodóvar; como también hay quien está muy abierto a trabajar con nuevo talento o con quien le pueda ofrecer.

En ese caso siempre trato de que si hay ese entendimiento entre las dos partes, podamos promocionar a las mujeres. Pero es vital que la otra parte esté 100% de acuerdo.

Te has calificado como ‘una cumplidora de sueños de otros’. Pero ¿dónde quedan los tuyos?, ¿cómo estás presente en eso de servir de herramienta?

El hecho de cumplir los sueños de otro ya me parece maravilloso y me hace sentir realmente bien.

Eres como un hada madrina.

(Ríe) ¡Total, total!, es un poco eso. Y en ese camino me encuentro perfectamente realizada porque mi participación no es solo preguntar '¿qué quieres?'. Es que cuando él o ella dice lo que busca, yo digo, ‘¡ah, y además podemos hacer esto otro, o ¿qué te parece si... ?’ O sea, encuentro un camino para aportar, un espacio para poner algún granito que contribuya.

Isabel Coixet me regaló uno de sus preciosos collages, y en la dedicatoria escribió: “Para Esther, porque nunca has dicho esto es imposible". Es verdad, entre mis palabras no está lo imposible, está siempre lo posible y tratar de sumar.

Entrando en tu trabajo con los Almodóvar, con el filme Matador se inicia una fase para Pedro y para ti, y sin el problema que se originó en torno a esa película no se hubiera fundado El Deseo. ¿Cómo fue ‘tu saber estar’ en un momento crucial, haber ayudado a construir lo que es la productora y la visión de los hermanos?

Es muy curioso porque Agustín y yo habíamos trabajado en Sé infiel y no mires con quién (1985), de Fernando Trueba, en el departamento de producción. Nos llevábamos muy bien, y el hecho de volver a trabajar en Matador (1986) estrechó muchísimo nuestros lazos.

Para Pedro fue durísima esa película porque había conflicto entre Andrés Vicente Gómez (el productor) y las actrices, sobre todo con una de ellas, y le quitaba muchísima energía, lo cual hizo que pensaran que el siguiente proyecto lo iban a acometer solos.

Durante el rodaje de Matador, donde yo era ayudante de producción, tuve muy claro de qué lado estaba, aun a riesgo de tener conflictos con el productor y con las otras personas que estaban por encima de mí.

Estreché muchos lazos con Pedro y Agustín, y tuvieron claro que podrían contar conmigo desde ese momento para siempre. Estuve trabajando en otras cosas durante un tiempo, y cuando se creó El Deseo para hacer La ley del deseo (1987), estuvieron conmigo desde el minuto uno.

Me entendía bien con ellos. Pedro me parecía tan brillante, tan diferente, tan creativo, era tan motivador todo lo que proponía, que les hice saber que yo estaba completamente entregada y que iba a estar todo el camino a su lado.

Acabamos La ley del deseo, y Agustín recogió todos los papeles en un bolso deportivo y cerramos la oficina prestada que nos había dejado (el productor) Miguel Ángel Pérez Campos. Nuestra oficina quedó reducida a esa bolsa.

En la preparación de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) alquilaron un nuevo espacio, me llamaron y sentí una gran felicidad; se estrechaban los lazos, ellos confiaron 100% en mí, y yo 100% en ellos.

Agustín es una buenísima y extraordinaria persona, confiable y confiado. Yo solo puedo agradecer que esa confianza estimuló en mí el deseo de hacerlo cada vez mejor y la de crecer con ellos. Ya son 50 años (conociéndose desde la serie Curro Jiménez), y 40 años juntos.

Para mí han sido mi familia ampliada y elegida, en lo personal y en lo laboral hemos crecido juntos. Cuando decidimos que íbamos a empezar a producir a otros, también fue una cosa superestimulante y emprendimos esa carrera juntos. Tenemos gustos muy parecidos, sensibilidades semejantes, y ha sido un lujo este camino.

Pedro Almodóvar, Esther García y Agustín Almodóvar en la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. GTRES

También te has puesto frente a la cámara haciendo pequeños roles. Te reconocen además en la Mercedes de Nora Navas en Dolor y Gloria. ¿Cómo ha permanecido a través de los años tu falta de pudor, y qué tan importante es tener desparpajo y rebeldía en la vida?

A ver, el personaje de Nora Navas es más bien mi hermana Lola, aunque hay una mezcla de cosas, porque Pedro siempre combina las naturalezas que le rodeamos (se ríe).

Soy más bien espontánea en el día a día, y me hacía gracia prepararme esos pequeñitos cameos que he hecho en tantas películas con Pedro, Trueba, (Fernando) Colomo, entre otros.

Al principio Agustín (quien también suele hacer cameos en las cintas de su hermano) y yo decíamos que le dábamos suerte a las películas, y por eso lo hacíamos. Me pongo nerviosa, tengo esa sensación de responsabilidad ante la cámara, ante todo el equipo y ante no perder el tiempo en el rodaje con repeticiones innecesarias.

Por otro lado, me gusta mucho la vida y disfrutar, bailar, cantar, divertirme, salir con los amigos. Eso forma parte de mi personalidad.

Lo quiera o no, lo tengo en el ámbito privado, en el trabajo, en las relaciones con los demás, y creo que la gente que me conoce, que es mucha en esta profesión, sabe que esto es lo que hay (se ríe)

Que he cambiado y que se ha ido moderando a lo largo de los años, ¡sin duda! Tiene que ver con la edad más que con una voluntad precisa de cambiarlo. Pero estoy contenta de ser así, espontánea, un poco sinvergüenza, capaz de decir tacos y ser irreverente. Esa parte de mí también me gusta.

Has llevado durante todo el Festival de San Sebastián un distintivo en apoyo a las víctimas en Gaza, además en tu discurso hablaste de las guerras, de los derechos de las mujeres. ¿Cuáles son esas luchas que han sido constantes en tu vida y que van a seguir siéndolas en el futuro a pesar de todo?

Por los derechos humanos, por que nos mantengamos sensibles, por que la fragilidad de todos los que nos rodean nos importe; los de cerca, por supuesto, pero no podemos estar indiferentes ante los inmigrantes que llegan a nuestras costas y se mueren. No podemos estar indiferentes ante lo que está sucediendo en Ucrania o Palestina.

Hablar de ello hace que esté presente. Seremos unos pesados, hay personas que dicen que "a lo mejor no es el marco”, pero no podemos perder la oportunidad cada vez que haya un momento, hay que hablar de ello.

Para mí las mujeres somos las que hemos sostenido la parte emocional de la sociedad, y somos las que de alguna manera hemos transmitido un legado, y ojalá el legado que transmitamos ahora sea el del respeto y el de cuidarnos unos a otros, a los de cerca y a los de lejos.

¿Y qué pasa con tus luchas internas?

Bueno, las internas yo me estoy tratando, ¿eh? (se ríe) Tengo una terapia para mirarme más, para pedir lo que quiero, para hacerme respetar en lo personal, para no dejarme avasallar. Lucho por ello. Es una tarea que mantengo, a pesar de ser alguien que en principio tiene una posición de poder, todas esas luchas internas están en mí cada día.