Kelly Massol, la empresaria que vende artículos 'beauty' cada 40 segundos: "No son solo productos, son rituales"

Kelly Massol, la fundadora de Les Secrets de Loly, la firma de belleza especializada en el cuidado del cabello que arrasa en Francia. Cedida

En tiempos de viralidad, todo parece mucho más accesible. Entrar en redes sociales es sinónimo de búsqueda de lo aspiracional. Si no se es emprendedor, parece que algo falla. Y si se es, pero el éxito no es arrollador, la palabra fracaso pesa de forma sobrehumana.

No obstante, cuando se trabaja en un proyecto propio, la inmediatez debería quedar desplazada. Conquistar según qué espacios y mercados no es una batalla de unos días o meses, sino una tarea como la de la gota que horada la piedra, de constancia y esfuerzo.

A veces cuesta interiorizar esta ecuación, en especial cuando parece que todo el mundo lo tiene todo y de un momento a otro.

Kelly Massol, la fundadora de la marca de belleza francesa Les Secrets de Loly, especializada en cabello texturizado, sabe bien de qué se trata esto a pesar de haber conseguido vender uno de sus productos, el Boost Curl, cada 40 segundos.

De acuerdo a la edición francesa de Forbes, la facturación de la compañía se estimó en unos 70 millones de euros en 2023. Sin embargo, todo comenzó a finales de la primera década de los 2000 con una inversión de entrada de apenas 1.500 euros. Ahora, 15 años después, en Magas hablamos con la CEO de una marca que comercializa sus artículos en más de 4.000 puntos de venta y en 56 países.

¿Cuál es el secreto detrás de Les Secrets de Loly? ¿Y por qué ese nombre?

Diría que radica en una necesidad personal y una misión compartida. En 2009, cuando tenía 25 años, no encontraba en Francia soluciones naturales y eficaces para el cabello texturizado. Lo único disponible eran alisadores o fórmulas petroquímicas llenas de siliconas y disruptores endocrinos.

Loly era mi apodo, me lo dio mi tío, y él fue mi primer y mayor apoyo en esta aventura.

¿Cómo definiría Les Secrets de Loly?

Somos la marca del cuidado capilar texturizado con alma. Es una firma pionera y experta dedicada al cabello ondulado, rizado y afro. Combinamos fórmulas con más de un 96% de ingredientes naturales con el placer sensorial y un acompañamiento educativo para que cada persona pueda abrazar su textura natural con orgullo.

Nuestras rutinas son tan simples como decir "1, 2, 3, 4", para que cualquiera pueda acceder a ellas con facilidad.

¿Cómo llegó a vender un Boost Curl cada 40 segundos después de empezar con solo 1.500 euros?

Todo comenzó con pasión, mucha determinación y una comunidad vibrante. Incluso antes de lanzar el proyecto, gestionaba un foro donde decenas de miles de personas compartían consejos sobre este tema.

Esa confianza y conexión fueron nuestra base. A partir de ahí, el boca a boca y los resultados reales hicieron el resto. Hoy, Boost Curl se ha convertido en un símbolo de lo que representamos: eficacia, alegría y aceptación.

¿Qué le llevó a entrar en el mundo de la belleza?

Empecé porque no encontraba productos que respetaran mi pelo. Me frustraba que las únicas opciones fueran dañinas y estigmatizantes.

Con el tiempo, entendí que no era solo mi historia, sino la de muchas personas que merecían alternativas más saludables. Crear Les Secrets de Loly fue una forma de ofrecer soluciones y reescribir la narrativa en torno al cabello texturizado.

¿Cómo entiende la belleza? ¿Cuál es su concepto?

Es un ritual de amor propio. Es celebrar la persona que eres, sin concesiones. En un mundo que impone estándares que limitan, creo que la verdadera belleza nace de la autenticidad y la aceptación de uno mismo.

¿Cuánta verdad hay en el método curly?

Es un tratamiento que responde a necesidades reales. El cabello texturizado necesita hidratación, cuidados suaves y respeto por su patrón natural. Para mí, no es una moda, es una forma de pensar que otorga poder para amar y entender el pelo.

¿Cuál es la clave de la conexión tan fuerte entre sus productos y el público?

Autenticidad, experiencia y comunidad. No solo vendemos productos: ofrecemos rituales, conocimiento y acompañamiento. La gente se siente vista y respetada, y obtiene resultados que transforman la relación que tienen con su cabello.

Se trata de tener el artículo beauty adecuado combinado con el gesto correcto, para que cualquiera pueda cuidar su textura con seguridad y facilidad. Y, por supuesto, no sería lo mismo sin los aromas deliciosos que convierten cada rutina en un momento de bienestar. Sobre todo, queremos que las personas se sientan libres para elegir lo natural sin miedo al juicio.

¿Cree que ofrecer una rutina capilar personalizada ha sido clave para su éxito?

Sin duda. El cabello texturizado es increíblemente diverso, no hay una solución única para todos. Las rutinas a medida ayudan a que cada persona se sienta guiada y comprendida. Este enfoque individual genera confianza y fidelidad. Por eso creamos rituales paso a paso adaptados a ondas y rizos, tanto sueltos como muy apretados.

Como emprendedora, ¿cuál es la realidad detrás de lanzar un proyecto propio?

Es una aventura extraordinaria, pero también una prueba constante de resiliencia. Hay que estar preparada para trabajar mucho, hacer sacrificios y superar dudas.

Como mujeres, ya sabemos gestionar muchas responsabilidades, y el emprendimiento puede ser una vía poderosa para realizarse y encontrar un equilibrio.

También hay barreras mentales que muchas veces no son nuestras, sino proyecciones de miedos ajenos. Pero ver el impacto real de lo que se consigue en la vida de las personas lo compensa todo.

Imagen de una de las campañas de la firma. Cedida

Si tuviera que elegir solo un producto, ¿cuál sería?

Boost Curl. Representa perfectamente nuestra filosofía: una experiencia sensorial, resultados potentes y una celebración de la belleza natural.

¿En qué punto se encuentra la expansión de la marca? ¿Qué significa para ti integrar capital de inversión a nivel personal y profesional?

Estamos consolidando nuestro liderazgo en Francia, donde somos la marca número uno para cabello texturizado en farmacias, y expandiéndonos en Europa, con especial foco en España. Asociarnos con un fondo de inversión fue una forma de crecer sin perder independencia.

A nivel personal, es un logro y una responsabilidad: mantenernos fieles a nuestra misión mientras llegamos a más personas.

¿Cuándo sintió ese 'ya lo he conseguido'? ¿Hay algo que todavía le impida verlo así?

Lo sentí al ver nuestros productos en miles de tiendas y escuchar a clientes decir que les habíamos cambiado la vida. Cuando fundé Les Secrets de Loly hace 15 años, jamás imaginé que este camino me llevaría tan lejos: cruzar fronteras, inspirar comunidades y dejar una huella positiva que va más allá del negocio.

Pero soy ambiciosa: siempre queda algo por hacer, más voces por empoderar, más normas que desafiar.

¿Qué marcas o figuras le inspiran en el sector de la belleza?

Me inspira mucho la cosmética coreana, porque ha impulsado toda la industria en términos de innovación, eficacia y el arte de crear rutinas que realmente respetan la piel y el cabello. Esa atención a la investigación, un cuidado más amable y la experiencia sensorial es algo que admiro profundamente.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir al mundo a través de su marca?

Que tu cabello natural es tu corona. Mereces amarlo, celebrarlo y cuidarlo con productos creados con calidad y respeto. Cuando lo abrazas, te estás abrazando a ti misma.