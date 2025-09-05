Ana Rosa Quintana: "En mi productora hay mayoría de mujeres; pero las contratamos por su talento, no por su sexo"

El plató número 6 de Mediaset España es un hervidero a las ocho de la mañana de un martes cualquiera. Técnicos de sonido, iluminación, regidores, responsables de atrezo...

Todo debe estar preparado para cuando llegue la jefa. Al fondo, entre bambalinas, se escucha el sonido de unos tacones acercándose al corazón del lugar en el que todo pasa.

De golpe, llega un exquisito aroma a perfume. Es el suyo: Elixir de Clinique. Entre el tumulto, se escucha una voz firme, pero también dulce y familiar, que exclama: “¡Buenos días!”. Es Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana en su plató de Telecinco. Sara Fernández Magas

A estas alturas, ¿qué más se puede decir de ella? Periodista incisiva, empresaria visionaria, es una de las pocas mujeres que dirigen su propia compañía audiovisual en nuestro país. Desde su productora, Unicorn Content, da vida a algunos de los formatos más emblemáticos y longevos de la televisión.

Entre ellos, El programa de Ana Rosa, que vuelve este lunes, 8 de septiembre con una entrevista a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Quintana lleva 20 años en Telecinco -con 21 temporadas de éxito-, aunque su rostro reside en nuestros hogares desde hace más de tres décadas.

Tras un año y medio al frente de las tardes, regresó a su hábitat natural: las mañanas. Y con ellas, a los madrugones a las cinco y media para ofrecer a su audiencia la mejor información política y de actualidad.

“¿Y a qué hora se acuesta?”, pregunta esta revista mientras Ana, como la llama su equipo, posa para las cámaras. “A la de las gallinas”, responde, tan tajante como divertida.

Ana Rosa, 20 años ya en este plató -¡21 temporadas!-, ¿todavía hay nervios?

La suerte que tengo es que paso más tiempo en el plató que en mi casa, con lo cual, no (ríe). Estoy muy bien rodeada de mi gente y de mis compañeros. Me siento muy segura aquí. Otra cosa es cuando hay tensiones, no internas, porque mi plató siempre es una balsa de aceite, sino cuando hay un tema que está estallando, al que quieres llegar, que ocurre en directo… Todo eso genera adrenalina. Pero no, yo trabajo muy a gusto.

¿Alguna entrevista para olvidar?

No, ninguna. Creo que los periodistas debemos entrevistar a todo el mundo, incluso al mismísimo diablo si se pudiera.

¿Un ritual antes de entrar a hacer tantas horas de directo?

No, pero tengo mis rutinitas. Me persigno para que me ayuden desde arriba, porque en los directos nunca sabes qué puede pasar. Aunque eso es lo bonito y lo que me gusta porque yo nunca hago programas grabados.

Usted siempre lleva un look blanco para arrancar la temporada. ¿Se puede considerar una superstición? Dicen que en otras cadenas le copiaron la idea...

(Ríe) ¡Ahora todo el mundo lo hace! Mira, esto empezó cuando llegué a Mediaset y acababa de tener a mis mellizos. Salí con una camisa blanca y unos vaqueros, y la verdad es que me dio mucha suerte. Siempre empiezo las temporadas de blanco. Al principio, los iluminadores me decían: "¡No, que el blanco es horrible, crea sombras!". Y yo les contestaba: "Bueno, mira, por un día no pasa nada". Y hasta hoy.

En febrero volvió a las mañanas y dijo que se ponía donde la cadena le mandase. ¿Y si le propusieran hacer las noches, compitiendo con Broncano y Motos?

A ver, a mí me gusta la actualidad y eso ocurre por la mañana. Me gusta mucho la política y, aunque el entretenimiento también, pues… no es mi mundo. Donde soy más útil es en las mañanas. Pero si la cadena me ha necesitado un año y medio en otro lugar, ahí he estado.

¿Qué es un rival para usted?

¿Un rival? Pues mira, ahora mismo por la mañana tengo dos. Una es Susanna Griso, con la que tengo una magnífica relación personal desde hace muchísimos años. Y mi otra rival es Silvia Intxaurrondo.

Ella estaba en la SER y el primer programa de televisión que presentó lo hizo con Cuarzo, que en ese momento era mi productora. Luego no hemos tenido contacto, pero la respeto, como a todos los que hacemos directo y estamos al pie del cañón. Lo único que pido es fair play, aunque no ocurre con todo el mundo, también te lo digo.

Ana Rosa Quintana, en su mesa de actualidad. Sara Fernández Magas

He comprobado que en su equipo hay muchas mujeres: su secretaria, su maquilladora, su estilista, su socia...

Sí, pero mi peluquero es un chico. Hay coordinadores hombres. Es cierto que en mi productora hay mayoría de mujeres, pero aquí elegimos a la gente por su talento, no por su sexo.

Ana Rosa, en 2017 usted fue a la manifestación del 8M por la igualdad entre hombres y mujeres. En 2018, incluso, no se emitió su programa... ¿Qué le ha pasado con el feminismo?

Nada. Al revés, soy feminista desde que nací. Lo que pasa es que en los últimos años el feminismo se ha entendido de otra manera, completamente distinta. De hecho, Podemos ha conseguido dividirlo. Antes íbamos todos juntos a la manifestación: gente de derechas, de izquierdas, de centro, sindicatos, patronal…

Ahora, ¿cuántas manifestaciones hay? Se ha dividido por asuntos que no tienen que ver con el feminismo. El feminismo es la lucha por la igualdad de derechos en todo: en lo laboral, en lo familiar… El feminismo se demuestra, no se predica.

¿Qué le cuenta una madre, sobre las mujeres, a sus tres hijos varones?

Intento que crezcan en igualdad y con respeto mutuo. Las mujeres hemos luchado durante siglos porque se nos han negado derechos. Aún no existe la igualdad absoluta. Debemos conseguirla, pero con consenso y respetando cada espacio.

¿Le cambia a uno la visión de ciertas cosas de la vida cuando llega una enfermedad como el cáncer?

Sí, pero los humanos seguimos cayendo en lo mismo... El cáncer es algo que siempre está ahí, pero mis revisiones las paso con sobresaliente. Aun así, hay que cuidarse. Después de todo lo que he pasado, solo creo en dos cosas: en Dios y en la ciencia.

¿Es usted una mujer feliz?

Sí, yo creo que soy una mujer afortunada. Yo me siento feliz. Soy muy disfrutona y sobre todo de las pequeñas cosas. ¿Que luego hay problemas en la vida? Claro que los hay, pero hay que pensar que lo que ocurre conviene y siempre, detrás de una crisis, hay un momento esplendoroso.