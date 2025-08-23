Alexandra Jiménez: “La peor tortura para un actor es ver sus propias películas. Es un verdadero sufrimiento”

Magas se cita con la actriz y con ella conversa sobre su nuevo proyecto, Sin cobertura, la desconexión digital, las redes sociales y su impecable trayectoria.

“Qué preciosidad de lugar en el que me habéis citado”, expresa Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980) en su encuentro con Magas al poner una de sus sandalias de tacón dorado en el Salón Rojo del majestuoso Santo Mauro (A Luxury Collection Hotel).

“No lo conocía”, continúa. Afortunada ella de poder experimentar por primera vez aquello que se siente al descubrir la magia de ese palacio del siglo XIX en el corazón de Chamberí, en Madrid. Ya es imposible que lo olvide. Ya vivirá en ella para siempre.

La actriz posa en el jardín y se para a observar los castaños centenarios, las fuentes que lo presiden y los detalles de la arquitectura del imponente edificio de estilo francés. Alexandra Jiménez es atenta, educada hasta la extenuación, muy curiosa y, sobre todo, sabe escuchar. Esto último “es fundamental para ser un buen actor”, declara a esta revista.

La actriz, protagonista de 'Sin cobertura', en el Salón Consejo del Santo Mauro. Sara Fernández Magas

Este pasado viernes, día 22 de agosto, la intérprete tuvo motivos para celebrar. Llegó a los cines de toda España Sin cobertura, la película que protagoniza junto a Ernesto Sevilla y en la que también participan Luna Fulgencio, Amaia Miranda, Aimar Miranda, Luis Callejo y Pepe Viyuela. Se trata de una comedia en la que ella encarna a una madre de familia con tres hijos y a la que le espera un sinfín de disparatadas aventuras.

El personaje de Julia, al que Alexandra da vida, es fuerte, poderoso, viste trajes de chaqueta en colores vibrantes y sostiene su hogar en todos los sentidos. Rita, la menor de la casa, está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. Al toparse por azares de la vida con una pitonisa, la niña pide un deseo y la familia se ve transportada a la Edad Media sin acceso a tecnología.

Alexandra Jiménez en el Salón Rojo del Santo Mauro. Sara Fernández Magas

El filme, dirigido por Mar Olid, explora temas como la adicción a los móviles, la importancia de la familia y la necesidad de adaptarse a situaciones inesperadas. Además, ofrece una mirada cómica a la vida en la Edad Media y cómo una familia actual podría enfrentarse a ella.

Alexandra, en Sin cobertura, su personaje viaja a la Edad Media. Si usted se despertara un día en aquella época, ¿cuál cree que sería su primer pensamiento?

Que preferiría no estar en la Edad Media (ríe).

¿Preguntaría primero por el wifi o por el café?

Por el wifi no, eso seguro. Ya antes de hacer la película era muy consciente del problema que tenemos todos con la tecnología. Pero después de rodarla y ahora en la promoción, aún más. No me gustaría nada aparecer en la Edad Media.

¿Qué es más difícil hoy: sobrevivir sin cobertura o sobrevivir a una comida familiar con todo el mundo enganchado al móvil?

Es más difícil sobrevivir a la falta de comunicación, sin duda. Ese es uno de los grandes problemas actuales. Cada vez se agrava más y no sé si somos del todo conscientes… o quizá lo somos, pero no nos importa lo suficiente. Y ahí está el peligro.

Creo que todos fuimos un poco más conscientes cuando ocurrió el apagón el 28 de abril: sin luz, sin internet, sin acceso a ninguna de la mayoría de cosas que acostumbramos.

Totalmente.

¿Estamos preparados para vivir sin tecnología?

No, no lo estamos.

La película critica con humor nuestra adicción al móvil. ¿Usted tiene alguna costumbre digital que la avergüence un poco, algo de lo que le gustaría librarse pero no puede?

No soy especialmente tecnológica. Uso el móvil principalmente para comunicarme con mi familia. Si pudiera, me quitaría hasta el WhatsApp. Lo mantengo solo por ellos, porque vivimos en distintas ciudades.

¿Por qué lo eliminaría?

Porque me genera mucha angustia. No por mi necesidad de estar conectada, sino por la del otro. Esa presión de responder de inmediato, como si fuera una obligación. Nos estamos acostumbrando a tener lo que queremos en el momento que pensamos que lo necesitamos. Cada vez somos más impacientes. Hubo un tiempo en que me quité WhatsApp, pero tengo que estar en contacto con mi familia. Nos da ventajas, pero nos hemos vuelto esclavos.

Detalle de la mano de Alexandra Jiménez durante la entrevista con Magas. Sara Fernández Magas

Y luego está ese uso perverso del WhatsApp: una aplicación personal que se utiliza también para cuestiones laborales. Un domingo por la noche abre usted la aplicación y tiene un mensaje de trabajo. ¿Le da rabia eso?

Sí, totalmente. Y te obliga a estar hiperconectado en todo momento.

Investigando sobre usted para esta entrevista me he dado cuenta de que no tiene redes sociales. ¿Nunca las ha tenido o se las ha quitado para defender la película?

No, no me relaciono con ellas (ríe).

¡Es usted un mirlo blanco! ¿Ni siquiera para promocionar sus trabajos?

No, no... Yo prefiero entrevistas como esta. Me gusta más conversar, que me pregunten, que exista un interés real y que se transmita bien. Encender dos focos y hablar sola en mi salón para venderte una moto no va conmigo. Sé que gran parte del sistema funciona así, pero también se puede funcionar sin redes.

¿No tener redes sociales es una declaración de intenciones?

Por supuesto. Hay un punto de rebeldía. No me gustan las redes sociales, no me gusta lo que proponen, no me gusta en lo que nos convertimos al ser secuestrados por ellas. Hay quien dice que las usa bien o que solo las usa para ciertos momentos. Pero incluso así, cuando las usas de forma controlada, no es lo que se espera de ti… ni lo que tú esperas de ellas.

Todo el mundo entra en una carrera histérica por conseguir seguidores. Y, de verdad, subiendo únicamente cositas de trabajo de vez en cuando no vas a conseguir eso. Es un juego muy tramposo. Y aunque tú no quieras, la intención es meterse hasta el fondo y vender una parte de ti que, realmente, no tendrías que vender.

¿Las considera peligrosas para los jóvenes?

Sí. Y no solo para ellos, sino para todas aquellas personas que no tienen su personalidad cien por cien configurada. Yo creo que al final nadie la tiene al cien por cien. Todos cambiamos, arrastramos inseguridades. Trabajas para no tenerlas, pero surgen nuevas. Somos frágiles, vulnerables y muy influenciables. Lo importante es saber protegerse, tener una actitud vital fuerte. A veces, ir a la contra no está nada mal.

Uno de los episodios más impactantes que he visto en redes sociales en los últimos tiempos fue lo que sucedió con Luna Fulgencio, compañera suya, su hija en Sin cobertura. Durante una promoción, el año pasado, ella tenía 13 años, le hicieron una entrevista en una alfombra roja y los comentarios que recibió en TikTok fueron... directamente delictivos. ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido su hija en la realidad y no en la ficción?

¡Qué horror! Lo habría llevado mal, claro. Me imagino que como ella misma... horrible. Por eso digo que tenemos que protegernos. Estamos muy expuestos. No puedes controlar lo que dice la gente y su brutalidad, pero sí puedes controlar cuánto te expones. También hay que proteger a la propia naturaleza de nuestro trabajo.

¿Tener redes es bueno para promocionar? Es contraproducente con lo que es ser actor, que es ausentarte de tu propia personalidad y meterte en otra piel y hacer creer al espectador que eres esa otra persona. Cuando tienes demasiada información de mi vida y de mí misma, me cargo parte del trabajo. Lo mires por donde lo mires, las redes no son para mí.

Si su hija dentro de 10 o 12 años le dijera que quiere tener una cuenta de TikTok, ¿qué le diría?

Le diría que no. Hasta que no tenga 18, nada.

Al principio de la película su personaje lleva un traje de chaqueta en rojo, que es un color muy poderoso. Conduce ella misma un coche también rojo, con su marido como copiloto, y sus tres hijos detrás. Ella tiene un trabajo y su marido no, y además éste se lo reprocha. ¿Cree que las mujeres aún tienen que minimizar sus éxitos para no dañar el ego de sus parejas masculinas?

Depende de cada mujer, cada familia, cada pareja. Depende de qué estructura tiene cada uno y donde elige estar. Yo, en mi familia, sí he encontrado un equilibrio del que estoy muy orgullosa. Pero sí que he observado que ese desequilibrio ha existido, existe, y por desgracia va a seguir existiendo durante mucho tiempo.

Cuando habla de su marido y su hija dice “mi familia”, ¿es por protegerlos? ¿Ha tenido usted mucho seguimiento de los paparazzi, por ejemplo?

¡A mí no me sigue nadie! (ríe).

¿Nunca han intentado pillarlos?

Quizá al principio. Pero una vez que ven que llevas 100 años con la misma persona… supongo que aburrimos (ríe).

Una trayectoria impecable

Alexandra Jiménez en un momento de la entrevista. Sara Fernández Magas

Alexandra, usted ha hecho comedia, drama, televisión, cine… ¿Qué le falta por hacer? ¿O qué querría hacer?

Hay muchas cosas que no he hecho y hay muchos personajes que no he hecho. Esto es infinito. Dentro del thriller hay mil formas de contar historias. En la comedia igual.

¿Tiene algún anhelo profesional? ¿Algún personaje soñado?

Me encantaría poder hacer personajes con ciertas dobleces en su personalidad, más oscuros, más mezquinos, sin tener que justificar sus malas artes. Meterme en esas pieles sería divertido. He interpretado personalidades muy complejas, pero siempre redimiéndolas. Me gustaría no tener por qué hacerlo.

¿Recuerda su primer papel? ¿Qué sentiría ahora al verse: orgullo, risa o vergüenza?

Probablemente las tres cosas (ríe). Sería un cúmulo de emociones. Orgullo, porque dices “qué bien haberte atrevido a arrancar con una vida que no es fácil y que no te garantiza nada”. Esta profesión es muy complicada. Mi primer papel fue en la serie Policías. Hice un capítulo muy trágico donde lloraba sin parar y me moría. 12 horas de rodaje en las que estuve llorando y muriéndome. Lo que yo quería: hacer cosas desgarradoras y dramáticas. Me encantó. Fue agotador y emocionante.

Alexandra, este es un comentario muy personal, pero siempre que veo series o películas suyas lo pienso: tiene usted una dicción envidiable. Eso es muy difícil en la ficción española. ¿Cuánto trabajo hay detrás de eso? ¿Qué hace para lograrlo?

¡Muchas gracias! Aunque seguro que también tengo cosas que corregir y a mí también se me habrá criticado por eso. Yo también veo películas y no sé si es por una cuestión técnica o de ajuste de los televisores, pero es verdad que a veces el sonido ambiente está por encima de nuestras voces. Eso puede pasar. A los actores españoles se nos critica mucho por eso que dices.

Hombre, a usted no lo creo. Nadie vocaliza como usted.

Yo corregiría muchas cosas todavía, es una asignatura pendiente y un trabajo constante. Algunos lo trabajan con logopedas, otros no. Cada uno es distinto. Nunca sabes cómo va a ser el tono o las exigencias técnicas o las del director o la directora. La historia de este trabajo es que tienes que empezar de cero en cada película y tienes que ir descubriéndolo día a día. Por eso es tan difícil.

¿Hay alguna escena de sus series o sus películas que le gustaría cambiar, repetir o mejorar?

¡Hay muchas! ¡Casi todas! (ríe).

¿Usted ve una película suya y a veces no está satisfecha?

Eso nos pasa a todos los actores. Ver tus propias películas es la peor tortura a la que un actor puede someterse. Es un verdadero sufrimiento. Es mejor no hacerlo. Siempre querrías cambiar cosas, hacerlas de otra forma.

Y si mañana hicieran una serie sobre su vida, ¿quién podría interpretarla?

¡No lo sé!

Hombre, mójese… ¿Quién podría hacer bien de Alexandra Jiménez?

Déjame pensar…

¿Ester Expósito?

¿Tú crees?

Sí.

Hazme el casting tú (ríe).

La actriz, en los jardines exteriores del Santo Mauro. Sara Fernández Magas

Alexandra, ¿dónde encuentra usted la paz?

Leyendo, viajando, paseando, comiendo con mi familia… Alejándome del teléfono. Me siento mal cuando estoy encadenada al teléfono. Pierdes un tiempo maravilloso.

¿Ha podido desconectar este verano?

Un poquito.

¿Ha salido de España o se ha quedado aquí?

He salido de España y he disfrutado mucho.

Para terminar: si pudiera pedirle un deseo a una pitonisa —como Rita, su hija, hace en la película—, pero que no tenga que ver con tecnología ni cine… ¿cuál sería?

No quiero parecer una Miss, pero...

¡No, pida algo superficial!

Le pediría que se acabaran las redes sociales.

¡Guau! ¿Así, sin más? ¿Directamente?

Sí, así. Me van a criticar mucho, ¿no? Es que creo, sinceramente, que están haciendo mucho daño. Hay una distorsión enorme en la comunicación, nadie escucha a nadie. Para un actor, lo más importante es saber escuchar. Y luego eso lo extrapolas a la vida.