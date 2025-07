La productora Gema R. Neira: "Bambú empezó con un fracaso; lo decimos con orgullo porque aprendimos mucho"

Gema R. Neira no necesita presentación entre los apasionados de las series españolas. Guionista de Fariña, Velvet, Gran Hotel, Las chicas del cable o La red púrpura, es una de las voces más influyentes de la ficción nacional.

Esta semana se ha sentado ante el micro de Arréglate que nos vamos, el pódcast que conducen Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS.

Juntas repasan su trayectoria, el boom de las plataformas y el papel crucial que hoy ocupa la mujer en la industria. “A mí me gusta estar detrás de un ordenador metida en una sala de guion pensando ideas. Eso es lo que más disfruto del mundo”, reconoce Neira.

En el programa, la guionista deja claro su compromiso con las historias. “Siempre digo que los escritores intentamos entender el mundo y hacer preguntas más que dar respuestas”, asegura. Esa búsqueda constante está en todas sus ficciones, desde la Galicia de Fariña hasta los melodramas internacionales de Velvet.

Sobre el proceso creativo, explica: “Nunca me conformo con lo que escribo. Siempre hay cosas que creo que son mejorables, aunque esté feliz por haber conectado con el público o retratado bien a un personaje”. Lo resume así: “Si tú te conformas con lo primero que haces, ese es el mejor escritor que vas a ser”.

Gema R. Neira se pone ante el micrófono de 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Neira también recuerda sin rodeos los inicios de Bambú Producciones: “Empezó como un fracaso. Siempre lo decimos con orgullo porque aprendimos muchísimo”. Habla de Guante blanco, serie que fue cancelada en el capítulo cinco.

“Nos sentamos, lo analizamos y sacamos un montón de conclusiones que nos han servido a lo largo de los años”. Ese aprendizaje constante, recuerda, se convirtió en método. “Hemos seguido haciendo ese ejercicio también con las cosas que han funcionado. Dentro de lo que ha ido muy bien, siempre pensamos qué podía haber estado mejor”.

Hace poco recibió la Medalla de Honor del Audiovisual de la SGAE. “Ha sido una sorpresa y una alegría. Le contaba a mi madre y me sentía un poco como Aitana Sánchez-Gijón este año en los Goya. Que me vayan a dar un premio a mi carrera así, cuando siento que está empezando, aunque ya llevo muchos años...", ríe.

También reivindica a las creadoras: “Me alegra mucho que se premien mujeres. Me parece muy importante que pongamos en valor lo que ha evolucionado el mundo audiovisual en los últimos años, porque yo lo he vivido en primera persona. Los puestos directivos cada vez están más copados por mujeres, y antes no".

Ella tiene claro el impacto que puede tener una serie en millones de espectadores: “A veces en la industria audiovisual se reconoce poco lo mainstream. Me parece que lo que llega a muchos espectadores tiene mucho más poder que lo que llega a pocos, porque ahí sí que tengo el poder de plantear preguntas e intentar hacer reflexionar".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, junto a la invitada de la semana. Esteban Palazuelos

Una de sus últimas creaciones es Manual para señoritas, una comedia de época con un enfoque feminista: “Llevamos muchos años haciendo series de época y parece que solo se pueden contar desde el melodrama. Pero me apetecía conectar con la actualidad, imaginar cómo se sentirían esas mujeres enclaustradas. Las chicas serían como nosotras: tendrían sus rebeldías y sus cosas”.

Ahora, Neira vive un momento de cambio. Coordina a doce guionistas fijos, además de los de las series diarias: "Es un equipo que funciona muy bien". Gracias a ellos, tiene tiempo para liderar más en solitario y explorar otras cosas que también le interesan, como "la parte más artística, el vestuario, la producción”, cuenta en el pódcast.