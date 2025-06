La otra mujer se llama Elvira . Elvi, le dicen. Sabe que lo que somos nunca morirá y que el amor construye una autopista hacia el cielo. Lo sabe porque lo dice su canción favorita, Too Much Heaven, de los Bee Gees.

El último martes de octubre de 2024 es también el último día de su vida, aunque eso no lo sabe ninguna de las dos. A Elvira la enterraron el 12 de noviembre. Elizabeth no ha aparecido. No puede contar su historia, como tampoco pueden Izan ni Rubén . Izan tenía 5 años; Rubén, 3. Rubén era grande. Izan, noble.

Hay cosas que Delmi puede calcular con facilidad. Cosas que tienen que ver con números, pero hay otras que no se pueden cuantificar. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto queda de la Delmi de antes, la que ayudaba a las víctimas, la que todavía no había acompañado a los Topos mientras buscaban muertos?

“Cuando volvió el teléfono, a los tres días, contactamos con teleasistencia y con emergencias, pero comprendimos que no iban a venir ”. Escoge bien el verbo. “Lo comprendimos. Había que rescatar a personas atrapadas, recuperar víctimas. ¿Cómo íbamos a no entender eso?”, se pregunta. Así que decidió actuar.

No poder haber hecho más es , para la teniente Aragón, “ la mayor pena, la que llevo conmigo. Pero de esta etapa me llevo tantas cosas... A mi equipo desviviéndose por ayudar. Al pueblo valenciano ayudándose sin descanso. A los vecinos agradecidos y resilientes”.

“Si ese día yo me hubiera acostado pronto, seguramente me hubiera llevado también”, aventura Amparo, pero vuelve a encogerse de hombros antes de añadir: “pero no era mi hora. Dijeron que iba a llover, pero aquí no llovía ”, dice.

Se fue la luz, se cortaron las comunicaciones y, cuando regresaron, Amparo recibió una llamada de su hija. Y entonces ocurrió lo que hace que estemos hablando con Amparo para esta entrevista.

Amparo no lloró. No se achicó. Se hizo inmensa. “No te apures, no pasa nada, no pasa nada”, le respondió a su hija. Lo mismo que me dice hoy. “Es que no pasa nada. La vida hay que cogerla como viene, y aquí estoy muy bien”.

Aquí, el mismo adverbio de antes, es ahora otro lugar. Es la casa de su hija, a pocos metros de la que fue la suya. “Echo mucho de menos mi independencia”. Y a los animales también los añora. “Los pollos, el huerto, la higuera. Y los huevos, que no encuentro como los de mis gallinas”, bromea.

Se pone seria. “A ratos piensas cosas, no te digo que no, te pones triste. Pero ¿cuántas casas no daría el que ha perdido un hijo para que volviera a la vida? Las pérdidas humanas no tienen arreglo”.

Le pregunto qué le diría a la gente que no la tiene, ni la salud ni la fortaleza. “Que hay que hacerle frente a lo que pueda venir”. Yo insisto. Enfrentarse, sí, pero ¿con qué armas? ¿Cómo se enfrenta una a algo que ya no tiene remedio? Amparo insiste también, con la fuerza de la lógica. “Pues pensando que siempre podría ser peor”.

¿No llora, Amparo? Se lo pregunto yo, y se lo pregunta mucha gente cuando la ve. “Si llorásemos un mes seguido ¿volvería la casa? No. Mucha gente me pregunta si no lloro, y respondo que, si con mis lágrimas no hubiera pasado nada, no pararía de llorar. Pero la vida hay que afrontarla”.

Afrontémosla, entonces. A la manera de Gioconda Belli: hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras.