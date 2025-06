Berta Mateos, experta en marca personal y liderazgo: "Si buscas trabajo no basta con ser bueno, hay que parecerlo"

"En la vida no basta con ser bueno, sino parecerlo". Esta frase que tanto hemos oído puede parecer un tópico, pero es real. La imagen y habilidades que proyectamos de nosotros mismos hacia el exterior es clave para encontrar oportunidades.

Lo sabe bien Berta Mateos Romero, que tras perder su trabajo hace seis años, decidió reciclarse y actualmente es experta en LinkedIn, marca personal, embajadores de marca y social selling.

¿Te suenan a chino estos conceptos? Pues lee con atención porque son claves para emprender y también para encontrar trabajo. Empecemos con la historia de esta experta, que es un ejemplo en sí misma. Nacida en Aranda de Duero (Burgos) hace 53 años, estudió Empresariales en Salamanca y se trasladó a Madrid.

Apasionada del marketing, estuvo nueve años trabajando en prensa y después ocupó cargos como ejecutiva de cuentas de publicidad en varias empresas. Su trayectoria se vio interrumpida al quedarse en paro, pero eso no la detuvo. "Pensé, ahora es mi momento para reinventarme". Y vaya si lo hizo.

"Mis hijos ya eran más mayores y vi mi oportunidad de volver a formarme. Hice un máster en una de las mejores escuelas de negocios, The Valley Business School, para aprender estrategias de marketing digital, además de apuntarme a infinidad de cursos. Me dediqué dos años a estudiar. Mi sueño era emprender y digamos que encontré mi vocación, mi propósito, ya con cuarenta y tantos años", asegura.

Berta Mateos Romero trabaja con perfiles 'senior' y empresas. Cedida

¿Cómo afrontaste este empezar de cero?, ¿tenías muchos miedos?

Lleva un tiempo de preparación, porque tienes que cambiar tu mentalidad, derribar barreras y salir de tu zona de confort. Pero eso te ayuda también a adquirir y desarrollar otras habilidades. Una vez que das el salto, todo empieza a fluir. Debes tener claro cuál es tu objetivo, qué quieres conseguir y perseguirlo.

Así es como comencé a trabajar mi propia marca personal, compartiendo contenidos en LinkedIn para posicionarme como referente en mi sector y poder atraer clientes. Conseguí el primero en esta red social y él me recomendó a otros.

De ahí pasé a crear mi página web. La gente me decía: 'Estás loca, esto de la marca personal no sirve para nada' y ahora es curioso porque todos me piden ayuda, para cambiar de trabajo, para emprender…

Efectivamente, muy poca gente sabe qué es eso de la marca personal, ¿puedes explicarlo y decirnos para qué sirve exactamente?

Hay muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta es la que dice Jeff Bezos: "La marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás". Es lo que te convierte en alguien reconocido y te ayuda a ser la opción elegida, para tu cliente, para encontrar trabajo o para crecer en la empresa donde trabajas.

De hecho, doy muchas formaciones a directivos que quieren mejorar ese aspecto, porque permite inspirar más allá de la sala de juntas.

Nos permite transmitir nuestro estilo de liderazgo y nuestros valores. La marca personal sirve para todo el mundo, desde un becario hasta un alto ejecutivo. Si no la trabajas, si no invertimos en nosotros mismos, estamos perdiendo oportunidades.

"La marca personal es lo que te convierte en alguien reconocido y te ayuda a ser la opción elegida. Está en nuestras manos contarle al mundo quién eres"

Para una persona que empieza de cero, como te pasó a ti, ¿qué claves ha de tener en cuenta?

Lo primero es diseñar la estrategia y tener claro qué deseas conseguir. No es algo estático, porque se puede cambiar. De hecho, el presidente de LinkedIn dice que la gente joven se va a reinventar tres veces a lo largo de su vida laboral y cambiará 14 veces de trabajo.

En esta era digital y tecnológica, en la que la inteligencia artificial está irrumpiendo en nuestras vidas, la marca personal va a jugar un papel todavía más importante. Está en nuestras manos contarle al mundo quién eres, qué haces. Tenemos en las redes sociales una gran herramienta.

Sin embargo, en ellas muchas veces se mezcla lo personal y lo profesional, ¿es un error?, ¿hay que filtrar lo que se publica de cara a crear esa marca personal que funcione?

Ahí entraría la estrategia, decidir cómo te quieres posicionar. Si tú trabajas en el sector financiero y quieres ser un referente, lógicamente tus contenidos tienen que ir alineados con esos temas.

Pero, a veces, hablar de temas un poco personales, experiencias, errores cometidos, aprendizajes o reflexiones también te da a conocer y da información sobre lo que aportas.

Cada red social tiene un objetivo diferente. Al final de lo que se trata es que nos recuerden y generar confianza. Todo el mundo quiere contratar a la gente que conocemos y si les seguimos en redes porque nos aportan, conseguimos esa credibilidad.

¿Es poco recomendable para la marca personal meterse en polémicas abiertamente?

Yo siempre recomiendo no hablar de religión ni de política porque podemos predisponer de forma negativa a clientes que pueden no pensar como nosotros. A no ser que tu sector profesional esté relacionado con esos temas.

¿Y qué papel juega la imagen?

Debemos hacer marketing con nosotros mismos y tener una buena foto de perfil es fundamental. Queremos causar una buena impresión y solo tenemos una oportunidad, al menos en LinkedIn.

Recomiendo que utilicemos un fondo liso difuminado, posando de frente, de medio cuerpo y siempre sonriendo. En cuanto a la ropa, que vayamos vestidos como iríamos a una reunión de trabajo con un cliente o el responsable de una empresa en la que queramos trabajar.

¿Qué errores se cometen más frecuentemente?

Siempre me gusta decir esto: '¿Alguna vez te has preguntado por qué no has sido la opción elegida?'. En esta vida no basta con ser bueno, también hay que parecerlo. Y la clave está en que si queremos ser el elegido, tenemos que diferenciarnos.

La diferenciación la encontramos en nuestra especialización y en los valores que son relevantes para nosotros, porque transmiten valores importantes.

Si cuentas que juegas al fútbol, por ejemplo, reflejarás que sabes trabajar en equipo; si indicas que colaboras en una ONG, refleja que eres solidario; o si te gusta el ajedrez, denota que tienes estrategia, planificación, paciencia…

"Debemos poner en valor el trabajo que cada uno hace, sin caer en los descuentos. Si tú no te valoras, es muy difícil que los demás lo hagan"

¿Y hay que tener claros también los objetivos salariales y ser proactivo incluyéndolos en esa estrategia?

Debemos ponernos en valor, es decir, poner en valor el trabajo que cada uno hace, sin caer en los descuentos. Si tú no te valoras es muy difícil que los demás lo hagan. Porque si la gente ve que puedes hacerlo gratis, ya no lo valorarán.

Es importante creer en lo que aportas a ese cliente y no caer en los precios. Si eres bueno, lo pareces y ofreces calidad, la gente querrá trabajar contigo y pagarte realmente lo que vales.

¿Hay diferencias entre la marca personal de hombres y mujeres?

No tiene por qué. Pero sí que es verdad que estoy notando que la mujer se está poniendo cada vez más en valor y se ha dado cuenta de que su marca personal la puede ayudar a conseguir sus objetivos.

Cada vez tengo más clientas directivas que quieren trabajar en esa visibilización y aumentar su red de contactos para poner en valor su liderazgo.

Fuiste valiente al dar el paso de reinventarte, ¿pensaste que te iría tan bien hace seis años?, ¿en qué ámbitos se desarrolla ahora tu trabajo?

Estoy supercontenta del camino que he recorrido, aunque no ha sido fácil. Ha requerido mucho esfuerzo y, sobre todo, no dejo de salir de mi zona de confort todos los días. Pero poder ayudar a los demás es muy gratificante.

Trabajo con profesionales senior ayudándoles a mejorar su marca personal para conseguir sus objetivos. También con empresas, con programas de embajadores de marca, para involucrar a la plantilla en la estrategia de comunicación de la compañía.

Hay un dato de Nielsen que dice que la credibilidad de un empleado es de un 90% y la de una marca es de un 33%, porque la marca habla siempre bien de sí misma. Con lo cual, cuando involucramos a todos los empleados en la estrategia se consiguen muy buenos resultados.

Sobre todo me he especializado en una red social como es LinkedIn, plataforma indispensable para encontrar trabajo. El 94% de los responsables de recursos humanos buscan a sus candidatos en ella, así que hay que estar sí o sí.

Y he escrito un libro, que es muy sencillo y práctico. Lo hice con la única finalidad de poder ayudar a las personas que quieran conseguir nuevas oportunidades.

Y, además, has creado un galardón, el Premio a la mejor Marca Personal de un CEO, que se entregó por primera vez el pasado 8 de mayo.

Sí, se trata de premiar la marca personal de líderes influyentes que aportan valor a la sociedad y que generan impacto en ella más allá de una sala de juntas.

Se celebran una vez al año y las candidaturas que se presentan son evaluadas por un jurado formado por personas de distintos sectores.

Este 2025, se lo hemos entregado a Arturo de las Heras García, presidente de CEF-UDIMA (Centro de Estudios Financieros y Universidad a Distancia de Madrid).

Para terminar, pronto se cumplirá un año del debut en Instagram de Casa Real, en tu opinión experta, ¿cómo maneja su marca personal la Familia Real?

Lo están haciendo muy bien. De hecho, Leonor, a nivel mundial, es una de las princesas mejor valoradas y en esto también influye cómo está trabajando la institución su imagen en redes sociales.

Creo que Instagram está influyendo de manera positiva, porque se están mostrando muy cercanos. Además, la labor de los Reyes con los afectados de la dana ha sido muy buena. Al final volvemos a lo mismo, la parte humana es lo más importante. La gente distante no conecta.