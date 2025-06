El actor y humorista Rafa Maza: “Nunca he pretendido ser gracioso, soy más bien observador"

Si alguien ha sabido aprovechar el uso de las redes sociales para hacer reír a los demás y utilizar el sentido del humor como una vía de escape a la cotidianidad, es Rafa Maza. El actor y cómico nos visita esta semana en ‘En Marcha con Nuria March’ haciendo de este episodio, una conexión con la risa y la ironía desde la observación y el respeto.

Durante estos minutos, Nuria March recibe a su invitado haciendo un guiño a uno de los personajes principales de Maza y no podría ser otro que Fabiolo. Vestida con un look de tenis y homenajeando al ya tan característico estilo retro y vintage de los años 70 y 80 con el que lo representa, la empresaria comienza esta entrevista entre risas y bromeando sobre la posibilidad de postular al casting de otro de sus personajes, Piluca.

Rafa Maza ha roto esquemas desde que, en pandemia, saltara a la fama por su capacidad de mezclar la ironía y la ternura con el personaje de Fabiolo y con él, ha conseguido captar la atención de todo tipo de públicos.

“Me quieren relacionar con el pádel, pero el tenis tiene ese toque clásico, de pelea, de lucha… y el actor que se convierte en Fabiolo tiene ese punto competitivo y de mancharse con la tierra batida o con el césped”, comenta el invitado, el cual también afirma: “Yo soy de humor blanco, me dicen, pero el personaje esconde mucha ironía”.

A la pregunta de Nuria de '¿Cómo decidió dedicarte a esto? ¿Era el gracioso de la clase?', el actor dice: “Siempre me gustó imitar a los profesores, sobre todo porque algunos tenían voces peculiares”, recuerda.

Su atención al detalle le ha dado una virtud que es la de captar no solo aquello que decían, sino sus maneras y formas de hablar con las que enseguida conseguía plasmar la idiosincrasia de la persona.

A pesar de no tener como 'plan A' la opción de ser humorista, se sincera: “No he pretendido nunca ser gracioso, yo he sido más observador y, a través de eso, sacar algo en conclusión en forma de ironía, de gracia, de chiste”.

Entonces, ¿cómo es Rafa Maza fuera de las redes, los focos y los escenarios? Como cuenta a Nuria en este episodio: “No es que sea tímido. Me han dado la educación de ‘donde fueres, haz lo que vieres’”.

Maza está llegando con su humor y su ya consagrada frase “¡Qué pavo!” a todo el mundo, ya que como comenta la empresaria, ha actuado tanto en casas de acogida como en fiestas privadas con invitados muy selectos.

Ante esta afirmación, Nuria March se pregunta si todos ríen por igual y qué tiene el personaje Fabiolo que hace que públicos tan diversos conecten con él. Ante esto, Rafa contesta: “De alguna manera es un bufón, Fabiolo es el primero que se pone en ridículo por su forma de vestir, con esa manera de hablar y que parece que su tono es superficial”.

Además, señala un hecho que le permite estrechar lazos con aquellos que disfrutan de su sátira que tan poca malicia esconde: “El personaje enseña a poder reírnos de nosotros mismos, a que cada uno sienta que es necesario que nos riamos de nosotros, aunque tengamos ideas o ideologías con las que creemos que tenemos razón. Las razones se las lleva el viento y la inteligencia reside en escuchar a los demás”.

Aprovechando este espacio, el cómico también reflexiona acerca de la vulnerabilidad con su ya mencionada frase “Qué pavo”, la cual, para el invitado, resume a la perfección este estado: “Creo que esa expresión condensa eso que quiero decir, que si tú dices que eres un pavo, es como reconocer que somos vulnerables”.

Concluye: “La vulnerabilidad es un concepto que viene del payaso, que para poder reírnos del payaso necesitas serlo y aceptarla, es exponerse y mostrarse tal como uno es”.

Rafa Maza es tan polifacético que, en este episodio, saca a relucir su habilidad con los malabares, haciéndole una demostración a la empresaria y comenta: “Tengo que hacer un montón de cosas raras para que la gente se entretenga”. Además, si para él hay algún momento anecdótico de su paso por las tablas es: “Estar yo en el escenario me parece lo más raro o lo más loco”, añade.

Esta semana descubrimos a la persona tras el personaje del ya tan conocido Fabiolo, un bufón moderno que ha conseguido con su propuesta en los escenarios y redes sociales, convertir la superficialidad en ironía y hacer una crítica social de la actualidad siempre desde una mirada llena de respeto, observación, ternura y un estilo retro inconfundible.