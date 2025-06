Nuria Fergó se sincera en 'Madres: desde el corazón': "Me sentí muy sola durante mi embarazo"

La segunda temporada de 'Madres: desde el corazón', el programa de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de Magas y ENCLAVE ODS, ha arrancado con Nuria Fergó. En este primer capítulo exclusivo, emitido el 2 de junio en Mitele, la cantante, que saltó a la fama con Operación Triunfo, se sincera sobre su vida personal como nunca anteriormente.

Visiblemente emocionada, la artista confiesa en este episodio que su enlace con José Manuel Maíz, el 22 de mayo de 2010, no fue un cuento de hadas. "No fue la boda de mis sueños, pero vamos a dejarlo ahí", explica a Cruz. La ceremonia se celebró en la Capilla de Santa Ana del Palacio Real de La Almudaina, en Palma de Mallorca, ante la presencia de más de 200 personas.

Pese a que su relación se haya deteriorado, desde los primeros meses de su matrimonio, Nuria Fergó se quedó embarazada de Martina, "quien vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija. Sin embargo, el embarazo no fue bonito para mí. Me sentí muy sola porque no estaba la relación bien. Y a eso añádele la bursitis que tuve durante la gestación, que fue lo peor".

Confiesa que numerosas dudas asaltaron su mente ante esta etapa de su vida, hasta el parto: "A los diez días de haber parido, me fui a casa de mi madre y no volví. Me considero madre soltera. Pensé... 'lo mismo el destino quiere que no tenga a mi hija'", declara Nuria.

Le confesó a su ahora exesposo que necesitaba irse: "Él vino a ver a su hija y todo y le dije que esto ya estaba roto hace tiempo. Decidí dejar la relación y ya está", confiesa.

En los años siguientes, la cantante apartó parcialmente su carrera profesional, para enfocarse plenamente en la maternidad. Decidió, por ello, regresar a su casa y refugiarse en el ambiente familiar, consciente de que estaba pasando por un momento delicado.

Tras su divorcio, se quedó con la custodia de su hija. "Su padre cumple con su manutención y con su fin de semana al mes, pero ya está", confiesa. "Tenía ese sentimiento de que yo estaba sola con ella y no quería que sintiera mi ausencia. Así que pensé que iba a intentar sobrevivir como pudiera, porque gracias a Dios yo tenía algunos conciertos", explica durante la entrevista.

La artista afirma que empezó a seguir una rutina "llevarla al colegio, gimnasio, comer en casa de mi madre, llevarla a extraescolares y ya. No quedaba ni con mis amigas para tomar un café", explica. Decidió regresar a Madrid, por un tema laboral, volviendo cada fin de semana a su casa.

Cuando su hija cumplió ocho años, José Manuel Maíz pidió la custodia completa. "Fue un mazazo. He tenido que aguantar muchas cosas porque esto es una cosa que tengo dentro, que la quiero soltar, porque cuando no me llevo a mi hija y voy a un juicio, al final recula y no pide la custodia", confiesa emocionada.

En 2025, Nuria Fergó lanza Voy a ser feliz, su nuevo sencillo, que aguarda un mensaje contundente. "La canción salió sola. Tengo 46 años y voy a hacer los cambios que tengo que hacer para ser feliz", afirma con esperanza la artista.