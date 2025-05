Paloma Ferre, 20 años de éxito de 'Madrileños por el mundo': "Hemos tenido una lista de espera de 5.000 personas"

Siendo especialista en periodismo económico, Paloma Ferre tomó hace 20 años un rumbo muy distinto cuando se le ocurrió la idea de crear lo que a día de hoy es uno de los formatos más exitosos del panorama televisivo. Así comienza este episodio junto a Nuria March. Ambas son grandes amigas desde pequeñas, así que la invitada no duda en contarle algunas anécdotas inolvidables que han sucedido en Madrileños por el mundo.

La idea de este programa nació en Fitur: “Se me ocurrió de una manera muy absurda, yo dirigía Mi cámara y yo de Telemadrid y tuve la curiosidad de ir al Ministerio de Asuntos Exteriores para ver cuántas personas de Madrid había fuera de nuestras fronteras. Ahí me di cuenta de que el grupo más grande eran gallegos, pero el segundo más numeroso eran los nacidos en la capital”.

Asimismo, cuenta cómo fueron los inicios. “Al principio nos costaba mucho encontrar a los protagonistas", admite. Sin embargo, tras dos décadas en pantalla se muestra orgullosa: "Hemos llegado a tener una lista de espera de 5.000 personas que nos llamaban cabreados porque no llegábamos”.

La periodista, ante los micrófonos de 'En marcha con Nuria March'.

El formato se estrenó en 2005 y en 2008, la crisis sacudió España y llegó un gran éxodo de jóvenes talentos que sirvió de trampolín para poder contar con más testimonios en el extranjero. Según Ferre: “La cantidad de gente que se fue de Madrid era muy grande, más del 42%. Eso también hizo que tuviera una fase muy importante de revivir el formato”.

El programa ha trascendido a través del paso del tiempo y como revela su directora: “Ahora ya están los hijos de los que se fueron. Hemos dado un salto generacionall”.

Nuria March admite estar fascinada ante aquellos que un día lo dejaron todo para comenzar de cero en otra parte del mapa. Paloma tiene mil anécdotas al respecto: “Yo me he encontrado con casos alucinantes. Hay una fase de los madrileños de más de 60 años que se van fuera y rehacen su vida, y eso me parece flipante”. Y hace hincapié en la nueva forma de trabajar: "No te puedes imaginar la de gente que trabaja en Azca, pero vive en Katmandú”.

Quién conoce a Ferre sabe que es una mujer trabajadora y precursora. “Al principio, como creé y diseñé yo el formato, era la reportera, la directora y la que recogía la redacción”. Confiesa también echar de menos esos viajes: “Siempre me iba a los que no quería ir nadie, o a los que eran un poco peligrosos”.

¿Qué añora nuestra invitada de sus días al frente de una cámara? La periodista admite: “Echo de menos la calle, porque a mí me encanta el contacto con la gente. Aprendo mucho". La anfitriona del pódcast le pregunta cómo ha llevado que se haya copiado el formato de Madrileños por el mundo en otras cadenas.

“Creo que la televisión es un negociado complicado porque todo se duplica. Pero es verdad que el que tiene el éxito y deja de ser un programa más, es porque tiene el tono justo, lo que el telespectador está esperando”, reconoce.

Esta entrevista también saca a relucir aspectos no tan dulces de su profesión. “La experiencia más amarga fue cuando secuestraron a uno de mis cámaras y lo metieron en la cárcel de Osaka. Nos costó cinco días sacarlo”, revela. También recuerda situaciones como el rescate a una de sus reporteras en Somalia o una picadura de araña en Estados Unidos, entre otras.

Para finalizar este episodio, Paloma recalca el mayor regalo que le ha concedido el programa: “Tenemos casas en todo el mundo, somos unos privilegiados”.