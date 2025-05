María Luisa Gutiérrez, la productora que cambió el paso en la gala de los Goya: "No sabía que ETA era un tema tan tabú"

De palabras frontales estaba hecho también su discurso en los Premios Goya 2025. “Yo no fui consciente hasta el día siguiente”, confiesa hoy la presidenta de la Asociación Estatal de Productoras , “de repente, se convirtió en valiente algo que para mí era de sentido común”.

“Se trata de una historia verdadera con una protagonista real, concretamente una policía mujer”, continúa, “¿cómo no se lo vas a agradecer a ella y a todos los que estuvieron en esa lucha?”.

Durante esta charla, la productora y CEO de la exitosa Bowfinger International Pictures —empresa que comparte con Santiago Segura—, no deja de trabajar, y va dictando emails a una colaboradora. Su nueva película Un funeral de locos es también la segunda más taquillera española de este año.

Supuso ocho años de trayecto, que comenzó estando en una cena en casa un viernes, cuando un amigo les contó la historia: “Nos sorprendió mucho. No es solo que fuera una mujer, lo cual hay que poner en valor en una sociedad machista, sino porque era la primera policía nacional que lograba conseguir infiltrarse en ETA”.

“Yo no sabía que ETA era un tema tan tabú”, revela, “no era consciente de que las víctimas sentían que no se las escuchaba. Lo he ido aprendiendo. Para mí era todo mucho más natural”.

Tras el discurso viral que pronunció en los Goya, revela: “¡Me han llegado tantas historias! Un chico me contaba que de niño no podía decir en el colegio a qué se dedicaba su padre y no podía bajar con él al coche. Hay que decir todo esto”.

A nivel personal, María Luisa Gutiérrez siente que ha vivido varias vidas: “Fui madre con 19 años por primera vez”, cuenta. Luego repitió a los 35, los 39 y los 50.